Hořel ve výšce deseti metrů a neměl kam utéct. Děsivé video obletělo svět

Natálie Brabcová
  16:43
Scéna jako z akčního filmu. Jenže bez kaskadéra a bez druhého pokusu. Nad rušnou silnicí v americkém městě Baton Rouge vyšlehly plameny. Zvedací plošina se během několika sekund zahalila do hustého černého kouře. V jejím koši zůstal uvězněný muž. A pod ním mezitím projížděla auta.

Zaměstnanec místní dopravní společnosti jménem Bevan Dupre byl asi deset metrů vysoko, když plošina začala hořet. Příčinou měla být technická závada.

Seběhlo se to velmi rychle. Najednou z koše vyšlehly plameny, kouř zhoustnul a muž z hořícího koše vypadl. Visel nad zemí v bezpečnostním postroji a padaly na něj hořící úlomky.

Kolegové začali okamžitě hasit. Ale pádu nešťastného muže na vozovku zabránit nedokázali. Požár nakonec uhasili místní hasiči. Zraněný dělník byl převezen do nemocnice s vážnými zraněními. Krátce po strašlivé nehodě, která se stala v úterý 3. března, se na webu GoFundMe pro něj rozběhla sbírka.

