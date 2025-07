Jak si správně vybrat pozemek? Nejde jen o lokalitu

Ověřte si právní stav pozemku

Pozemek musí být zapsán na listu vlastnictví bez věcných břemen nebo sporů. Zkontrolujte i druh pozemku – stavební pozemek musí být veden jako „zastavěná plocha a nádvoří“ nebo „ostatní plocha“, případně musí být v územním plánu určen pro výstavbu. Pozemky vedené jako „orná půda“ nebo „trvalý travnatý porost“ vyžadují změnu funkčního využití, což může trvat roky.

Územní plán rozhoduje

Ověřte si v územním plánu obce, zda je pozemek určen pro výstavbu rodinného domu. Rovněž si zjistěte, co se plánuje v okolí – dálnice, průmyslový park nebo čistička mohou zásadně ovlivnit kvalitu bydlení i hodnotu nemovitosti.

Rizikové faktory a vliv na pojištění majetku

Lokalita nemovitosti hraje důležitou roli při sjednávání pojištění. Oblasti v záplavovém pásmu, se zvýšeným rizikem sesuvů půdy nebo s vyšší kriminalitou mohou ovlivnit výši pojistného nebo rozsah nabízeného krytí.

Pojišťovny tyto faktory posuzují individuálně, aby mohly nabídnout co nejvhodnější pojištění majetku. Proto se vyplatí před koupí pozemku nahlédnout do rizikových map a porovnat nabídky pojišťoven – může to předejít nepříjemným překvapením a pomoct lépe plánovat do budoucna.

Inženýrské sítě a příjezdová cesta

Zjistěte, zda je pozemek napojen na elektřinu, vodu, kanalizaci a plyn. Pokud sítě chybí, prověřte náklady a možnosti napojení. Ověřte si také vlastnictví přístupové cesty. Pozemek bez oficiálního přístupu výrazně ztrácí na hodnotě a může být problémem při hypotéce.

Půdní podmínky a reliéf

Geologický průzkum není zbytečný výdaj. Hlinité nebo jílovité půdy, vysoká spodní voda, sklon terénu či nestabilní podloží mohou výrazně prodražit základy nebo dokonce znemožnit výstavbu. Sousedé, kteří již staví, mohou být dobrým zdrojem informací.

Skryté náklady

K ceně pozemku připočtěte také další výdaje: poplatky za připojení k sítím, náklady na terénní úpravy, právní služby, geodetické zaměření či daň z pořízení. Některé obce navíc vyžadují příspěvek na vybudování infrastruktury.

Lokalita nestačí

I v dobré lokalitě můžete narazit na problematický pozemek. Podezřele nízká cena by měla vyvolat otázky – zejména pokud jde o atraktivní oblast. Ověřujte důvody slevy, sledujte sousední stavby, ptejte se na historii parcely.