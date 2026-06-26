Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

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Ve spolupráci   7:30
IDESKA

IDESKA | foto: IDESKAAdvertorial

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
IDESKA
IDESKA
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
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Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné jízdenky na autobusy, vlaky i MHD, ale především výraznou finanční úsporu.

Tou největší novinkou jsou dlouhodobé předplatní kupony. Proč se vyplatí přestat kupovat lístky na každou jízdu zvlášť a kolik peněz vám může nový tarif nechat v peněžence? A vyplatí se vždy? Podívali jsme se na konkrétní čísla.

Jednotlivé jízdenky, nebo předplatní kupony?

Mezi lidmi se před startem nového systému občas objevovaly obavy, zda doprava na jihu Čech nezdraží. Pokud se totiž podíváte pouze na cenu jedné samostatné jízdenky – kde nejlevnější 60minutová jízdenka vyjde na 21 Kč a celodenní na 195 Kč – může to na první pohled vyvolat otázky. Jenže kouzlo celého systému IDESKA spočívá v tom, že je navržen úplně jinak, než jak byli Jihočeši dosud zvyklí.

Hlavní zbraní proti drahému cestování je zavedení dlouhodobého předplatného. Pokud dojíždíte do práce nebo do školy pětkrát týdně, kupovat si pokaždé jednorázový lístek je ten nejméně ekonomický způsob. Právě pro pravidelné cestující jsou určeny předplatní kupony.

Obrovským hitem bude pro rodiny s dětmi zejména speciální jízdné na školní rok. Rodiče tak jednoduše koupí jízdenku od 1. září a až do letních prázdnin nemusí vůbec nic řešit. Pro školáky a studenty jde o suverénně nejvýhodnější variantu a rodičům odpadne každoměsíční starost o kapesné na dopravu.

Princip dlouhodobých kuponů (například měsíčních, ročních nebo právě školních) je jednoduchý: zaplatíte pevnou částku na zvolené období a tarifní zóny, a pak už můžete jezdit, kolikrát chcete. Čím častěji jedete, tím levnější pro vás každá jednotlivá cesta je.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Modelový příklad: Na trase z Krumlova do Budějovic ušetříte tisíce ročně

Integrovaná doprava v Jihočeském kraji myslí na všechny skupiny obyvatel, ale vůbec nejvíc pomůže těm, kteří denně překonávají vzdálenosti mezi městy a následně přesedají na městskou dopravu. Pojďme si to ukázat na reálných číslech běžného dospělého zaměstnance, který pětkrát týdně dojíždí za prací na oblíbené trase Český Krumlov – České Budějovice.

  • Jak je to dnes: Za dvě jednotlivé jízdenky na autobus zaplatí dojíždějící 70 Kč denně (35 Kč za jednu jízdu). Za měsíc to dělá zhruba 1400 Kč. Aby se ale dostal ze zastávky až do práce, potřebuje v Českých Budějovicích ještě měsíční „lítačku“ na MHD za 420 Kč. Celkově ho tak dojíždění stojí 1820 Kč měsíčně.
  • Jak to bude s IDESKOU: Od července už žádné dva různé systémy neřeší. Koupí si jediný předplatní kupon pro dané zóny, který ho vyjde na 1700 Kč měsíčně. A to nejlepší? V této ceně už má plně započítanou jak cestu meziměstským autobusem, tak neomezené ježdění budějovickou MHD.
IDESKA
IDESKA

Nový systém navíc přináší obrovskou flexibilitu: jízdenka bude platit také na vlakové spojení přes Křemži a využijete ji i v rámci MHD přímo v Českém Krumlově. Skvělou zprávou pro místní navíc je, že s IDESKOU nově pojedou autobusy až do Větřní a bude na ně možné pohodlně nastoupit například na krumlovském sídlišti Plešivec. Cestující tak získají maximální svobodu volby bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek zrovna zvolí.

Na první pohled se úspora 120 Kč měsíčně může zdát drobná. Když se ale podíváme na delší časový horizont, za rok poctivého dojíždění do práce ušetříte 1440 Kč. A pokud byste místo autobusu zvolili na stejné trase vlak, kde bývá běžné jízdné ještě o něco vyšší, bude vaše výsledná roční úspora s předplatným IDESKA ještě výraznější.

Srovnání nákladů: Dojíždění Český Krumlov – České Budějovice
Typ výdajeStarý systém (měsíčně)S IDESKOU (měsíčně)Roční úspora
Meziměstský autobus1 400 KčV ceně kuponu
Městská doprava (MHD)420 KčV ceně kuponu
CELKEM1 820 Kč1 700 Kč1 440 Kč

Obdobně výhodný skok čeká také studenty a školáky, kterým se díky sjednocení tarifů různých dopravců zásadně uleví od složitého kombinování studentských slev. Pro seniory jedoucí k lékaři nebo na nákupy zase systém přináší klid – s fyzickou kartou IDESKA jako nosičem předplatného odpadá neustálé hledání drobných mincí u řidiče.

Vyplatí se ještě jezdit autem? Srovnání nákladů na dojíždění

S rostoucími cenami paliv, servisu automobilů a často komplikovaným parkováním v centrech jihočeských měst se individuální doprava autem stává luxusem. Když si spočítáte měsíční náklady na benzín či naftu pro každodenní trasu do zaměstnání, částka se rychle vyšplhá do tisíců korun.

IDESKA přichází s jasnou ekonomickou alternativou. Předplatní zónové kupony stojí jen zlomek toho, co projedete autem. Navíc díky tomu, že Jihočeský kraj navýšil množství autobusových spojů o více než 10 % (přibylo 524 spojů denně), se výrazně zkracuje čekání na zastávkách. Veřejná doprava v jižních Čechách tak přestává být nouzovou variantou a stává se plnohodnotným, rychlým a finančně nesrovnatelně výhodnějším způsobem, jak se každodenně přepravovat.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Spočítejte si svou úsporu z domova

Nemusíte věřit obecným proklamacím, svou konkrétní úsporu si můžete ověřit sami a hned. Jihočeský kraj spustil oficiální portál, kde je pro všechny cestující připravena chytrá tarifní kalkulačka. Stačí zadat vaši pravidelnou trasu, odkud kam dojíždíte, a systém vám přesně ukáže, které předplatní kupony pro vás budou ty nejvýhodnější a kolik s nimi oproti nákupu jednotlivých jízdenek ušetříte.

Na stejném webu už nyní najdete kompletní nové jízdní řády a vyhledávač spojení. Pro maximální pohodlí je ke stažení také aplikace IDESKA pro mobilní telefony, ve které si od června budete moci elektronické jízdenky a předplatní kupony rovnou pohodlně koupit.

Obsah vznikl ve spolupráci s Integrovaným dopravním systémem Jihočeského kraje.

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