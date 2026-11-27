1. Doplňte, co strava nepokryje
S ubývajícím sluncem klesá v těle i hladina vitaminu D. Organismus si ho tvoří hlavně v kůži působením UVB záření, jenže od října do března dopadají sluneční paprsky v našich zeměpisných šířkách pod takovým úhlem, že ho vzniká naprosté minimum. Podzim je proto ideální chvíle zamyslet se nad doplňky stravy. Kromě vitaminu D se vyplatí myslet i na omega-3 mastné kyseliny, hořčík nebo zinek.
Při výběru ale sledujte složení a sázejte na kvalitní doplňky stravy bez zbytečných aditiv a v dobře vstřebatelných formách. U hořčíku se vyplatí zvolit chelátovou formu, například bisglycinát, který tělo skvěle využije a navíc večer může podpořit zklidnění a kvalitní spánek. Pokud si nejste jistí, co přesně vašemu tělu chybí, nechte si hladiny základních mikroživin ověřit z krevních testů.
2. Choďte ven, i když se vám zrovna nechce
Přirozené denní světlo je hlavním regulátorem našeho cirkadiánního rytmu, tedy vnitřních biologických hodin, které řídí nejen spánek, ale i produkci hormonů a celkovou náladu. I pod zataženou oblohou je venku mnohonásobně vyšší intenzita světla než v osvětlené kanceláři nebo doma. Zkuste si proto každý den najít alespoň půl hodiny na procházku. Denní světlo v první polovině dne pomůže tělu nastartovat bdělost a večer naopak usnadní usínání.
3. Dopřejte si saunu
Saunování patří k nejpříjemnějším způsobům, jak se v sychravých dnech hloubkově prohřát, uvolnit svalové napětí a podpořit obranyschopnost. Střídání vysoké teploty a následného ochlazení funguje jako účinný trénink pro cévy a zlepšuje termoregulaci organismu. Po sauně navíc tělesná teplota přirozeně klesá, což mozku vysílá signál ke spánku – i proto se po ní tak dobře spí. Pokud začínáte, stačí vyrazit jednou týdně na dva až tři cykly po 8 až 15 minutách a nezapomínat na průběžné doplňování tekutin. Máte-li ale potíže se srdcem či krevním tlakem, vhodnost saunování nejprve zkonzultujte s lékařem.
4. Jezte sezónně a nezapomínejte pít
Podzimní úroda přirozeně nabízí potraviny, které tělo v chladnějších měsících potřebuje: dýně, kořenovou zeleninu, zelí, jablka, ořechy i houby. Zařaďte více teplých vařených jídel a polévek, které organismus zbytečně neochlazují, a nezapomínejte na fermentované potraviny, například kysané zelí nebo kefír. Ty prospívají střevnímu mikrobiomu, ve kterém sídlí velká část našeho imunitního systému.
Stejně důležité je hlídat pitný režim. V chladném počasí se totiž cévy v končetinách stahují, aby tělo udrželo teplo uvnitř. Mozek tento stav vyhodnotí tak, že má tekutin dostatek, a přirozeně utlumí pocit žízně. Organismus přitom vodu ztrácí dál (mimo jiné dýcháním suchého studeného vzduchu nebo pobytem ve vytopených místnostech). Sklenice vody či neslazený bylinkový čaj během dne by proto měly zůstat samozřejmostí.
5. Hýbejte se pravidelně
Když se už v pět odpoledne stmívá, svádí to odložit pohyb „až na zítra“. Právě pravidelná fyzická aktivita přitom rozproudí krevní oběh i lymfatický systém, který nemá vlastní pumpu a ke správnému fungování potřebuje pohyb svalů. Zároveň podporuje vyplavování endorfinů, čímž účinně zahání podzimní únavu a pokles nálady. Nemusíte se hned nutit do náročných tréninků – bohatě postačí svižná chůze, plavání, jóga nebo dvacetiminutové protažení a posilování s vlastní vahou doma.
6. Spěte déle a omezte modré světlo
Delší podzimní noci jsou přirozenou příležitostí k důkladnější regeneraci. Snažte se chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu, a to i o víkendu. Alespoň hodinu až dvě před ulehnutím ztlumte ostrá světla a odložte telefon, tablet i počítač. Obrazovky totiž vyzařují modré spektrum světla, které mozku vysílá signál, že je stále den, a blokuje tak tvorbu melatoninu – hormonu nezbytného pro hluboký a kvalitní spánek. Dostatek nerušeného odpočinku je přitom tím nejpřirozenějším způsobem, jak tělu pomoci zvládnout náročnější období roku.
Na závěr
Na podzimní pohodu nepotřebujete žádný zázračný recept, stačí poskládat dohromady několik jednoduchých návyků. Dopřejte si každý den porci denního světla a přirozeného pohybu, občas tělo prohřejte v sauně, jezte sezónně a nepodceňujte kvalitní spánek. Rozumně zvolené doplňky stravy pak celý tento základ podpoří a dodají organismu přesně to, čeho má na podzim nedostatek. Když si tyto drobné kroky udržíte, sychravé měsíce vás nevyčerpají a i dny, kdy se venku sotva rozední, zvládnete s energií a v dobré náladě.