Jak bezpečně restartovat kondici po čtyřicítce

Komerční sdělení   19:32

Ilustrační obrázek | foto: Decathlon

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Znáte ten pocit. Sedíte osm hodin denně u počítače, a když pak máte vyjít do třetího patra, lapáte po dechu. Čtyřicítka na krku nebo za vámi a vy si říkáte, že je nejvyšší čas s tím tělem něco udělat. První krok většiny? Koupit si tenisky a jít si zaběhat. Jenže po týdnu se ozvou kolena, záda bolí a motivace je ta tam. Jak tedy nastartovat vytrvalostní trénink, když vás trápí kila navíc nebo bolavé klouby, a hlavně… jak u něj vydržet?Past tvrdých začátků

Past tvrdých začátků

Nejčastější chybou při návratu ke cvičení je příliš vysoká intenzita. Tělo, které si zvyklo na sedavý způsob života, není připraveno na tvrdé dopady. Běh, ačkoliv je skvělý, představuje pro netrénované klouby obrovskou zátěž. Při každém dopadu nese vaše koleno několikanásobek vaší tělesné hmotnosti. Pokud máte nadváhu, je to přímá cesta k zánětům a zraněním.

Klíčem k úspěšnému restartu kondice p očtyřicítce je šetrnost a plynulost. Potřebujete aktivitu, která vaše klouby ušetří otřesů, ale zároveň bezpečně zvedne vaši tepovou frekvenci.

Kouzlo zóny spalování tuků

Mnoho začátečníků žije v omylu, že pokud u cvičení neplivou plíce, nemá to smysl. Opak je však pravdou. Pro budování základní vytrvalosti a efektivní spalování tuků se totiž potřebujete pohybovat v tzv. aerobní zóně (zhruba 60–70 % vaší maximální tepové frekvence). V této zóně si dokážete při pohybu stále povídat, aniž byste byli bez dechu. A přesně k udržení této ideální tepovky existuje jeden geniální nástroj.

Asistovaná cyklistika

Šetrná cesta ke zdraví je jednoznačně jízda na kole, která je k pohybovému aparátu mnohem milosrdnější než chůze či běh, protože váhu vašeho těla nese sedlo. Proč ale do začátků zapojit elektrokolo pro město i výlety?

Představte si ten rozdíl. Místo toho, abyste v polovině prudšího kopce museli sesednout s pálícími stehny, tepem v nebezpečných výšinách a pocitem naprostého selhání, jednoduše si na řídítkách přidáte úroveň asistence.

Elektromotor plynule zabere. Vy stále šlapete, vaše srdce pracuje v bezpečné aerobní zóně, ale kopec vyjedete s úsměvem. Domů se vrátíte protažení, plní endorfinů a hlavně s chutí vyrazit zítra znovu. Elektrokolo za vás pohyb neudělá, ale umožní vám dávkovat si zátěž přesně podle toho, jak se zrovna cítíte.

Jak vybrat toho správného parťáka?

Pro návrat do kondice nepotřebujete agresivní horský speciál. Daleko lepší službu vám udělá kolo, na kterém se prostě sedí vzpřímeněji, má pohodlné široké sedlo a ergonomické gripy, které uleví vašim dlaním i krční páteři.

Pokud hledáte spolehlivého parťáka pro svůj pohybový restart, prozkoumejte nabídku dostupných městských a trekingových elektrokol v Decathlonu. Jsou navržena s důrazem na maximální ergonomii, snadné nastavení asistence a dlouhý dojezd, abyste mohli svou ztracenou kondici budovat bezpečně, plynule a s radostí z každého ujetého kilometru.

Udělejte první krok

Návrat k aktivnímu pohybu nemusí znamenat bolestivé odříkání, zničené klouby ani nekonečný boj s vlastní vůlí. Ať už je vaším cílem vyjet na kopec bez zadýchání, udržet krok s dětmi na víkendovém výletě či letní dovolené, nebo jen znovu objevit radost z pohybu na čerstvém vzduchu, správné vybavení vám tuto cestu výrazně usnadní.

Nepotřebujete hned lámat sportovní rekordy. Stačí se rozhodnout a začít plynule, vlastním tempem a s respektem ke svému tělu. Ať se vám daří!

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