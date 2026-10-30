Jak lidé reagují na newslettery? 10 statistik z 9 milionů e-mailů

5 doporučení, která z dat vyplývají
- Výsledky kampaně hodnoťte až s odstupem několika dní. První den přinese jen dvě třetiny otevření, pětina přijde až po třech dnech.
- Testujte vzhled e-mailu i ve schránce Seznamu, nejen v Gmailu. Podle dat ngemailing.cz má na Seznamu schránku 39 % čtenářů newsletterů, v Gmailu jen 28 %.
- Pište konkrétní předmět místo „Novinky za říjen“. Otázka nebo jasná nabídka funguje lépe než obecný název.
- Směřujte hlavní výzvu na vlastní web, tam lidé klikají nejvíce.
- Nabídněte soubor ke stažení. Je to silné lákadlo, ikony sociálních sítí jsou spíše slabší.
Kdy a jak často lidé e-maily otevírají?
1. Typický čtenář otevře newsletter za 7 hodin od odeslání. V první hodině dojde k 22 % prvních otevření, do 24 hodin k téměř 70 %. Pětina lidí ale e-mail poprvé otevře až po více než třech dnech.
|Doba od odeslání do otevření
|Podíl prvních otevření
|do 1 hodiny
|22 %
|1 až 6 hodin
|24 %
|6 až 24 hodin
|22 %
|1 až 3 dny
|11 %
|více než 3 dny
|21 %
2. O víkendu odchází 10 % kampaní, ale proběhne 17,5 % otevření. Lidé o víkendu zřejmě dočítají i e-maily z týdne. Nejvíce otevření připadá na středu (18,3 %). Rozdíly mezi pracovními dny přitom nejsou velké: u téhož odesílatele se otevřenost kampaní rozeslaných v různé dny liší nejvýše o 1 procentní bod. Ve všední dny otevírání vrcholí kolem 8. hodiny ráno, o víkendu až kolem 18. a 19. hodiny.
3. Kdo newsletter otevře, otevře ho v průměru 1,75krát. U klasických kampaní připadá na 1,1 milionu unikátních otevření 1,9 milionu otevření celkem, u automatizovaných e-mailů jsou to dokonce 3,3 otevření na čtenáře. Část opakovaných otevření ale může jít na vrub automatického načítání obrázků poštovními službami.
Kde lidé newslettery čtou?
4. Nejvíce čtenářů má schránku na Seznamu, Gmail je až druhý. Z příjemců, kteří aspoň jednou newsletter otevřeli, má 39 % schránku na doménách Seznamu (seznam.cz, email.cz, post.cz) a 28 % v Gmailu. Kdo testuje vzhled newsletteru jen v Gmailu, nevidí, jak ho čte největší skupina čtenářů.
|Poskytovatel e-mailové schránky
|Podíl čtenářů
|Seznam
|39 %
|Gmail
|28 %
|Centrum / Atlas
|7 %
|Firemní a ostatní domény
|26 %
Na co lidé v e-mailech klikají?
5. Z lidí, kteří newsletter otevřou, klikne na odkaz zhruba každý osmý. Podíl prokliků z otevření (click-to-open rate) je u klasických kampaní 12,4 %. U automatizovaných e-mailů je to přes 59 %.
6. Téměř tři čtvrtiny kliknutí vedou na weby, dvě třetiny přímo na web odesílatele. Newsletter tak funguje hlavně jako kanál, který přivádí lidi na vlastní web. Odkazy na vlastní web přitom tvoří jen 40 % všech odkazů v e-mailech. Cizí weby tvoří 5 % odkazů a získávají 3 % kliknutí.
7. Sociální sítě tvoří pětinu odkazů, ale jen desetinu kliknutí. Odkaz na některou síť obsahují dvě třetiny kampaní (65 %). Nejčastěji jde o Facebook, Instagram a YouTube.
8. Na odkaz ke stažení klikne více než polovina lidí, kteří takový e-mail otevřou. U odkazů na web je to 17 %, u sociálních sítí 3 % a u systémových odkazů 2 %. Vysoké číslo u souborů ale zvedají kampaně, jejichž hlavním cílem je stáhnout dokument, takže nejde o běžný standard. Odkazy na soubory přitom tvoří jen 2 % všech odkazů v e-mailech.
Jaké předměty e-mailů fungují?
9. Předmět „Novinky“ nebo „Newsletter“ otevřenost snižuje v průměru o 7 procentních bodů. U tří čtvrtin odesílatelů, kteří takový předmět používají, si tyto e-maily vedou hůře než jejich ostatní kampaně. Přesto se objevuje u 7 % všech kampaní.
Otevřenost porovnáváme vždy mezi kampaněmi téhož odesílatele.
10. Otázka v předmětu pomohla sedmi z deseti odesílatelů, kteří ji vyzkoušeli. Používá ji ale jen 0,6 % kampaní. Otevřenost zvedla nejméně o 5 procentních bodů. Malé plus mají i slevové a akční předměty, vykřičníky naopak spíše škodí. Emoji se často doporučují jako jistý způsob, jak zvýšit otevřenost. Data to nepotvrzují: výrazně pomohly jedinému odesílateli. Bez něj zvedly otevřenost v průměru jen o 1,5 bodu a pomohly méně než polovině odesílatelů.
Statistiky jsou výchozí bod, ne pravidlo
Čísla v článku jsou průměry z kampaní odesílatelů z různých oborů. U jednotlivých odesílatelů se výsledky výrazně liší a ani nejsilnější zjištění neplatí pro všechny. Co funguje u jednoho publika, může u jiného vyznít naprázdno.
Spolehlivější než obecné pravidlo je vlastní zkušenost. Vyzkoušejte jiný předmět, změňte hlavní odkaz nebo posuňte čas rozesílky a porovnejte výsledky. Česká e-mailingová platforma ngemailing.cz k tomu nabízí podrobné statistiky a reporty ke každé kampani, takže na vlastních datech rychle uvidíte, co vaše odběratele skutečně zaujme. Založte si účet zdarma a začněte testovat.