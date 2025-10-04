Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Italská skupina Ricchi e Poveri vznikla na konci 60. let 20. století. V Janově ji založila čtveřice Franco Gatti, Angela Brambatiová, Angelo Sotgiu a Marina Occhiena, kteří se znali už dřív.
Název jedné z nejpopulárnějších italských kapel své doby, který v češtině znamená Bohatí a chudí, vymyslel jejich manažer. „Chtěl tím vyjádřit, že zpočátku jsme byli bohatí duchem a chudí penězi,“ řekla Brambatiová v roce 2008, kdy trio zazpívalo v Praze.
Prosadili se právě písničkou Sara Perche Ti Amo v roce 1981, kterou podle hudebních odborníků zahájili nový způsob interpretace melodických, výrazně italských písniček.
Marina Occhiena ze skupiny odešla v roce 1981, takže se nedočkala největšího úspěchu skupiny. Kapela za celou svou historii prodala přes 20 milionů hudebních nosičů a její hity Mamma Maria, Piccolo Amore, Come Vorrei, Made in Italy nebo Che Sara stále znějí rozhlasovým éterem.
Téměř všechny tyto hity se dočkaly i českých cover verzí. Karel Šíp s Jaroslavem Uhlířem a Petrou Janů vystoupili v televizním silvestru jako Triky a pověry se směsicí refrénů Ital nezná ten zázrak, Ty jámo, Tam u Milána či Parmazán.
Píseň Sara Perche Ti Amo pak Šíp přetextoval jako Hej hola, zpívej si sám.
Další česká verze vznikla v 90. letech, kdy ji Lou Fanánek upravil jako Hej, volá, volá Sisa pro moderátory Romana Ondráčka a Miloše Pokorného, kteří vytvořili duo Těžkej Pokondr.
Pokondři se s kapelou Ricchi e Poveri dokonce osobně setkali v Miláně. Skupina si měla vybrat někoho, kdo by nazpíval jejich cover, a vybrala si je. Ondráček s Pokorným nejdříve setkání odmítli, protože si mysleli, že je to nějaký vtip. Až ve vydavatelství se dozvěděli, že to italská kapela myslí vážně.
A o čem vlastně oblíbený hit Andreje Babiše je? O zmatení a lásce.
Mimochodem, příští rok 9. ledna vystupují Ricchci e Poveri v Praze v Kongresovém centru.
Sara Perche Ti Amo
Che confusione, sarà perché ti amo
Jaké zmatky — bude to možná proto, že tě miluji