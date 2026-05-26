Hrůzná nehoda nad Alpami. Letadlo si nevšimlo paraglidu a smetlo ho

Matouš Waller
  12:01
Ty záběry vyvolávají čirou hrůzu. Pilotka paraglidu snímala nádheru rakouských hor, když jí najednou nad hlavou proletělo letadlo a rozřízlo kluzák. Od volného pádu k zemi ji po děsivé srážce zachránila duchapřítomná reakce.

V sobotu odpoledne se nad rakouskými Alpami, přibližně nad městem Zell am See ve spolkové zemi Salcbursko, srazilo letadlo s paraglidem. Jeho pilotka vyrazila na cestu z blízkého vrchu Schmittenhöhe jen krátce předtím.

Najednou se k ní přiblížil lehký čtyřmístný jednomotorový letoun Cessna 172, který na vyhlídkový let odstartoval z nedalekého údolí Glemm. Stroj vrtulí a křídlem rozřízl padákový kluzák a také několik ovládacích lan.

Na videu je vidět, jak pilotka paraglidu během následného takřka volného pádu zápasí s popruhy. Během několika vteřin se jí podařilo otevřít záložní padák a díky němu přistála jen s několika odřeninami.

Lehký letoun Cessna 172 patří k nejrozšířenějším letadlům na světě. Právě takový se teď zúčastnil srážky v Rakousku.

Neuvěřitelný výsledek

Zbytky padáku i lana zůstaly namotané na křídle letounu. Cessně to nezpůsobilo vážné komplikace a pilot se tak dokázal bezpečně vrátit na zem.

O incidentu informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF, která zároveň přinesla reakci odborníků. To, že se děsivá nehoda obešla bez vážných následků, považují za neuvěřitelný výsledek.

Ačkoli nejde o běžné incidenty, mohou skončit tragicky. Například pokud se sám pilot paraglidu dostane do kontaktu s vrtulí letounu nebo při poškození křídel či ovládacích ploch letadla.

Policie okolnosti nehody vyšetřuje, proč k ní došlo, se však zatím nepodařilo objasnit. Stanice nicméně uvedla, že v oblasti v době srážky převládalo jasné počasí. Ideální podmínky přilákaly množství lidí a ve vzduchu tedy bylo hodně živo.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Komfort jako u plynu, ale za polovic. Moderní kotle vytopí dům i firmu

Ve spolupráci
Kotle na pelety pro komerční objekty | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Potřebujete skloubit vysoký výkon s minimálním prostorem? Nové generace peletových kotlů dokazují, že mnohdy i kompaktní řešení může nabídnout dostatečný výkon pro rodinné domy i průmyslové haly.

Dlouhověkost už není sci-fi. O tom, jak rychle budete stárnout, může rozhodnout těchto 5 látek

Ve spolupráci
Jak zpomalit stárnutí? Pomoci může hořčík, omega-3 či kreatin

Stárnutí není nepřítel, kterého je třeba porazit, ale proces, který můžeme do jisté míry ovlivnit i my sami. O dlouhověkosti dnes mluví každý, kdo chce žít aktivně i po padesátce. Tajemství vitality...

Dva lovy v jednom lese: Jeden na krocana, druhý na mladíka. Rys měl jasno

Rys pokousal lovce, přitáhla ho vábnička na krocany

Z tohoto videa by byl nadšen i stoletý slavný britský přírodovědec David Attenborough. Na záběru je totiž vidět dokonalá příprava šelmy na lov. Drobnou vadou na kráse záběru z amerického Wisconsinu...

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

Nový průmyslový park nastartuje proměnu Karvinska po ukončení těžby uhlí

Ve spolupráci
Vizualizace možné podoby Panattoni Smart Parku v Karviné

Moravskoslezský kraj stojí na prahu zásadní proměny, která může významně ovlivnit jeho budoucnost po útlumu těžby uhlí. Jedním z klíčových projektů je připravovaný průmyslový park Nad Barborou v...

Hrůzná nehoda nad Alpami. Letadlo si nevšimlo paraglidu a smetlo ho

Letadlo srazilo paraglidistku, jako zázrakem přežila

Ty záběry vyvolávají čirou hrůzu. Pilotka paraglidu snímala nádheru rakouských hor, když jí najednou nad hlavou proletělo letadlo a rozřízlo kluzák. Od volného pádu k zemi ji po děsivé srážce...

26. května 2026  12:01

Vyhoření lékařů není slabost! Pomoci může i změna pracoviště

Ve spolupráci
Vyhoření je plíživý stav způsobený dlouhodobým pracovním stresem a přetížením,...

Lékaři vnímají svou práci jako poslání a jsou velmi loajální ke svým pacientům. Kvůli tomu mnohdy zůstávají na místech navzdory dlouhé pracovní době nebo toxickému prostředí na pracovišti. Vyhoření...

26. května 2026

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

S tímhle zajícem by si ani vlk neporadil. Vyskočil z pole a srazil muže z koloběžky

Zajíc v Maďarsku skočil přímo na projíždějící elektrickou koloběžku

Poklidnou vyjížďku na koloběžce nedaleko maďarské Budapešti ukončil agresivní zajíc. Na jezdce náhle zaútočil a kopancem jej z koloběžky shodil. Útoky zajíců nejsou běžné, vést k tomu však může...

25. května 2026  12:23

Levnější než nová budova: jak řešit prostorové problémy ve firmě postupně

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Nedostatek prostoru patří mezi nejčastější problémy rostoucích firem. Sklady praskají ve švech, výroba se rozšiřuje a provoz potřebuje flexibilně reagovat na nové zakázky. Jenže stavba nové budovy...

25. května 2026  11:56

Jak vymalovat vysoké stropy bez pomoci profesionálů: praktický návod na bezpečnou práci v interiéru

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Malování vysokých stropů bývá pro mnoho lidí velkou výzvou. Už jen představa práce ve výšce často vede k tomu, že raději osloví profesionální firmu. Pravdou ale je, že se správným vybavením, vhodným...

25. května 2026  11:10

Fakturační program není jen pro velké firmy. Pomůže už od první zakázky

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Když se pouštíte do podnikání, máte hlavu plnou jiných věcí než právě fakturace. Sháníte první zákazníky, ladíte nabídku, řešíte web, e-shop, sociální sítě nebo dodavatele. A když přijde na fakturu,...

25. května 2026  9:52

Dlouhověkost už není sci-fi. O tom, jak rychle budete stárnout, může rozhodnout těchto 5 látek

Ve spolupráci
Jak zpomalit stárnutí? Pomoci může hořčík, omega-3 či kreatin

Stárnutí není nepřítel, kterého je třeba porazit, ale proces, který můžeme do jisté míry ovlivnit i my sami. O dlouhověkosti dnes mluví každý, kdo chce žít aktivně i po padesátce. Tajemství vitality...

25. května 2026  8:30

Konopí není zázrak, ale parťák. Příběh úspěšné firmy z Vysočiny

Ve spolupráci
Konopí není zázrak, ale skvělá pomoc

Konopnou mast má doma většina z nás. Pomáhá při bolestech svalů, podrážděné pokožce nebo popáleninách. Přesto většina lidí zná tuto rostlinu jen velmi povrchně – často právě jen jako „mazání na...

23. května 2026  6:30

Zábava pro děti, relax pro rodiče a originální gastro. Užijte si rodinný den na maximum

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Ne vždy musí být rodinný výlet o hledání kompromisu. Existují totiž místa, kde si na své přijdou děti i dospělí. Děti si užijí dostatek pohybu a her, dospělí si odpočinou a pochutnají na kvalitním...

23. května 2026

Simona Monyová, oblíbená spisovatelka s tragickým osudem

Simona Monyová

Simona Monyová byla jednou z nejčtenějších českých autorek ženských románů. Její knihy pomáhaly ženám najít úlevu i pochopení v těžkých vztazích. Přesto její vlastní život skončil tragédií, která...

22. května 2026  14:45

Komfort jako u plynu, ale za polovic. Moderní kotle vytopí dům i firmu

Ve spolupráci
Kotle na pelety pro komerční objekty | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Potřebujete skloubit vysoký výkon s minimálním prostorem? Nové generace peletových kotlů dokazují, že mnohdy i kompaktní řešení může nabídnout dostatečný výkon pro rodinné domy i průmyslové haly.

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.