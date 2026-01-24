Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Tereza Hrabinová
  6:00
Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho nástroje podle toho, jakou část těla si potřebuje poškrábat.

Na hůře dostupná místa, například hřbet, Veronika používá štětinovou část koštěte. Na citlivější oblasti, jako je břicho, naopak volí hladkou rukojeť. Podle vědců tak nejde jen o prosté drbání, ale o promyšlené rozhodování založené na vlastnostech konkrétního předmětu.

Majitel krávy její chování natočil na video. Záběry se následně dostaly k odborníkům z Veterinární univerzity ve Vídni, kteří se rozhodli případ podrobně prozkoumat. Vydali se přímo na farmu, aby vyloučili možnost podvodu či manipulace nebo využití umělé inteligence.

Rakouská kráva Veronika se drbe hráběmi.
Rakouská kráva Veronika
Kráva Veronika žijící v Rakousku umí používat různé nástroje, aby se podrbala.
Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci
4 fotografie

Schopnost rozlišovat funkci jednotlivých částí jednoho nástroje považují odborníci za mimořádnou. „Neočekávali jsme, že by krávy byly schopné používat nástroje. A už vůbec jsme nečekali, že by jeden nástroj dokázaly využívat víceúčelově,“ uvedl Antonio J. Osuna-Mascaró, hlavní autor studie publikované v odborném časopise Current Biology.

Podle něj bylo dosud takto komplexní zacházení s nástroji opakovaně zdokumentováno především u šimpanzů. Ti jsou po lidech považováni za mistry v používání nástrojů: využívají klacky k lovu termitů, kameny k rozbíjení ořechů nebo improvizované pomůcky k získávání potravy.

Přestože lidé žijí se skotem zhruba deset tisíc let, jde o první detailně zdokumentovaný a experimentálně ověřený případ, kdy kráva nástroj nejen používá, ale činí tak promyšleně a účelově. Autoři studie se domnívají, že Veronika nemusí být výjimkou, ale spíše důkazem dosud podceňovaných kognitivních schopností těchto zvířat.

Radost z vyhnání medvěda paintballem byla předčasná. Přesunul se k sousedům

„Je možné, že jiné krávy by si podobné dovednosti dokázaly osvojit také, pokud by k tomu měly vhodné podmínky,“ uvádějí odborníci. Podle nich mohou podobná pozorování změnit dosavadní pohled na inteligenci hospodářských zvířat.

Pro majitele krávy, ekologického farmáře Witgara Wiegeleho, má objev i širší význam. „Chraňte přírodu a ochráníte sami sebe. Biodiverzita je klíčem k přežití na této planetě,“ říká s tím, že Veroničin příběh může přispět ke změně vnímání hospodářských zvířat ze strany veřejnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady

Survivor Česko & Slovensko 2024

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko 2026 se blíží. Oblíbená reality show se opět vrací do Karibiku a nabídne tvrdší podmínky, nové herní prvky i boj o milionovou výhru.

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

Babiš vysvětluje, proč si koupil globus

Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v...

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Boty vyplavené na pláži Ogmore ve Walesu při čištění pláže.

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...

Největší fena na světě se dostala do knihy rekordů díky burákovému máslu

Rekordmanka Minnie je nejvyšší fenou na světě

Německá doga jménem Minnie z amerického Connecticutu se stala nejvyšší žijící fenou na světě. V kohoutku měří 96 centimetrů a letos v lednu se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

24. ledna 2026

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem

Tomáš Jeřábek v seriálu Zákony vlka (2023)

Již v létě se můžeme těšit na premiéru nové české komedie, která těží z především z popularity Českého ráje a osvědčeného modelu vyhořelého manželství, kdy manželé musí vystoupit z komfortní zóny,...

23. ledna 2026  16:32

Rada míru

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...

Americký prezident Donald Trump v polovině ledna 2026 vytvořil novou alianci států, nazvanou Rada míru. Sám sedí v jejím čele. Organizace má být odpovědí na OSN, kterou dlouhodobě kritizuje. Prvním...

23. ledna 2026  16:30

Jak být v bezpečí na ledovce po balkánsku. Chodec ve Skopje šokoval řidiče

Muž se plazil po přechodu. Sníh a led ochromily Severní Makedonii

Zledovatělé chodníky proměnily ve středu město Skopje v jedné velké kluziště. Nastalo drama pro chodce, noční můra pro řidiče a zkoušku připravenosti pro městské úřady. Řidič v severomakedonské...

23. ledna 2026  13:02

Vše pro lajky na sítích? Influencer vjel do obchodu na koni a nechal ho se vyprázdnit

Kovboj vyrazil na nákupy do supermarketu na koni

Americký řetězec Target zažil letos v lednu nečekané divadlo. Do jedné z jeho prodejen vjel muž se ženou na koni. Nešlo o reklamní akci ani natáčení westernu, ale o zjevný pokus o virální slávu na...

23. ledna 2026

Oscar 2026

Prezidentka Americké akademie filmového umění a věd Lynette Howell Taylorová...

Slavnostní vyhlášení 98. ročníku Oscarů proběhne v neděli 15. března 2026 v Los Angeles. Americká akademie filmového umění a věd vyhlásila nominace 22. ledna. Nejvíce šancí na získání slavné sošky...

22. ledna 2026  15:21

Nečekaný trik zlodějů se nevyplatil. Přímo v obchodě odpálili ohňostroj

Ohňostroj odpálený v obchodě měl zamaskovat krádež

Ohňostroj jako prostředek k odvedení pozornosti od krádeže. Takový případ řešila policie v polském městě Štětín, kde dvojice mužů odpálila v předvečer silvestra pyrotechniku uvnitř obchodu.

22. ledna 2026  13:13

Největší fena na světě se dostala do knihy rekordů díky burákovému máslu

Rekordmanka Minnie je nejvyšší fenou na světě

Německá doga jménem Minnie z amerického Connecticutu se stala nejvyšší žijící fenou na světě. V kohoutku měří 96 centimetrů a letos v lednu se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

22. ledna 2026

Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Boty vyplavené na pláži Ogmore ve Walesu při čištění pláže.

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...

21. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Neviditelní hrdinové našich měst: Práce, bez které by se svět zastavil

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Většina z nás je bere jako samozřejmost. Ráno se probudíme, vyjdeme na ulici a je tam čisto. Odpadkové koše jsou prázdné, kontejnery vyvezené, silnice v zimě prohrnuté... Ale zamysleli jste se někdy...

21. ledna 2026

Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

Komerční sdělení
Vimperk

V letošním roce slaví Rohde & Schwarz ve Vimperku 25. výročí od svého založení, během kterých se vyprofiloval z malé pobočky ve stabilního zaměstnavatele, který spojuje high-tech technologie, jistotu...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.