Jak se mění trh s plynem? Češi chtějí jistotu a férové podmínky

Po prudkém růstu cen plynu v roce 2022, nejistotě kolem dodávek a pádu některých dodavatelů si Češi začali mnohem více vážit jediné věci – stability. A to nejen v cenách, ale i v přístupu dodavatelů. Mnoho domácností se proto začalo zajímat nejen o to, kolik za plyn zaplatí, ale také od koho ho vlastně odebírají.

Mnoho zákazníků se začalo zajímat, kolik za plyn zaplatí i od koho ho odebírají. | foto: ShutterstockShutterstock

Zákazníci už nechtějí slevy „na oko“. Důležitější je důvěra

Ještě před několika lety rozhodovala o výběru dodavatele plynu hlavně cena. Dnes je situace jiná. Energetická krize naučila lidi, že nejlevnější nabídka plynu nemusí být ta nejlepší, pokud za ní nestojí silná a férová firma.

Zákazníci dnes častěji než dřív hledají:

  • přehledné smluvní podmínky bez skrytých poplatků,
  • férovou komunikaci i v době krize,
  • stabilitu a schopnost reagovat na vývoj trhu.

Právě v tomto směru si dodavatel plynu SPP získává důvěru stále více zákazníků. Díky své historii, silnému zázemí a otevřenému přístupu ukazuje, že i v turbulentní době se dá podnikat férově.

Fixovat, nebo nefixovat?

Ceny plynu se momentálně uklidnily, ale otázka, jestli fixovat, nebo nefixovat zůstává aktuální.

  • Fixní cena

Zaručí stabilní výši záloh po dobu trvání smlouvy (obvykle 1–3 roky). Je ideální pro ty, kteří chtějí mít klid a jistotu.

+ Stálá cena bez výkyvů
+ Snadné plánování rozpočtu
- Nevyužijete případný pokles cen

  • Flexibilní cena

Cena se mění podle trhu – když cena klesne, platíte méně. Ale když stoupne, může to zasáhnout vaši peněženku.

+ Můžete ušetřit při poklesu cen
+ Větší volnost bez fixace
- Riziko zdražení
- Méně předvídatelné účty

Jak poznat férového dodavatele?

Tady je několik signálů, které napoví:

  • Má stabilní historii a silné zázemí.
  • Nevyužívá agresivní prodej ani klamavé srovnávače.
  • Nabízí jasné smluvní podmínky bez hvězdiček.
  • Komunikuje i v krizových obdobích a neskrývá se za automatické odpovědi.
  • Má spokojené zákazníky, kteří ho doporučují dál.

To všechno jsou kvality, které SPP dlouhodobě rozvíjí. Není náhoda, že roste počet zákazníků, kteří k SPP přecházejí právě kvůli zklamání z předchozího dodavatele.

Jak se mění trh s plynem? Češi chtějí jistotu a férové podmínky

Komerční sdělení

Po prudkém růstu cen plynu v roce 2022, nejistotě kolem dodávek a pádu některých dodavatelů si Češi začali mnohem více vážit jediné věci – stability. A to nejen v cenách, ale i v přístupu dodavatelů.

12. srpna 2025  9:20

