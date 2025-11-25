Možná se to na první pohled nezdá důležité, ale právě to, na čem lešení stojí, rozhoduje o stabilitě celé konstrukce. Stabilita Vás chrání před nehodami, zbytečným stresem i poškozením samotného lešení.
Proč je příprava terénu absolutně klíčová
Špatně připravený terén může způsobit naklánění celé konstrukce, zabořování kol do měkké půdy či kolísání při přesunu, což výrazně snižuje komfort i bezpečnost práce ve výškách. I když jsou hliníková pojízdná lešení lehká, nerovnosti terénu mohou ovlivnit stabilitu celé konstrukce. Dbejte vždy na to, aby byl terén rovný a pevný. Jen tak zajistíte bezpečnost při práci. Jaký typ terénu je tedy vhodný pro postavení pojízdného hliníkového lešení a kterému terénu je lepší se vyhnout? Pojďme se na to podrobněji podívat.
Důkladná kontrola povrchu před začátkem práce
Než začnete se samotným sestavováním lešení, projděte si místo, kde chcete hliníkové lešení postavit. Jde o jednoduché kroky, které Vám později ušetří mnoho nervů.
Povrch musí být pevný
Nevhodné jsou:
- měkká zem,
- čerstvě zoraná půda,
- dlouhá tráva zakrývající jamky,
- štěrk s velkými kameny,
- rozmočené plochy po dešti.
Kolečka lešení sice jsou pevná, ale nejsou určena k tomu, aby se zabořila do půdy. Každé zaboření znamená naklonění celé konstrukce.
Pozor na skryté prohlubeniny
Tráva často maskuje malé jamky. Pokud pod kolíčkem vznikne tlakový bod, lešení se při zatížení člověkem pohne, a i malý pohyb je ve výškách několika metrů citelný.
Odhalte boční sklon
I mírný boční sklon může způsobit, že se lešení při přesunu samovolně rozjede, nebo že budete stát na jedné straně výše než na druhé. Nepodceňujte tuto skutečnost.
Jak terén připravit tak, aby byl bezpečný a stabilní
Nejlepší volba je tvrdý a rovný podklad. Pokud pracujete u domu nebo budovy, nejvhodnější jsou betónové plochy, asfalt, starší stabilní dlažba nebo utužená hlinitá plocha, která se při zatížení nepohybuje. Podklad musí být především pevný a nehybný, protože každý pohyb nebo nerovnost může ovlivnit stabilitu lešení a bezpečnost práce.
Použití podkladových desek
Pokud nemáte zcela ideální terén, doporučuje se použít podložky. Mohou to být masivní dřevěné fošny, tvrdé gumové podložky, pevné OSB desky nebo speciální podložky určené pro lešení. Při jejich použití je důležité dávat pozor, aby kolečka nestála na hraně desky, protože hrana může způsobit jejich pohyb a následné rozkývání konstrukce. Podložky rovnoměrně rozloží váhu lešení a zajistí jeho stabilitu.
Stabilizace lešení po jeho umístění
Po přípravě terénu a postavení lešení je třeba dodržet několik kroků, které by neměly chybět.
- Vždy zablokujte kolečka – i když máte pocit, že lešení nikam nepůjde, stačí malý pohyb, závan větru nebo náraz rukou a může dojít k neštěstí.
- Vyrovnání pomocí nastavitelných nohou – moderní hliníková lešení, které najdete na Svet Lešení, mají regulovatelné nohy, které pomáhají při drobných nerovnostech. Vyrovnejte konstrukci tak, aby byla skutečně rovná.
- Nezapomeňte na vnitřní stabilizaci – to znamená zacvaknout všechny pojistky, upevnit diagonály a pevně zakotvit platformy.
Nejčastější chyby, kterým byste se měli vyhnout
Z praxe se opakují určité situace, které způsobují problémy. Těmto chybám se rozhodně vyhněte a dbajte na to, abyste je nedělali:
- stavění lešení na měkká místa,
- dorovnávání nerovností cihlami nebo kameny,
- ignorování bočního sklonu,
- přesouvání lešení s člověkem na plošině,
- nestabilní dlažba bez podložek.
Starostlivá příprava terénu je nejjistější způsob, jak zajistit stabilní a bezpečné pracovní podmínky. Při práci ve výškách je bezpečí jednou z nejdůležitějších věcí, které ovlivňují Váš výkon i výsledek. Kvalitně připravený terén je tedy investicí, která se Vám vrátí v podobě spolehlivého lešení a práce bez rizik.