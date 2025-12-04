Hradec Králové pojal vánoční trhy 2025 jinak. Rockovým fanouškům chystá dárek

Hradec Králové si připomíná 800 let od první písemné zmínky a u té příležitosti připravilo město na 190 kulturních a společenských akcí. Součástí vánočních trhů pak budou i hudební produkce a jeden den věnovaný rockovým kapelám pod záštitou festivalu Rock for People.
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024 | foto: hk800.cz

Každé léto rozeznívá Festival Rock for People park u letiště v Hradci Králové. I v prosinci se do léta můžeme na chvíli vrátit, a to během Královských vánočních trhů, které probíhají na Velkém náměstí v Hradci Králové od 30. listopadu do 23. prosince 2025.

Den s Rock for People

Mezi všemi dárky, které si město k oslavám výročí připravilo, je i speciální vánoční dárek pro milovníky rockové muziky.

Program Dne s Rock for People:

  • 15:00 White Fruit Honey
  • 17:00 MC Gey
  • 19:30 Vypsaná fiXa

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 je naplánován Den s Rock for People, kdy na pódiu na Velkém náměstí vystoupí hudební skupina White Fruit Honey, rapper MC Gey a jako zlatý hřeb programu Vypsaná fiXa.

Adventní (G)rock for People, pozvánka na Den s Rock for People 11. prosince 2025

Královské vánoční trhy v Hradci Králové: Další doprovodný program

Adventní trhy byly zahájeny 30. listopadu. Na každý den jsou pak připravena hudební vystoupení známých umělců, ale také folklórních souborů a žáků základních uměleckých škol. „O tu správnou vánoční atmosféru se postarají hradecké pěvecké sbory a folklorní soubory, ale také oblíbení interpreti, jako například Bára Basiková, Oceán, David Deyl, Jazz Police nebo Factorial! Orchestra,“ říká Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je pořadatelem vánočních trhů i doprovodného programu. Podrobný program je k dispozici na webových stránkách hradeckých vánočních trhů

Na adventních trzích v Hraci Králové najdete též:

  • kluziště
  • vyhlídkové kolo
  • kolotoč pro děti
  • útulnou vánoční hospůdku s vyhřívanou zónou
  • více jak 60 prodejních míst
  • uličku s regionálními výrobky a potravinami

„Návštěvníci se dále mohou těšit na vánoční představení Živý betlém před Městskou hudební síní, který bude k vidění 21. prosince,“ doplňuje Ivan Kurtev. Kromě Dne s Rock for people stojí za zmínku i Den s Českým rozhlasem, Česko zpívá koledy a soutěž Adventních talentů. Zájemci se mohou jít podívat do nedaleké Bílé věže na výstavu Město v proměnách času.

Interpreti, kteří v Hradci během adventu vystoupí

  • Neděle 30. 11. 17:00 Squadra Risonante, 18:15 Vokální kvarteto Bohemia Voice, 19:15 zpěvák a multiinstrumentalista Michal Horák s kapelou
  • Pondělí 1. 12. 17:00 Dívčí pěvecký sbor KANTILÉNA Hradec Králové, 19:15 Monantes
  • Úterý 2. 12. 19:15 Sarah & The Adams
  • Čtvrtek 4. 12. 19:15 HSong – písně Horáčka a Hapky
  • Pátek 5. 12. 19:15 OCEÁN
  • Sobota 6. 12. 19:15 Milan Peroutka & Perutě
  • Neděle 7. 12. 19:15 Ivan Hlas Trio
  • Pondělí 8. 12. 19:15 Funny Fellows (SK)
  • Pátek 12. 12. 19:15 Petr Kocman & PK Band
  • Sobota 13. 12. 19:15 David Deyl + DJ
  • Pondělí 15. 12. 19:15 Good Season – šanzony Edith Piaf, ZAZ
  • Úterý 16. 12. 19:15 Wild West
  • Čtvrtek 18. 12. 19:15 JH Big Band
  • Pátek 19. 12. 19:15 Bára Basiková za klavírního doprovodu Prof. Luboše Přibyla Sobota
  • Sobota 20. 12. 19:15 Jazz Police
  • Úterý 23. 12. 14:00 Koncerty vítězů Adventních talentů Hradce Králové 16.00 Factorial! Orchestra

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Obsah vznikl ve spolupráci s kanceláří oslav 800 let Hradce Králové.

