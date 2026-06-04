Jak slovenský výrobce VYBO Electric zásobuje český průmysl elektromotory ze skladu

Komerční sdělení   13:27
VYBO Electric a.s. drží v centrálním skladu více než 10 000 elektromotorů v rozsahu 0,09 kW až 15 000 kW a pro napěťové hladiny od 230 V po 13 800 V. Pro český průmysl to znamená dodávky v řádu hodin – v době, kdy se na motory u řady značek čeká měsíce.

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Jak slovenský výrobce VYBO Electric zásobuje český průmysl elektromotory ze skladu | foto:  elektro-motor.cz

Český průmysl spotřebuje desítky tisíc ročně – od miniaturních asynchronních pohonů v automatizovaných linkách až po vysokonapěťové jednotky v energetice a těžkém průmyslu. Pro provozní inženýry, údržbáře a nákupní oddělení přitom platí jediné: motor musí být na místě dřív, než výpadek pohonu zastaví celý technologický celek. A právě v tomto bodě se v posledních letech etabluje slovenský dodavatel VYBO Electric a.s., který český trh obsluhuje skrze portál elektro-motor.cz a buduje si pozici technického partnera pro průmyslové investice i kritickou údržbu.

Skladová strategie jako konkurenční výhoda

VYBO Electric provozuje ve Spišské Nové Vsi výrobní závod a centrální sklad, v němž drží více než 10 000 elektromotorů připravených k okamžité expedici. Pro českého zákazníka to znamená kombinaci dvou nezvyklých výhod: značku evropského výrobce a logistiku odpovídající velkoobchodnímu distributorovi. Pokrytý je výkonový rozsah od 0,09 kW do 15 000 kW a napěťové hladiny od 230 V do 13 800 V – tedy prakticky celé spektrum průmyslových aplikací.

V kategorii nízkonapěťových (NN) motorů je skladem téměř každý standardní typ. U vysokonapěťových (VN) strojů, kde se cena jednoho kusu pohybuje ve statisících až milionech korun, udržuje firma operativní zásobu zhruba 90 kusů. Pro plánované odstávky i havarijní výměny tak odpadá několikaměsíční čekání na výrobu, které je u řady západoevropských konkurentů standardem.

Pro nečekané případy existuje . V kombinaci s vlastní logistikou jsou dodávky do České republiky typicky realizovány v řádu hodin až dvou pracovních dnů – tedy v časech, které u kritických aplikací rozhodují o tom, zda se výroba zastaví na den, nebo na týden.

Nízkonapěťové elektromotory: tři série, jeden technický záměr

Páteří portfolia pro běžný průmysl jsou tři produktové řady.

Série 1AL až 4AL – standardní asynchronní motory s kotvou nakrátko v hliníkovém provedení (rámy 63 až 160), výkonový rozsah 0,09 kW až 18,5 kW. Tyto motory jsou navrženy pro síťové napětí 230 V, 400 V, 500 V a 690 V, s možností montáže patek ze všech stran a vysokou přetížitelností. Energetická třída IE3 – a u variant 3AL/3LC již plně IE3+ – odpovídá platné evropské legislativě ekodesignu pro nepřetržitý provoz.

Série LC – litinové elektromotory v rozsahu 11 kW až 400 kW. Litinová konstrukce přináší robustnost potřebnou pro náročnější aplikace v hutnictví, papírenství a chemii, kde standardní hliníkové rámy už nestačí jak mechanicky, tak teplotně.

Série H17RL – vrchol nízkonapěťové nabídky. Tyto pokrývají 160 kW až 1 560 kW na napětích 400 V, 500 V a 690 V. Konstrukčně jde o motory s rámem z šedé litiny, statorovými plechy řezanými s vysokou přesností, vinutím z měděného smaltovaného drátu a impregnací metodou VPI (Vacuum Pressure Impregnation), která zajišťuje dokonalé prosycení izolace pryskyřicí. Strojní navíjení garantuje opakovatelnou kvalitu, kterou u motorů této výkonové kategorie vyžadují jak provozovatelé čerpacích stanic, tak kompresorů nebo velkých ventilátorů. Důležitý detail pro projektanty pohonů: H17RL jsou navrženy s ohledem na napájení frekvenčním měničem a konkrétně optimalizovány pro měniče VYBO Electric.

Vysokonapěťové motory a modulární platforma

V segmentu dodává VYBO Electric kompletní spektrum pro napěťové hladiny 3 kV, 6 kV a 11 kV:

  • Série H17R: 160 kW až 2 700 kW
  • Série H27R (modulární): 160 kW až 10 000 kW
  • Série H27RT: 160 kW až 5 000 kW
  • Kroužkové VN elektromotory typů 1YG, ARK a 1ARS: 160 kW až 15 000 kW

Modulární VN motory řady H27R umožňují konfigurovat stroj pro konkrétní aplikaci bez dlouhých dodacích lhůt typických pro motory na zakázku. Tato platforma se uplatňuje zejména u kompresorů, dmýchadel, mlýnů a velkých čerpadel v energetice, chemii a těžbě.

Vedle vlastní produkce je VYBO Electric distributorem skladových zásob Siemens H-compact a N-compact v rozsahu 160 až 3 000 kW – nová zařízení tedy zákazník získá pod jednou objednávkou s vlastním firemním portfoliem. Distribuovány jsou i značky ABB, MEZ, Loher, Schorch, WEG, VEM a SEW Eurodrive.

Speciální provedení: tam, kde standard nestačí

Standardní motor nevyhoví v zónách s nebezpečím výbuchu, v aplikacích vyžadujících rychlé brzdění nebo při potřebě generování energie. VYBO Electric proto skladem drží i:

  • ATEX motory (ve spolupráci se značkou Bartec) pro výbušná prostředí
  • Motory s brzdou s pružinovým brzdovým systémem
  • Kroužkové motory typu R pro těžké rozběhy
  • Jeřábové motory typu P
  • Vibrační motory pro třídicí a dopravní systémy
  • Pilové motory pro dřevozpracovatelský průmysl
  • DC stejnosměrné motory
  • Asynchronní generátory v provedení IMV1 vertikální nebo standardním B3/B5

Pro kompletní pohonová řešení tým VYBO doplňuje šnekové a čelní převodovky pod značkou VYBO Gears a samozřejmě frekvenční měniče vlastní výroby, které jsou laděny tak, aby s motory H17RL i ostatními řadami pracovaly v optimálním režimu.

Výroba na míru, certifikace, servis

VYBO Electric se prezentuje jako high-tech výrobní společnost, nikoli pouze obchodní dům. Pokud zákazník potřebuje motor mimo standardní katalog – jiné napětí, atypické příruby, speciální chlazení, IP krytí nad rámec standardu – inženýrský tým ve Spišské Nové Vsi navrhne a vyrobí stroj přesně podle požadavků. Tato schopnost je klíčová pro modernizace starších technologií, kde nový motor musí pasovat do mechanických rozměrů původního stroje.

Procesy společnosti jsou certifikované podle ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management) a ISO 45001 (BOZP) a doplněné auditem SGS i TÜV. Pro provozovatele kritické infrastruktury – elektrárny, chemičky, vodárenské společnosti – jde o nezbytný předpoklad spolupráce. K dispozici je rovněž servis a opravy VN elektromotorů, včetně přetáčení vinutí a zkušebního chodu.

Pro koho je dodavatel typu VYBO Electric vhodný

Profil VYBO Electric – obrovský skladový fond, výrobní zázemí, technická podpora a expresní logistika – jej předurčuje pro tři typy odběratelů:

  1. Velké průmyslové podniky s vlastní údržbou, které potřebují rychlou náhradu při havárii bez dlouhé administrativy.
  2. Servisní firmy a montážníci pohonů, kteří staví linky a stroje a oceňují dostupnost motorů „na zítřek“ za konkurenceschopné ceny.
  3. Projekční kanceláře a strojírny, jejichž typové projekty počítají s motory IE3/IE4 v konkrétních rámech a potřebují garanci dodávek.

Český zákazník objednává přes e-shop na elektro-motor.cz nebo skrze osobní poradenství: +420 607 351 715 / . Mimo standardní pracovní dobu funguje 24h havarijní linka pro průmyslové havárie. Pro motory mimo katalog je možné využít formulář poptávky.

V průmyslové realitě roku 2026, kdy se na dodací lhůty motorů čeká i v řádu měsíců, je takový skladový a výrobní výkon přímo na hranicích Česka mimořádně cenný. Jde o tichého hráče s odpovídajícím technickým záběrem – přesně toho, koho hledá údržbář, když mu v sobotu večer „odjede“ 250kW motor na hlavním ventilátoru.

Informační a kontaktní zdroje:

Web: elektro-motor.cz • vyboelectric.cz

E-mail: • Tel.: +420 607 351 715

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