Český investiční trh v posledních letech dospěl. Podle aktuálních dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přesáhl celkový objem majetku investovaného přes členy asociace hranici 3,7 bilionu korun. Stále více peněz přitom proudí do profesionálně spravovaných struktur. Zatímco dříve byla investice synonymem pro nákup garsonky k pronájmu, moderní investiční přístup sází stále častěji na takzvaný multi-strategy přístup, který kombinuje možnost investic do stabilních zavedených firem doplněnou o dravé technologické startupy, což investorům nabízí vyšší výnosy.
Do popředí zájmu investorů se tak nově dostávají stále častěji fondy kvalifikovaných investorů, jejichž prostřednictvím hledají expozici vůči inovativním oborům, mezi něž patří například oblast private equity, blockchainu i defense technologií zaměřených na inovace v obranném průmyslu. Jak se v roce 2026 skládá portfolio, které dokáže porážet inflaci a těžit z technologické revoluce?
Proč už investice do bytů jako jediná strategie nestačí?
Hlavním motorem změny v přístupu investorů jsou vyšší úrokové sazby a rekordní nedostupnost vlastního bydlení. Podle Deloitte Property Indexu vyjde vlastní byt v Praze přibližně na 15 ročních mezd, což z přímého nákupu nemovitosti činí investici s extrémně vysokým vstupním prahem a klesajícím čistým výnosem.
Mnoho investorů tak začíná vnímat reality jako příliš statické aktivum. Trendem se stává přesun kapitálu do oblastí s vyšší přidanou hodnotou. Investoři hledají cesty, jak zhodnotit kapitál efektivněji než skrze správu jednoho bytu s výnosem kolem 3–5 % ročně.
Private equity a fondy kvalifikovaných investorů
Pro investory disponující volným kapitálem přes milion korun se vedle tradičních „cihel“ otevírá svět alternativních investic. Fond kvalifikovaných investorů (FKI) nabízí oproti běžným retailovým fondům mnohem širší investiční volnost. Investoři jejich prostřednictvím mohou nakupovat podíly v soukromých firmách (private equity), financovat nadějné startupy (venture capital) nebo se podílet na vývoji strategických technologií.
Nové pilíře výnosu: Od krypta k obraně
V posledních letech se do popředí dostávají nová odvětví:
- Defense technologie: Geopolitická situace v Evropě udělala z obranného průmyslu jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Defense fond dnes představuje strategický tah pro zajištění stability a technologického náskoku.
- Blockchain a krypto: Tato aktiva už nejsou doménou spekulantů. Stávají se pevnou součástí portfolií jako pojistka proti inflaci a nástroj pro budování nové digitální infrastruktury.
- Private Credit: Poskytování úvěrů firmám mimo bankovní sektor nabízí zajímavý výnos v prostředí trvale vyšších sazeb.
Moderní správa majetku aneb když kapitál pracuje se stratégem
Příkladem toho, jak se český trh profesionalizuje, je proměna velkých investičních skupin v otevřené struktury. Skupina Rockaway Capital, která má za sebou téměř 14 let transakcí s globálními značkami, se nedávno otevřela externím investorům skrze svůj Rockaway Fund. Tento fond pod sebou zastřešuje další podfondy, které dávají investorům expozici do různých částí byznysu celé skupiny a nabízejí vhodnou diverzifikaci portfolia z pohledu rizik i očekávcaného výnosu pod jednou střechou.
„Tradiční realitní trh už v dnešním prostředí nenabízí takovou dynamiku jako dříve. Pro nás leží budoucnost v technologické transformaci ekonomiky a v progresivních sektorech, jako je defense tech, kde vidíme mnohem vyšší potenciál zhodnocení,“ vysvětluje investiční partner skupiny Rockaway Richard Trojan. Cílený hrubý roční výnos se pohybuje v rozmezí 15–20 %, což reflektuje vyšší ambice ale i rizikový profil.
Skupina do Rockaway Fund vložila veškerá svá aktiva a plánuje v něm držet minimálně 20% podíl. Investoři princip „skin in the game“, tedy že skupina investuje po boku svých klientů vlastní kapitál, oceňují.
Jak složit ideální investiční portfolio v roce 2026?
Odborníci se shodují, že veřejným tajemstvím úspěchu je rozložení rizika napříč různými fázemi životního cyklu firem. Moderní portfolio by mělo ideálně kombinovat:
- Konzervativní složku: Dluhopisy nebo prověřené nemovitostní fondy pro stabilitu.
- Růstovou složku: Fondy zaměřené na progresivnější aktiva, například segment private equity (Rockaway Alpha), který dokáže těžit z disrupce a digitalizace tradičního byznysu a nabízí vyšší výnosy.
- Inovativní složku: Sázku na vysoce specializovaná odvětví, kterými mohou být například venture capital, investující do začínajících startupů (Rockaway Q), investice do aktuálně dynamicky se rozvíjejícího sektoru obrany (Rockaway Defense), případně pak do už více rizikových aktiv jakými jsou kryptoměny a blockchain (RockawayX).
Na co si dát pozor?
Investice do fondů kvalifikovaných investorů vyžadují delší horizont (zpravidla min. 5 let) a investor musí počítat s nižší likviditou než u akcií na burze. FKI nefungují jako spořící účet, ale jsou nástrojem pro budování dlouhodobého finančního zajištění, který vyžaduje zkušenost a jasnou strategii.
Éra, kdy stačilo koupit byt a čekat, je u konce. Moderní investování vyžaduje odvahu k diverzifikaci a schopnost vnímat technologické změny jako příležitost. Budoucnost patří portfoliím, která jsou postavena na reálné hodnotě firem a technologiích, nikoliv jen na očekávání nekonečného růstu cen nemovitostí.
Obsah vznikl ve spolupráci se skupinou Rockaway Capital.