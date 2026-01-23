Jak být v bezpečí na ledovce po balkánsku. Chodec ve Skopje šokoval řidiče

Skopje leží zhruba 260 metrů nad mořem a ve stejné zeměpisné šířce jako například italský Řím. Mrazivé zimy se sněhem nebývají obvyklé. O to hůř pak sníh a ledovku místní obyvatelé nesou.
Na sociálních sítích se rychle rozšířilo video zachycující muže, který na přechodu pro chodce ve čtvrti Aerodrom nepřechází chůzí, ale po všech čtyřech. Na nohou má přitom tenisky, tedy obuv, která je na zledovatělém povrchu krajně nevhodná.
Video vyvolalo vlnu reakcí. Podle části veřejnosti by k podobným scénám vůbec nemuselo docházet, pokud by byly ulice a přechody včas ošetřeny.
Do debaty se zapojilo i vedení města Skopje. Primátor Orce Gjorgjievski uvedl, že od brzkých ranních hodin jsou úklidové týmy nepřetržitě v terénu a intenzivně pracují na odklízení sněhu z ulic a bulvárů spadajících pod správu města.