Jak si po padesátce správně dávkovat fyzickou zátěž

11:00
S prvními slunečnými víkendy se cyklostezky a turistické trasy plní k prasknutí. Pro kardiology to však často znamená začátek náročné sezóny. Fenomén takzvaných „víkendových válečníků“, tedy lidí, kteří mají přes týden sedavé zaměstnání a o víkendu se snaží dohnat chybějící kondici extrémním výkonem, představuje po padesátém roce života vážné zdravotní riziko. Jak tedy sportovat chytře a bezpečně?

Ilustrační Obrázek | foto: Decathlon

S přibývajícím věkem klesá maximální tepová frekvence a cévy ztrácejí svou někdejší pružnost. Pokud tělo není na pravidelnou a intenzivní zátěž zvyklé, náhlý fyzický stres, jako je prudké stoupání na kole nebo rychlý výšlap s těžkým batohem, může vést k nebezpečnému vzestupu krevního tlaku. Tělo zkrátka vyžaduje sofistikovanější přístup k dávkování zátěže.

Hranice mezi zdravím a rizikem

Základem bezpečného sportování je pochopení takzvaných tepových zón. Pro zjednodušený výpočet maximální tepové frekvence se nejčastěji používá vzorec 220 minus věk. U padesátiletého člověka je tedy teoretické maximum kolem 170 tepů za minutu.

Pokud chcete budovat vytrvalost, pálit tuky a posilovat kardiovaskulární systém bez rizika, měli byste se pohybovat v takzvané aerobní zóně (zhruba 60 až 70 % vašeho maxima). V tomto režimu zvládnete plynule dýchat a případně i konverzovat. Jakmile se dostanete do červených čísel anaerobní zóny, tělo začne produkovat laktát, srdce je pod enormním tlakem a pro netrénovaný organismus se jedná o vysoce rizikovou oblast.

Technologie jako zdravotní prevence

Dříve si sportovci tepovou frekvenci měřili přiložením prstů na krční tepnu a počítáním úderů. Dnes tuto práci odvádějí pokročilé technologie, které fungují jako systém včasného varování.

Naprostým standardem pro aktivní padesátníky by dnes měly být kvalitní chytré hodinky. Tyto přístroje díky přesným snímačům dokážou v reálném čase sledovat srdeční aktivitu a pomocí jemných vibrací nebo zvukového signálu vás okamžitě upozorní, že jste překročili nastavený bezpečný limit.

Pokud hodinky zavelí ke zpomalení, je nezbytné jejich radu uposlechnout a přejít do volného kroku. Seženete je snadno třeba v Decathlonu či u jiného prodejce sportovní výbavy.

Eliminace krizových momentů

Největší zkouškou pro srdce jsou při cyklistice nebo turistice prudké kopce. V těchto místech tepová frekvence letí strmě vzhůru a lidé zde nejčastěji přeceňují své fyzické limity.

Právě proto odborníci čím dál častěji doporučují jako kompenzační a preventivní nástroj elektrokola. Nejde o projevy lenosti, jak se v minulosti často tradovalo. Naopak! Motorová podpora funguje jako inteligentní vyhlazovač zátěžových špiček. V kritickém stoupání převezme motor část námahy na sebe, čímž udrží vaši tepovou frekvenci v bezpečné a zdravé aerobní zóně. Vy stále aktivně šlapete a spalujete kalorie, ale bez nebezpečného přetížení organismu.

Sport po padesátce je klíčem k vitalitě a zdraví. Musí být však provozován s respektem k vlastnímu tělu a s využitím nástrojů, které dnešní doba nabízí k ochraně (nejenom) našeho srdce. Ať se vám daří!

