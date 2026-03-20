Hurá do žhavého pekla. Starodávný rituál pro štěstí a úspěch není pro slabé povahy

Říká se tomu přecházení ohnivé hory, čínsky Guo Huoshan. Tento rituál se koná vždy na závěr oslav čínského Nového roku, během svátku lampionů. Typický je hlavně pro jih Číny, zejména ostrov Hainan a poloostrov Leizhou.
Místní obyvatelé připraví dlouhý pás žhavých uhlíků, který připomíná rozpálenou stezku. Bosí účastníci se pak jeden po druhém rozběhnou přímo přes něj. Nejde o žádnou zkoušku odvahy pro pobavení davu. Podle tradice má oheň odhánět zlé duchy, přinést štěstí a zajistit prosperitu v nadcházejícím roce.
Rituálu se účastní stovky lidí a jeho průběh často vede taoistický mistr, který obřad zahajuje a symbolicky doprovází účastníky. Ohnivé rituály, při nichž lidé přebíhají přes žhavé uhlíky či plameny, se objevují i jinde ve světě, například při řeckém rituálu Anastenaria, indickém Theemithi Festivalu nebo pravidelném japonském festivalu Hiwatari Matsuri.
Projít nebo proskočit ohněm se často používá jako přechodový rituál, jako zkouška síly a odvahy jednotlivce nebo jako zkouška víry.
Zatímco v Česku si lidé při pálení čarodějnic dodávají odvahu skokem přes jeden oheň, tady se bez zaváhání rozbíhají přes celou žhavou dráhu. Ve srovnání s tím vypadá české přeskakování ohně spíš jako zkouška nanečisto.