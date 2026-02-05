Jak dlouho vydrží kapybara v onsenu? Japonsko žije každý rok bizarní soutěží

Je to největší žijící hlodavec na světě. Dospělí jedinci mohou měřit až 130 cm, v kohoutku přes půl metru a vážit až kolem 80 kilo. A miluje vodu, což se dá očekávat, když ho má přímo ve jméně – kapybara vodní (Hydrochoerus hydrochaeris).
A k vodě odkazuje i její přezdívka vodní prase. Přestože kapybara patří mezi hlodavce jako myši či morčata, byla dlouho mylně považována za druh prasete. Pochází z Jižní Ameriky a její jméno v jazyce guaraní znamená „tvor živící se trávou“.
Kapybary jsou silně vázané na vodu – jsou výborní plavci, dokážou se potápět až na deset minut a při ohrožení se skrývají pod hladinou, zatímco na souši jsou spíše neobratné. Díky nozdrám umístěným vysoko mohou z vody nenápadně vyčuhovat a pozorovat, jako hroch. Ve vodě se také páří.
Protože jsou to velmi inteligentní a společenská zvířata, která se snadno ochočí, je z nich také nový domácí mazlíček. Lze je totiž naučit jednoduché povely.
Právě jejich klidná povaha přispěla k nečekané popularitě v Japonsku. Začalo to tím, když si jeden z ošetřovatelů všiml, jak se kapybary nadšeně koupou v teplých loužích po čištění jejich výběhu horkou vodou. V zoo Izu Shaboten pro ně proto vybudovali onsen – termální lázně.
Přilákalo to davy návštěvníků. Takže další zoologické zahrady následovaly. Každý rok v lednu pak kapybary v pěti zoo po celém Japonsku soutěží v tom, jak dlouho vydrží v teplé vodě. Letos se stala vítězkou Puruun, přezdívaná Prune. Královna zimní pohody v Japonsku strávila ve vyhřívané lázni 1 hodinu, 45 minut a 18 sekund. Prune žije v Nagasaki Bio Parku v prefektuře Nagasaki.
Letošní 14. ročník kapybaří soutěže přinesl změnu pravidel. Zatímco dříve začínaly všechny lázně ve stejný čas, nově se doba koupání měřila individuálně podle zvyklostí jednotlivých zvířat. Organizátoři tím chtěli vytvořit spravedlivější podmínky a snížit stres pro soutěžící kapybary.
Velkou pozornost na sebe opět strhla kapybara Hechima ze Saitamy, známá po celém Japonsku především jako čtyřnásobná vítězka letní soutěže v pojídání melounů. Do koupání se pustila kolem 14. hodiny a v klidné atmosféře, za tichého povzbuzování návštěvníků, si dopřála relaxaci v kbelíkové lázni s tekoucí vodou. Přesto skončila na čtvrtém místě s časem 1 hodina a 23 minut.
Druhá skončila Koharu z Nasu Animal Kingdom (1:32:17) a třetí Truffle z Izu Shaboten Zoo (1:26:57). Kapybara Sheeta ze zoo Ishikawa lázeň opustila už po sedmnácti sekundách.