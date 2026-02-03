V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické republiky více než 50 let.
Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz (Karl-Marx-Stadtu), chloubou bývalé NDR. V popředí socha Karla Marxe. (1. února 2026) | foto: ČTK

Saská Kamenice v roce 1980. Vlevo věž Roter Turm, za ní kongresové centrum s...
Německo, Karl-Marx-Stadt, dnes Chemnitz. 60. léta
Dobová fotka ze Saské Kamenice z roku 1971. Pohled na tehdejší třídu Karla...
Interhotel Kongress v Chemintz (Karl-Marx-Stadtu) v bývalé NDR. Snímek z...
Se zánikem budovy mizí nejen hotel, ale i kus historie města, píše německý Bild. A turisté přijdou o nejlepší vyhlídku na Saskou Kamenici z restaurace v 26. patře.

Budova se tyčí do 93 metrů a ve městě, které se za socialismu jmenovalo Karl-Marx-Stadt, je už přes padesát let nejvyšší. A jedna ze budovy, která patřila k nejvyšším v celém Východním Německu, tedy bývalé NDR.

Srdečný pozdrav z dovolené v NDR. Po 20 letech v bývalém Karl-Marx-Stadtu

Spolu s radnicí, vodními prvky a nedalekým masivním památníkem Karla Marxe je vysoký hotel nejznámějším poznávacím znamením města.

Ikonická výšková budova se začala stavět v roce 1969, dokončena byla o pět let později. Mohlo se tu ubytovat najednou přes 700 hostů v celkem 371 pokojích a 28 patrech.

Německo, Chemnitz, dříve Karl-Marx-Stadt. Býval to Kongres, nyní Mercure

Pietní akce zaměstnanců kvůli uzavření hotelu Kongress v Chemnitz. (1. února 2026)

Dominoval ji architektonický styl charakterizovaný výraznými monumentálními betonovými konstrukcemi, který byl populární na přelomu 60. a 70. let 20. století. Hlavní architekt Rudolf Weissner tento styl použil ke spojení funkčnosti a robustní estetiky. Dodnes je věžák považován za významný příklad modernistické architektury NDR.

Po roce 1990 prošel komplexní rekonstrukcí. Poslední noc ze soboty 31. ledna na neděli 1. února tu podle německých médií strávilo posledních 30 hostů.

Kde udělali soudruzi chybu? V Německu uchovávají v duchu NDR celé město

Proč se nyní hotel zavírá, není zcela jasné. Podle zaměstnanců to byl nedostatek investic. V neděli večer zorganizovali před hotelem pietní akci. V ruce drželi svíčky. Navštívil ji i starosta města Sven Schulze, aby lidem vyjádřil svou podporu. Město se podle něj spojilo s majitelem ohledně využití budovy. Nevyloučil ani její odkoupení.

Uzavření budovy jen měsíc po skončení roku, kdy byl Chemnitz Evropským městem kultury, zasáhlo samosprávu i zaměstnance, práci jich nyní ztratí asi 40.

