V dobách ekonomické prosperity vnímáme bankovky v peněžence jako samozřejmou hodnotu. Historie nás však opakovaně učí, že zatímco papírové měny podléhají inflaci a politickým rozhodnutím, zlato si svou kupní sílu uchovává po tisíciletí. Pokud ale uvažujete o zabezpečení svého majetku, pouhá cena zlata na burze by neměla být vaším jediným vodítkem, jak na to.
Pro úspěšné investování do zlata je důležité rozumět mechanismům, jako je spread a likvidita, které určují skutečnou efektivitu vaší pojistky.

Zlato, nebo fiat peníze? Hodnota z vzácnosti oproti hodnotě z důvěry

Základní rozdíl mezi drahým kovem a moderními penězi spočívá v jejich podstatě. Moderní bankovky jsou takzvané fiat peníze (z latinského fiat – budiž). Evropská centrální banka (ECB) ve svých materiálech jasně definuje, že tyto peníze nejsou kryty žádnou fyzickou komoditou. Jejich hodnota je odvozena výhradně z důvěry v ekonomiku a ze zákona, který je stanovuje jako zákonné platidlo.

Naproti tomu investiční zlato představuje aktivum bez emitenta. Jeho hodnota není závislá na slibu žádné vlády nebo centrální banky. Zatímco množství peněz v oběhu se může zvyšovat, a to vede k inflaci a znehodnocování úspor, fyzické zásoby zlata jsou konečné a jejich těžba je technologicky i nákladově náročná. Tento rozdíl je hlavním důvodem, proč se lidé ke zlatu vracejí vždy, když důvěra v papírové peníze klesá.

Proč je zlato „daňovým vítězem“?

Při srovnání s jinými drahými kovy nebo investičními nástroji má zlato jednu zásadní výhodu: v rámci celé Evropské unie je investiční zlato osvobozeno od DPH. Zatímco u nákupu stříbrných slitků musíte počítat s 21% daní, u zlata jde každá koruna přímo do hodnoty drahého kovu. Navíc u investičních zlatých mincí získáváte záruku státní mincovny a nominální hodnotu, která z nich činí legální platidlo po celém světě.

Proč cena zlata na burze není konečná?

Začínající investoři se často dopouštějí základní chyby: sledují pouze tzv. spotovou cenu na světových burzách a očekávají, že za ni fyzický kov nakoupí. Realita fyzického trhu je však komplexnější. Aby vaše pojistka v nejistých dobách skutečně fungovala, musíte rozumět mechanismům, které tvoří konečnou cenu a rozhodují o vaší budoucí výnosnosti.

Do hry vstupují dva zásadní parametry:

  • Prémie (margo): Představuje rozdíl mezi burzovní cenou a prodejní cenou obchodníka. Zahrnuje veškeré fyzické náklady, které digitální kontrakt na burze nezná – od ražby mince a rafinace slitku přes pojištěnou dopravu až po marži prodejce. Obecně platí nepřímá úměra: čím menší je gramáž produktu (např. 1g slitek), tím vyšší je procentuální prémie.
  • Spread (rozdíl cen): Definujeme jej jako rozpětí mezi aktuální nákupní a výkupní cenou. Je to nejdůležitější ukazatel likvidity – čím je trh s daným produktem rozvinutější, tím je spread užší a vaše investice efektivnější. Vysoký spread u exotických mincí může znamenat, že i při růstu ceny zlata budete při zpětném prodeji v mírné ztrátě.

Společnost Zlaťáky, která na trhu působí již téměř 20 let, staví svou službu na maximální transparentnosti těchto parametrů. Díky silnému kapitálovému zázemí si může dovolit udržovat úzké spready i u velkých objemů, což klientům garantuje, že jejich cesta k hotovosti bude rychlá a férová.

Likvidita: jak rychle proměníte investiční zlato zpět na peníze?

Likvidita je schopnost aktiva přeměnit se rychle a bez výrazných ztrát na hotovost. U drahých kovů rozhoduje především standard a certifikace. Celosvětově nejuznávanějším měřítkem jsou investiční zlaté slitky s certifikací LBMA Good Delivery, například od švýcarských rafinérií Argor-Heraeus nebo PAMP.

Stejně vysokou likviditu mají i investiční zlaté mince, jako je rakouský Wiener Philharmoniker nebo kanadský Maple Leaf. Tyto mince jsou legálními platidly a jejich ryzost garantuje přímo státní mincovna. Výhodou mincí je nejen jejich snadná rozpoznatelnost po celém světě, ale i legislativní ochrana proti padělání, která je u mincí přísnější než u slitků.

Investování do zlata s osobním přístupem

I když digitální doba přeje e-shopům, u nákupu fyzických cenností zůstává důležitý lidský faktor a důvěra. Zlaťáky.cz tak kombinují pohodlí on-line nákupu s jistotou kamenných prodejen. Osobní konzultace s odborníkem vám pomůže vybrat produkt, který odpovídá vašemu investičnímu horizontu a strategii – ať už jde o budování sbírky, nebo čistou ochranu kapitálu.

Dostupnost poboček v městech jako Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Karlovy Vary nebo České Budějovice zajišťuje, že máte svého partnera vždy na blízku. Nejde jen o zboží, ale o nadstandardní servis, který zahrnuje i diskrétní balení a pojištěnou dopravu přímo k vám domů.

Na co si tedy dát pozor při nákupu?

  1. Sledujte celkové náklady: Nejen burzovní cenu, ale i prémii a spread.
  2. Vsaďte na ověřené rafinéry: Produkty s certifikací LBMA prodáte kdekoliv na světě.
  3. Hledejte stabilitu: Vybírejte obchodníka s dlouhou historií a garancí zpětného výkupu.
  4. Diverzifikujte: Kombinujte investiční zlaté slitky pro maximální efektivitu s mincemi pro jejich vysokou likviditu a estetickou hodnotu.

Investice do zlata by měla být klidným přístavem ve vašem portfoliu. Se správným partnerem a znalostí tržních mechanismů se z něj stává nástroj, který spolehlivě ochrání hodnotu vaší práce pro budoucí generace.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Zlaťáky.

