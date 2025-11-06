Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Petra Škraňková
  16:53
Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou frustraci z přetížené pražské dopravy vypustil herec Michal Suchánek ve vtipném videu. Za volantem svého auta v koloně v centru zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňkovi Hřibovi.

Michal Suchánek je ve videu zveřejněném na jeho sociálních sítích v koloně na Jiráskově mostě, který je v centru Prahy hlavním tahem přes Vltavu z levé na pravou část břehu. Dostat se od Tančícího domu přes most na Smíchov do Plzeňské ulice nebo Strahovského tunelu však v pracovních dnech od rána do večer trvá i desítky minut. Přitom je to 1 200 metrů.

Autobusy z Říčan do Prahy měly v ranní špičce až půl hodiny zpoždění

Suchánek, který se nejvíce proslavil s Richardem Genzerem zábavným pořadem Tele tele vysílaným na Nově, si notuje písničku zjevně namířenou proti bývalému pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi, který byl náměstkem pro dopravu.

Hříbku hříbku ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi.
Vystrč hlavu ze chvojí,
správnej hřib se nebojí.
Rozkopnu tě po právu,
kdyžs mi zkur... dopravu.

Jeho výzva nezůstala bez reakce. Zdeněk Hřib, který měl v Praze tři roky na starosti dopravu, vyjádřil velkou lítost nad tím, že herec uvázl v koloně. A jedním dechem dodal, že on sám mu vlastně cestu uvolnil.

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.
Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.
Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.
Stará krev nové Partičky.
16 fotografií

„Naopak, já chci, abyste se do cíle dostal co nejdřív. Proto jsem vám uvolnil silnici tím, že jsem jel do práce MHD,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. K využívání MHD v Praze vyzývá pravidelně.

„Vaše představa, že já osobně tady od stolu rozhoduji o nějakých uzavírkách, je strašně naivní. To je práce dopravních inženýrů a úředníků státní správy, do které komunální politici ze zákona nesmí vůbec zasahovat,“ dodal Hřib. Ze současného stavu pražské dopravy viní své předchůdce. Tvrdí, že se dlouhá léta na všechny opravy kašlalo a nyní se to musí dohnat.

Praha je nicméně rozkopaná opakovaně na stejných místech jen po několika málo měsících. Například rušná ulice Jana Želivského v Praze 3 je omezená kvůli opravě vodovodu a zároveň probíhající modernizaci tramvajové trati. V okolí se denně tvoří nehybné kolony, desítky minut zpoždění nabírají i autobusy.

Podle dalšího pirátského poslance, pražského zastupitele a člena výboru pro dopravu Jaromíra Beránka má hlavní město k dispozici málo expertů, kteří by pomohli s koordinací dopravních uzavírek a prací.

