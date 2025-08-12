Jak se mění trh s plynem? Češi chtějí jistotu a férové podmínky

Zákazníci už nechtějí slevy „na oko“. Důležitější je důvěra
Ještě před několika lety rozhodovala o výběru dodavatele plynu hlavně cena. Dnes je situace jiná. Energetická krize naučila lidi, že nejlevnější nabídka plynu nemusí být ta nejlepší, pokud za ní nestojí silná a férová firma.
Zákazníci dnes častěji než dřív hledají:
- přehledné smluvní podmínky bez skrytých poplatků,
- férovou komunikaci i v době krize,
- stabilitu a schopnost reagovat na vývoj trhu.
Právě v tomto směru si dodavatel plynu SPP získává důvěru stále více zákazníků. Díky své historii, silnému zázemí a otevřenému přístupu ukazuje, že i v turbulentní době se dá podnikat férově.
Fixovat, nebo nefixovat?
Ceny plynu se momentálně uklidnily, ale otázka, jestli fixovat, nebo nefixovat zůstává aktuální.
- Fixní cena
Zaručí stabilní výši záloh po dobu trvání smlouvy (obvykle 1–3 roky). Je ideální pro ty, kteří chtějí mít klid a jistotu.
+ Stálá cena bez výkyvů
+ Snadné plánování rozpočtu
- Nevyužijete případný pokles cen
- Flexibilní cena
Cena se mění podle trhu – když cena klesne, platíte méně. Ale když stoupne, může to zasáhnout vaši peněženku.
+ Můžete ušetřit při poklesu cen
+ Větší volnost bez fixace
- Riziko zdražení
- Méně předvídatelné účty
Jak poznat férového dodavatele?
Tady je několik signálů, které napoví:
- Má stabilní historii a silné zázemí.
- Nevyužívá agresivní prodej ani klamavé srovnávače.
- Nabízí jasné smluvní podmínky bez hvězdiček.
- Komunikuje i v krizových obdobích a neskrývá se za automatické odpovědi.
- Má spokojené zákazníky, kteří ho doporučují dál.
To všechno jsou kvality, které SPP dlouhodobě rozvíjí. Není náhoda, že roste počet zákazníků, kteří k SPP přecházejí právě kvůli zklamání z předchozího dodavatele.