Aby vaše první cesta proběhla přesně podle představ, připravili jsme pro vás přehledného průvodce, se kterým hladce zvládnete celý proces od výběru správného modelu přes administrativu až po bezpečné převzetí vašeho domu na kolech.
Moderní cestování v obytňáku už dávno není jen pro nadšence do adrenalinu. Současné vozy nabízejí komfort hotelového pokoje, a přitom vám ponechávají absolutní svobodu pohybu. Než ale poprvé otočíte klíčkem v zapalování, je dobré vědět, že proces půjčení má svá specifika, která se od běžné autopůjčovny liší.
Jak vybrat správný typ obytného vozu?
Prvním krokem je ujasnit si, co od cesty očekáváte. Trh nabízí nepřeberné množství variant a každá se hodí pro jiný typ posádky.
- Obytné vestavby: Ideální pro páry nebo aktivní dvojice. Jsou nenápadné, obratné a skvěle se s nimi parkuje i v centrech měst.
- Alkovny: Klasické vozy s „boulemi“ nad kabinou řidiče. Jsou to králové rodinných dovolených, protože nabízejí nejvíce míst na spaní bez nutnosti každodenního přestavování interiéru.
- Polointegrované vozy: Skvělý kompromis mezi prostorem a ovladatelností. Jsou aerodynamičtější a často se řídí lépe než alkovny, přitom nabízejí dostatek komfortu pro 2 až 4 osoby.
- Integrované vozy: Představují nejvyšší řadu a absolutní standard luxusu. Celý vůz je postaven na podvozku jako jeden celek, což nabízí panoramatický výhled a obrovský vnitřní prostor, ale kvůli své šířce už vyžadují zkušenějšího řidiče při manévrování v úzkých uličkách.
Jak je to s řidičákem a věkem řidiče?
U většiny těchto vozů si vystačíte s běžným řidičským průkazem skupiny B, pokud celková hmotnost nepřesáhne 3 500 kg. A věk řidiče obytného auta? 18 let, pro těžší vozy 21 let.
Proces rezervace: Na co dát pozor, než zaplatíte zálohu
Jakmile už máte vybraného svého favorita, přichází na řadu administrativa. Dnes už nemusíte obvolávat desítky malých půjčoven. Existují prověřené platformy jako například Campiri, které sdružují stovky karavanů na jednom místě a nabízejí transparentní hodnocení od předchozích cestovatelů.
Při rezervaci se zaměřte na tyto tři body:
- Vratná kauce: Standardně se pohybuje mezi 20 000 a 40 000 Kč. Zjistěte si, zda ji musíte složit v hotovosti, nebo stačí blokace na kartě.
- Limit kilometrů: Některé výhodné nabídky mají nízký denní nájezd. Vyberte si takový nájezd, který bude odpovídat vaší dovolené.
- Pojištění a spoluúčast: Vždy se ptejte, co vše havarijní pojištění kryje. Častou výlukou bývají kola, pneumatiky nebo střešní okna. Právě u platforem typu Campiri lze často sjednat připojištění, které spoluúčast v případě nehody výrazně snižuje.
Převzetí vozu: Deset minut, které vám zachrání dovolenou
Než podepíšete předávací protokol, vůz si důkladně prohlédněte a natočte si video celého exteriéru i interiéru na mobil. Zaměřte se na detaily: škrábance na laku, stav markýzy a čistotu čelního skla.
Nechte si také podrobně vysvětlit technické zázemí:
- Jak se doplňuje čistá voda a kde se vypouští ta odpadní?
- Jak funguje chemické WC a jakou chemii do něj použít?
- Jak se ovládá topení a lednice (která má často tři režimy: plyn, 12V a 230V)?
První noc a nocování: Kde legálně složit hlavu?
Mnoho nováčků žije v představě, že s obytňákem mohou zastavit kdekoliv. Realita je taková, že v mnoha evropských zemích (včetně částí Česka) je kempování „na divoko“ omezené.
Pro první noc doporučujeme využít portál Dokempu.cz, kde najdete širokou nabídku prověřených kempů i stylových glampingových míst, která vám poskytnou veškeré zázemí pro klidný start. Pokud hledáte něco mezi divočinou a kempem, hledejte tzv. stellplatzy – oficiální zpevněná stání pro karavany, která jsou často zdarma nebo za symbolický poplatek a umožní vám bezpečně přenocovat s pocitem větší svobody.
Vrácení vozu bez nepříjemností
Při návratu počítejte s tím, že kontrola vozu nějakou chvíli zabere. Samozřejmostí je vrácení obytného auta s plnou nádrží paliva a prázdnou kazetou chemického WC. Pokud vůz vracíte v čistém stavu a včas, majitel vám zpravidla obratem potvrdí uvolnění kauce.
Nejčastější dotazy začátečníků, jak si půjčit obytňák (FAQ)
- Můžu s obytňákem do zahraničí? U většiny vozů na Campiri ano, ale vždy si to ověřte v profilu konkrétního auta.
- Co když se něco rozbije? Kvalitní zprostředkovatelé pojištění nabízejí nonstop zákaznickou podporu a asistenční služby, které vyřeší odtah i náhradní ubytování.
- Jak je to se zvířaty? Mnoho majitelů psy vítá, stačí při hledání zaškrtnout příslušný filtr.
Praktický pomocník: Checklist ke stažení
Aby se vám ze všech těch informací nezatočila hlava, připravili jsme pro vás přehledný checklist. Můžete si ho vytisknout nebo uložit do telefonu a mít ho u ruky přímo v půjčovně při přebírání klíčků.
Šťastnou cestu!
Obsah vznikl ve spolupráci s Campiri.