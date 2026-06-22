Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA

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Ve spolupráci   12:43
IDESKA

IDESKA | foto: IDESKAAdvertorial

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
IDESKA
6 fotografií
Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do jednoho funkčního celku.

Pro cestující v Jihočeském kraji to znamená konec věčného počítání drobných a nákupu několika různých lístků při každém přestupu. Na celou cestu jim nově postačí jedna jízdenka.

Co je IDESKA a proč Jihočeský kraj zavádí nový systém?

Až dosud bylo cestování po jižních Čechách občas trochu logistický oříšek. Různí dopravci měli své vlastní tarify, jízdenky a pravidla. Pokud bydíte v menší obci a dojíždíte do práce či do školy, často musíte kombinovat různé doklady.

Nový systém IDESKA tohle roztříštěné prostředí definitivně ruší. Plně nahrazuje dosavadní systémy jako IDS JK, JIKORD plus nebo IDS Táborska a sjednocuje pod sebe kompletní dopravní síť.

Cílem Jihočeského kraje je nabídnout moderní, srozumitelné a uklidňující řešení pro všechny – od školáků po seniory. Hlavní myšlenka je jednoduchá: cestování má být pohodlné a bez zbytečného papírování.

Kraj v rámci této proměny investoval do optimalizace dopravy, což v praxi znamená, že počet autobusových spojů vzroste z 5 161 na 5 685 denně. To je o 524 spojů za den více, než na co byli lidé dosud zvyklí.

S novým systémem souvisí také nepřehlédnutelné nové barevné schéma, které se už nyní postupně objevuje na krajských autobusech i vlacích. Lidé tyto nově zbarvené vozy na silnicích a nádražích často sami aktivně vyhlížejí, protože jsou jasným symbolem modernizace jihočeské dopravy.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Jak bude fungovat cestování od července? Jedna jízdenka místo tří

Představte si situaci, kdy jedete například z Tábora do Českých Budějovic a odtud pokračujete dál městským autobusem. Dnes k tomu potřebujete jízdenku na meziměstský autobus nebo vlak a následně další lístek na MHD. S příchodem IDESKY vám jedna jízdenka pokryje celou trasu.

Nový systém totiž funguje na principu tarifních zón a časové platnosti. Vůbec nemusíte řešit, který dopravce zrovna přijel k nástupišti, nebo zda sedíte ve vlaku, či autobusu. Podstatné je pouze to, kterými zónami projíždíte a jak dlouho vaše cesta trvá. Přestupy jsou v rámci časové platnosti jízdenky zcela zdarma a bez nutnosti kupovat nový doklad.

Už žádné zmatky na sociálních sítích a obavy typu: „Dnes jezdím za devět korun a nově mám platit osmnáct?“ Jednotlivá jízdenka totiž není jediná možnost. Systém je navíc nastaven tak, že čím častěji jezdíte, tím více se vám vyplatí. Pro běžné cestující navíc přibude zcela nový rozměr pohodlí v podobě dlouhodobých časových kuponů.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Více spojů, lepší přestupy a propojení s Prahou i Plzeňskem

Více autobusů na silnicích neznamená jen hustší jízdní řády, ale především lepší návaznosti. Jízdní řády se kompletně přepracovaly tak, aby na sebe regionální autobusy a vlaky logicky navazovaly. Cílem je zkrátit čekání na nádražích na minimum a propojit menší obce s většími městy bez zbytečných prostojů.

Velkým bonusem pro ty, kdo občas vyrazí za hranice regionu, je propojení s okolními kraji. Jízdenka IDESKA vás doveze například až do:

  • Benešova
  • Sedlčan
  • Vlašimi
  • Příbrami
  • Sušice
  • Nepomuku

Díky úzké spolupráci a propojení se systémem PID (Pražská integrovaná doprava) se výrazně zjednoduší cestování mezi Prahou, Táborem, Českými Budějovicemi a Středočeským krajem. Vzájemné uznávání jízdenek ušetří čas i peníze.

Na výlet s IDESKOU: Jak se mění turistické jízdné a JIKORD plus?

S příchodem léta se lidé a turisté často ptají, co bude s oblíbenou síťovou jízdenkou JIKORD plus. Je důležité vědět, že v dosavadní podobě platí jen do 30. června. Od 1. července však plynule přechází pod nový systém IDESKA jako speciální turistické jízdné.

Jižní Čechy jsou protkané velkým množstvím turistických linek spojujících ty nejkrásnější cíle, ale díky IDESCE můžete na letní výlety vyrazit i běžnými spoji – krajská doprava totiž nově nabídne výrazně hustší a častější spojení o víkendech. A pokud plánujete vyrazit do přírody aktivně, potěší vás novinka v podobě výhodných celodenních jízdenek pro přepravu kol, se kterými bude plánování cyklovýletů ještě snazší.

IDESKA

Kolik mohou pravidelní cestující ušetřit díky předplatním kuponům

Největší finanční a praktickou úsporu přinesou předplatní kupony. Jsou navržené speciálně pro ty, kteří veřejnou dopravou jezdí pravidelně – ať už jde o zaměstnance dojíždějící do práce, studenty, nebo seniory.

Dlouhodobé časové kupony fungují stejně jako klasická „šalinkarta“ nebo „lítačka“ ve velkých městech. Zaplatíte jednou za měsíc či rok a pak už jen jezdíte bez toho, abyste u sebe museli mít hotovost.

  • Žádné hledání drobných u řidiče autobusu.
  • Žádné čekání ve frontách na pokladnách.
  • Opakované cestování v daných zónách bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Pro pravidelné dojíždění je to ta nejvýhodnější varianta, která v konečném důsledku vyjde levněji než neustálé kupování jednotlivých jízdenek na každou jízdu zvlášť.

Mobilní aplikace, karta IDESKA a další novinky pro cestující

Aby byl přechod na nový systém co nejhladší, vše podstatné najdete na přehledném a uživatelsky přívětivém webu. Už nyní si tam můžete prohlédnout nové jízdní řády, vyzkoušet intuitivní vyhledávač spojení nebo si na tarifní kalkulačce spočítat, kolik přesně za své trasy zaplatíte.

Pro smartphony je již plně k dispozici aplikace IDESKA. V ní můžete v reálném čase sledovat aktuální polohu autobusů a vlaků, takže hned uvidíte, jestli nemá váš spoj zpoždění. Od června navíc v aplikaci přibude možnost přímého nákupu elektronických jízdenek a správa předplatních kuponů.

Myslelo se ale i na ty, kteří chytrým telefonům nefandí, zejména na seniory nebo menší děti. Pro ně je připravena fyzická karta IDESKA. Od května si navíc můžete na webu zarezervovat přesný termín v informačních kancelářích, kde vám s vyřízením karty osobně a v klidu pomohou.

Pokud ale cestujete jen občas a předplatné nevyužijete, nemusíte mít žádné obavy. Jednorázovou papírovou jízdenku IDESKA si budete moci i nadále jednoduše koupit v hotovosti nebo kartou přímo u řidiče autobusu, na pokladně na vlakovém nádraží či u průvodčího ve vlaku.

Kraj počítá s tím, že si lidé budou na nový systém zvykat postupně. Přímo v aplikaci i na webu proto najdete formulář pro zpětnou vazbu. Pokud narazíte na jakoukoliv nejasnost, můžete poslat podnět a pomoci tak systém doladit pro běžný provoz.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Obsah vznikl ve spolupráci s Integrovaným dopravním systémem Jihočeského kraje.

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Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA

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Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do...

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