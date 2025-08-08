Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Film, který vznikal v úzké spolupráci s wrestlingovou organizací WWE, by měl podrobně zmapovat jeho bohatý život a kariéru jak v ringu, tak mimo něj. Natáčení probíhalo už od roku 2024. Vzniklo přes 20 hodin rozhovorů se samotným Hoganem a dalších 30 hodin scén.
„Lidé uvidí jeho stránku, kterou dosud neznali,“ prozradil zdroj ze zákulisí pro americké médium.
Režie se ujal Bryan Storkel, který se zaměřuje na dokumentární tvorbu. Na projektu se podílí produkční studio Words + Pictures a wrestlingová organizace WWE (World Wrestling Entertainment), která Netflixu poskytla svůj archivní materiál a přístup do zákulisí.
Co bude s dokumentem dál?
Smrt Hulka Hogana si vyžádá výrazné přepsání a úpravy scénáře, aby dokument reflektoval tuto nečekanou událost. Natáčení stále pokračuje, datum premiéry zatím nebylo stanoveno.
Zrození legendy
Hulk Hogan se v 80. a 90. letech stal hlavní hvězdou takzvané zlaté éry wrestlingu. Svou osobností a vystupováním v ringu i mimo něj přeměnil wrestling z regionální zábavy v celosvětový fenomén. Jeho sláva mu otevřela dveře do Hollywoodu a posloužila jako vzor pro další hvězdy, jako jsou Dwayne „The Rock“ Johnson nebo John Cena. Jeho nejikoničtějšími momenty se stal slavný slam obra André the Gianta na WrestleMania III.
Svět se loučí s Hulkem Hoganem
Zemřel 24. července 2025 na Floridě na zástavu srdce. Organizace WWE mu vzdala poctu jako jedné z největších popkulturních ikon. Byla mu vzdána dojemná pocta v show Raw, a to deseti údery na zvon.
Jeho velkým fanouškem byl také americký prezident Donald Trump, který v den Hoganova skonu napsal na svou sociální síť Truth Social: „Dnes jsme ztratili skvělého přítele, Hulkstera.“ Ve svém příspěvku nezapomněl pochválit Hoganův projev na RNC, označil ho za „absolutně elektrizující“ a „jeden z vrcholů celého týdne“. Dodal také: „Bavil fanoušky z celého světa a jeho kulturní dopad byl obrovský.“
Soukromý pohřeb a poslední sbohem, Hulku
Pohřeb Hulka Hogana se konal v úzkém kruhu rodiny a přátel 5. srpna 2025 v Clearwateru na Floridě, tedy v místě jeho bydliště. S respektem k přání rodiny se celá událost obešla bez veřejného přístupu, ale zúčastnily se jí i známé osobnosti jako Triple H, Stephanie McMahon a zpěvák Kid Rock.
Na pohřbu ovšem chyběla Hoganova dcera Brooke Hogan, která svůj krok vysvětlila tím, že její otec neměl rád pohřby, a proto se rozhodla symbolicky uctít jeho památku na pláži, což bylo jeho nejoblíbenější místo.