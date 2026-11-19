Proč si vybrat Hurghadu pro zimní dovolenou?
Hurghada nabízí kombinaci slunečného počasí, příjemných teplot a širokého výběru hotelů. TUI zajišťuje přímé charterové lety z Prahy, Brna a Ostravy, takže se do egyptského letoviska dostanete pohodlně bez přestupů. Díky pouhému hodinovému časovému posunu navíc nemusíte řešit výraznou změnu denního režimu.
Destinace je vhodná zejména pro rodiny s dětmi a cestovatele, kteří se do Egypta chystají poprvé. Najdete zde velké hotelové resorty s All Inclusive, plážové hotely, aquaparky i možnosti sportovního vyžití.
Počasí v Hurghadě od prosince do března
Zima v Hurghadě je mírná a slunečná, přesto se jednotlivé měsíce liší. V prosinci se denní teploty pohybují přibližně kolem 22–24 °C a teplota moře dosahuje zhruba 23 °C. Leden a únor jsou chladnější, s denními teplotami kolem 20–22 °C a mořem o teplotě přibližně 21–22 °C. V březnu se vzduch postupně otepluje na 24–26 °C, zatímco moře zůstává o něco chladnější.
Slunce si můžete užívat po celý den, déšť je v této oblasti spíše výjimečný. Počítejte však s rozdíly mezi denními a nočními teplotami. Zatímco odpoledne bývá příjemně teplo, večer se může výrazně ochladit. V zimních měsících se navíc může objevit vítr, který pocitovou teplotu snižuje.
Pokud preferujete teplejší počasí, vhodnou volbou může být konec března. Prosinec zase láká ty, kdo chtějí spojit vánoční volno s pobytem u moře.
Je moře v zimě dostatečně teplé na koupání?
Ano, v Rudém moři se můžete koupat i během zimní dovolené. Je však potřeba počítat s tím, že voda má nižší teplotu než v létě. V prosinci se pohybuje přibližně kolem 23 °C, v lednu a únoru klesá zhruba k 21–22 °C a v březnu se opět mírně otepluje.
Někomu taková teplota vyhovuje pro pravidelné koupání, jiný dá přednost kratšímu osvěžení. Při výběru hotelu proto doporučujeme zkontrolovat, zda nabízí vyhřívaný bazén, který spolehlivě zajistí příjemné koupání. Na pláži se může hodit také místo chráněné před větrem.
Makadi Bay – hotely u pláže a zázemí pro pohodovou dovolenou
Makadi Bay je zátoka jižně od centra Hurghady, jejíž pobřeží lemují rozsáhlé hotelové resorty. V nabídce TUI najdete například hotely TUI BLUE Makadi, Jaz Makadi Aquaviva nebo Iberotel Makadi Beach.
Liší se zaměřením i vybavením, takže si zde mohou vybrat rodiny hledající zázemí pro společnou dovolenou i cestovatelé, kteří dávají přednost odpočinku u moře. Při výběru konkrétního hotelu se vyplatí porovnat jeho služby a možnosti stravování.
Sahl Hasheesh – klidnější oblast s elegantními hotely
Sahl Hasheesh je resortní oblast u Rudého moře, která osloví především cestovatele hledající klidnější prostředí a pohodlné ubytování. TUI zde nabízí několik hotelů, například TULUA Sahl Hasheesh.
Při výběru se zaměřte na konkrétní vybavení, polohu a služby hotelu, které jsou součástí pobytu. Oblast může být zajímavou volbou zejména pro páry a hosty, kteří chtějí strávit dovolenou především odpočinkem u moře.
Centrum Hurghady, korálové útesy a vodní sporty
Pokud dáváte přednost živějšímu prostředí, může vám více vyhovovat centrum Hurghady. Najdete zde restaurace, kavárny, obchody i promenády, takže nemusíte trávit celý pobyt pouze v hotelovém resortu.
Rudé moře je známé svými korálovými útesy a pestrým podmořským životem. Šnorchlování a potápění patří k oblíbeným aktivitám v celé oblasti. Milovníci vodních sportů mohou vyhledat také okolí Soma Bay, které nabízí vhodné podmínky například pro kitesurfing.
Jak vybrat pro rodiny, páry nebo aktivní cestovatele?
Hurghada nabízí možnosti pro různé typy cestovatelů. Rodiny s dětmi ocení zejména resorty s aquaparky, animačními programy a širokou nabídkou služeb. Páry hledající klid mohou dát přednost hotelům v Sahl Hasheesh nebo Makadi Bay. Aktivní cestovatelé zase ocení potápění, šnorchlování a vodní sporty.
Pokud hledáte ještě klidnější alternativu, zvažte také oblast Marsa Alam, která je známá především korálovými útesy a poklidnější atmosférou.
Před cestou nezapomeňte zkontrolovat vstupní podmínky. Pro cestu do Egypta potřebujete cestovní pas platný alespoň šest měsíců od data vstupu do země a turistické vízum.
Jak rezervovat zimní dovolenou v Hurghadě?
TUI nabízí zájezdy do Hurghady v rámci zimní sezony 2026/27. Pokud si chcete vybrat z co nejširší nabídky hotelů a pokojů, vyplatí se sledovat First Minute nabídky a rezervovat s předstihem. Pro spontánnější cestovatele jsou k dispozici také zájezdy Last Minute.
Odlety jsou možné z Prahy, Brna a Ostravy. Porovnejte dostupné termíny, hotely i rozsah služeb a vyberte si pobyt podle svých představ. Díky atraktivním cenám a přímým letům může Hurghada představovat skvělé místo, kde si užijete slunce a odpočinek i uprostřed evropské zimy.