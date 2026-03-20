Hurá do žhavého pekla. Starodávný rituál pro štěstí a úspěch není pro slabé povahy

Natálie Brabcová
  5:00
Je to podobné jako české čarodějnice, ale v čínském měřítku. Takže to na první pohled vypadá jako šílenství. Plameny šlehají do dvoumetrové výše a lidé nabuzení roztleskávači se bez váhání rozběhnou přímo do ohně. Tisíciletá čínská tradice má odehnat zlé duchy.

Říká se tomu přecházení ohnivé hory, čínsky Guo Huoshan. Tento rituál se koná vždy na závěr oslav čínského Nového roku, během svátku lampionů. Typický je hlavně pro jih Číny, zejména ostrov Hainan a poloostrov Leizhou.

Zákaz uklízení i půlnoční knedlíčky. Oslavy čínského nového roku krok za krokem

Místní obyvatelé připraví dlouhý pás žhavých uhlíků, který připomíná rozpálenou stezku. Bosí účastníci se pak jeden po druhém rozběhnou přímo přes něj. Nejde o žádnou zkoušku odvahy pro pobavení davu. Podle tradice má oheň odhánět zlé duchy, přinést štěstí a zajistit prosperitu v nadcházejícím roce.

Rituálu se účastní stovky lidí a jeho průběh často vede taoistický mistr, který obřad zahajuje a symbolicky doprovází účastníky. Ohnivé rituály, při nichž lidé přebíhají přes žhavé uhlíky či plameny, se objevují i jinde ve světě, například při řeckém rituálu Anastenaria, indickém Theemithi Festivalu nebo pravidelném japonském festivalu Hiwatari Matsuri.

Projít nebo proskočit ohněm se často používá jako přechodový rituál, jako zkouška síly a odvahy jednotlivce nebo jako zkouška víry.

Pálení čarodějnic mělo chránit před zlem, dnes jde hlavně o zábavu

Zatímco v Česku si lidé při pálení čarodějnic dodávají odvahu skokem přes jeden oheň, tady se bez zaváhání rozbíhají přes celou žhavou dráhu. Ve srovnání s tím vypadá české přeskakování ohně spíš jako zkouška nanečisto.

Nejčtenější

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

Hurá do žhavého pekla. Starodávný rituál pro štěstí a úspěch není pro slabé povahy

Stovky lidí přešly bosky po žhavém uhlí. Tradiční rituál oslavil Svátek...

Je to podobné jako české čarodějnice, ale v čínském měřítku. Takže to na první pohled vypadá jako šílenství. Plameny šlehají do dvoumetrové výše a lidé nabuzení roztleskávači se bez váhání rozběhnou...

20. března 2026

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

19. března 2026  14:46

Broker Consulting sílí v developmentu: Primární prodeje vzrostly o 63 procent

Komerční sdělení
Nová Papírna

Skupina Broker Consulting je na českém trhu známá především jako dlouhodobý poskytovatel finančních a realitních služeb. Vedle konzultací v oblasti investic, hypoték či pojištění se dlouhodobě věnuje...

19. března 2026  13:35

Jaro začne opět 20. března. Kdy se první jarní den vrátí k 21.? V příštím století

K jarní rovnodennosti patří i narcisy jako poslové jara.

První jarní den letos nastane už 20. března, a bude tomu tak i mnoho dalších let. Okamžik, kdy střed slunečního kotouče bude přesně nad rovníkem, se nazývá rovnodenností.

19. března 2026  12:45

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

ilustrační snímek

Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...

19. března 2026  7:58

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

19. března 2026

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

18. března 2026  15:09

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

18. března 2026

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

17. března 2026  13:51

Antistresová hračka i tepelná izolace: 7 nečekaných využití bublinkové fólie

Bublinková fólie je na ochranu rostlin také vhodná: dobře izoluje a je světlá,

Popadne vás také touha praskat vzduchové polštářky, jakmile se vám do rukou dostane bublinková fólie? Než se tohoto vděčného obalového materiálu zbavíte, můžete se inspirovat 7 tipy, jak bublinkovou...

17. března 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Prase s 1,1 milionu sledujících na Instagramu získalo zápis do Guinnessovy...

Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své...

17. března 2026

Rohde & Schwarz Vimperk: Už 25 let pomáhá tvořit bezpečnější svět

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz ve Vimperku

Proč je Rohde & Schwarz Vimperk považován za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů regionu? Od svého vzniku vyrostl z menšího regionálního závodu na respektovaného leadera v oblasti výroby moderních...

16. března 2026  11:04

