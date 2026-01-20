Muly se v armádě tradičně používají k přepravě nákladu v náročném terénu. Právě na tuto roli navazují i roboti MULE (Multi-Utility Legged Equipment), jejichž využití je v mnohém podobné.
Čtyřnozí roboti mají zhruba 51 kilogramů a připomínají lovecké psy. Armáda jim dala vlastní jméno: Sanjay. Jejich síla spočívá v umělé inteligenci, senzorech a autonomním řízení, uvedl server Economic Times.
Unesou 12 až 15 kilogramů munice, zásob nebo zdravotnického materiálu a zvládnou fungovat až 20 hodin na jedno nabití.
Pohybují se rychlostí až tři metry za sekundu, pracují i v extrémních teplotách od −40 do +55 stupňů Celsia a poradí si s horským terénem, úzkými městskými uličkami i schodišti.
Každý robotický pes má 360stupňovou kameru a radary, které umí detekovat jakoukoli hrozbu a pomocí palebné platformy ji sestřelit. Ovládat se dá na dálku přes LTE nebo wifi ze vzdálenosti až deseti kilometrů, ale může pracovat autonomně.
Indická armáda přiznává, že může robotické psy vyzbrojit lehkými zbraněmi.
„Smyslem je minimalizovat riziko pro vojáky,“ zaznívá z armádních zdrojů. Do nebezpečných oblastí, teroristických skrýší nebo míst zamořených výbušninami lze místo lidí vyslat stroje.
Čtyřnozí roboti mají sehrát klíčovou roli i v pohraničních oblastech, kde se Indie dlouhodobě potýká s napětím vůči Číně. Ta rovněž testuje a nasazuje vlastní robotické jednotky.
Roboty vyvinula společnost AeroArc, která je sestavuje na základě licence od Boston Dynamics. Indická armáda si objednala první stovku strojů už v roce 2023 a postupně je zavádí do ostrého provozu.