Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších písní italské trojice Ricchi e Poveri dobyl hitparády v roce 1981. O čem je a kdo ho nazpíval česky?

Italská skupina Ricchi e Poveri vznikla na konci 60. let 20. století. V Janově ji založila čtveřice Franco Gatti, Angela Brambatiová, Angelo Sotgiu a Marina Occhiena, kteří se znali už dřív.

Název jedné z nejpopulárnějších italských kapel své doby, který v češtině znamená Bohatí a chudí, vymyslel jejich manažer. „Chtěl tím vyjádřit, že zpočátku jsme byli bohatí duchem a chudí penězi,“ řekla Brambatiová v roce 2008, kdy trio zazpívalo v Praze.

Prosadili se právě písničkou Sara Perche Ti Amo v roce 1981, kterou podle hudebních odborníků zahájili nový způsob interpretace melodických, výrazně italských písniček.

Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Sotgiu v Praze

Ricchi e Poveri a Michal David před společným koncertem

Karel Šíp a Petra Janů jako Triky a pověry

Marina Occhiena ze skupiny odešla v roce 1981, takže se nedočkala největšího úspěchu skupiny. Kapela za celou svou historii prodala přes 20 milionů hudebních nosičů a její hity Mamma Maria, Piccolo Amore, Come Vorrei, Made in Italy nebo Che Sara stále znějí rozhlasovým éterem.

Téměř všechny tyto hity se dočkaly i českých cover verzí. Karel Šíp s Jaroslavem Uhlířem a Petrou Janů vystoupili v televizním silvestru jako Triky a pověry se směsicí refrénů Ital nezná ten zázrak, Ty jámo, Tam u Milána či Parmazán.

Píseň Sara Perche Ti Amo pak Šíp přetextoval jako Hej hola, zpívej si sám.

Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví

Další česká verze vznikla v 90. letech, kdy ji Lou Fanánek upravil jako Hej, volá, volá Sisa pro moderátory Romana Ondráčka a Miloše Pokorného, kteří vytvořili duo Těžkej Pokondr.

Pokondři se s kapelou Ricchi e Poveri dokonce osobně setkali v Miláně. Skupina si měla vybrat někoho, kdo by nazpíval jejich cover, a vybrala si je. Ondráček s Pokorným nejdříve setkání odmítli, protože si mysleli, že je to nějaký vtip. Až ve vydavatelství se dozvěděli, že to italská kapela myslí vážně.

A o čem vlastně oblíbený hit Andreje Babiše je? O zmatení a lásce.

Mimochodem, příští rok 9. ledna vystupují Ricchci e Poveri v Praze v Kongresovém centru.

Sara Perche Ti Amo

Che confusione, sarà perché ti amo
È un’emozione che cresce piano piano
Stringimi forte e stammi più vicino
Se ci sto bene, sarà perché ti amo… Io canto al ritmo del dolce tuo respiro
È primavera, sarà perché ti amo
Cade una stella, ma dimmi dove siamo
Che te ne frega, sarà perché ti amo


český překlad

Jaké zmatky — bude to možná proto, že tě miluji
Je to emoce, která pomalu roste
Drž mě pevně a buď blízko
Pokud se cítím dobře — bude to proto, že tě miluji
A leť, leť, jak víš
Stále výš se dostaneme
A leť, leť se mnou
Svět je šílený, protože
A kdyby láska nebyla
Stačí jedna píseň
Aby vznikl zmatek venku i uvnitř tebe

