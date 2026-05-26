Hrůzná nehoda nad Alpami. Letadlo si nevšimlo paraglidu a smetlo ho

V sobotu odpoledne se nad rakouskými Alpami, přibližně nad městem Zell am See ve spolkové zemi Salcbursko, srazilo letadlo s paraglidem. Jeho pilotka vyrazila na cestu z blízkého vrchu Schmittenhöhe jen krátce předtím.
Najednou se k ní přiblížil lehký čtyřmístný jednomotorový letoun Cessna 172, který na vyhlídkový let odstartoval z nedalekého údolí Glemm. Stroj vrtulí a křídlem rozřízl padákový kluzák a také několik ovládacích lan.
Na videu je vidět, jak pilotka paraglidu během následného takřka volného pádu zápasí s popruhy. Během několika vteřin se jí podařilo otevřít záložní padák a díky němu přistála jen s několika odřeninami.
Neuvěřitelný výsledek
Zbytky padáku i lana zůstaly namotané na křídle letounu. Cessně to nezpůsobilo vážné komplikace a pilot se tak dokázal bezpečně vrátit na zem.
O incidentu informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF, která zároveň přinesla reakci odborníků. To, že se děsivá nehoda obešla bez vážných následků, považují za neuvěřitelný výsledek.
Ačkoli nejde o běžné incidenty, mohou skončit tragicky. Například pokud se sám pilot paraglidu dostane do kontaktu s vrtulí letounu nebo při poškození křídel či ovládacích ploch letadla.
Policie okolnosti nehody vyšetřuje, proč k ní došlo, se však zatím nepodařilo objasnit. Stanice nicméně uvedla, že v oblasti v době srážky převládalo jasné počasí. Ideální podmínky přilákaly množství lidí a ve vzduchu tedy bylo hodně živo.