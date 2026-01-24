Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Na hůře dostupná místa, například hřbet, Veronika používá štětinovou část koštěte. Na citlivější oblasti, jako je břicho, naopak volí hladkou rukojeť. Podle vědců tak nejde jen o prosté drbání, ale o promyšlené rozhodování založené na vlastnostech konkrétního předmětu.
Majitel krávy její chování natočil na video. Záběry se následně dostaly k odborníkům z Veterinární univerzity ve Vídni, kteří se rozhodli případ podrobně prozkoumat. Vydali se přímo na farmu, aby vyloučili možnost podvodu či manipulace nebo využití umělé inteligence.
Schopnost rozlišovat funkci jednotlivých částí jednoho nástroje považují odborníci za mimořádnou. „Neočekávali jsme, že by krávy byly schopné používat nástroje. A už vůbec jsme nečekali, že by jeden nástroj dokázaly využívat víceúčelově,“ uvedl Antonio J. Osuna-Mascaró, hlavní autor studie publikované v odborném časopise Current Biology.
Podle něj bylo dosud takto komplexní zacházení s nástroji opakovaně zdokumentováno především u šimpanzů. Ti jsou po lidech považováni za mistry v používání nástrojů: využívají klacky k lovu termitů, kameny k rozbíjení ořechů nebo improvizované pomůcky k získávání potravy.
Přestože lidé žijí se skotem zhruba deset tisíc let, jde o první detailně zdokumentovaný a experimentálně ověřený případ, kdy kráva nástroj nejen používá, ale činí tak promyšleně a účelově. Autoři studie se domnívají, že Veronika nemusí být výjimkou, ale spíše důkazem dosud podceňovaných kognitivních schopností těchto zvířat.
„Je možné, že jiné krávy by si podobné dovednosti dokázaly osvojit také, pokud by k tomu měly vhodné podmínky,“ uvádějí odborníci. Podle nich mohou podobná pozorování změnit dosavadní pohled na inteligenci hospodářských zvířat.
Pro majitele krávy, ekologického farmáře Witgara Wiegeleho, má objev i širší význam. „Chraňte přírodu a ochráníte sami sebe. Biodiverzita je klíčem k přežití na této planetě,“ říká s tím, že Veroničin příběh může přispět ke změně vnímání hospodářských zvířat ze strany veřejnosti.