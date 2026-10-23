Hořčík: význam pro svaly, nervovou soustavu a energii

Jaké má hořčík účinky?
Hořčík má v Evropské unii schválenou řadu zdravotních tvrzení. Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k rovnováze elektrolytů a k normálnímu energetickému metabolismu. Přispívá také k normální činnosti nervové soustavy, k normální činnosti svalů a k normální psychické činnosti.
Dále hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin a k udržení normálního stavu kostí a zubů a hraje roli v procesu dělení buněk. Všechna tato tvrzení lze používat u výrobků, které obsahují alespoň významné množství hořčíku, tedy nejméně 15 % referenční hodnoty příjmu v jedné porci.
Doporučený denní příjem hořčíku pro dospělé se pohybuje kolem 300 až 400 mg podle pohlaví a věku. Potřeba může být vyšší při intenzivní fyzické aktivitě, kdy se část hořčíku ztrácí potem. Konkrétní účinky nad rámec schválených tvrzení, například vliv na kvalitu spánku nebo svalové křeče, nejsou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin potvrzeny a nelze je u doplňků stravy uvádět.
Které potraviny obsahují hořčík?
Mezi bohaté zdroje hořčíku patří dýňová a slunečnicová semínka, mandle, kešu a další ořechy, luštěniny, celozrnné obiloviny, ovesné vločky a pohanka. Významné množství obsahuje také listová zelenina, například špenát, dále kakao a hořká čokoláda a některé minerální vody.
Obsah hořčíku v potravinách snižuje průmyslové zpracování, například loupání obilovin a výroba bílé mouky. Pestrý jídelníček s dostatkem celozrnných výrobků, ořechů, semínek a zeleniny proto obvykle pokrývá potřebu hořčíku u většiny zdravých lidí.
Vstřebávání hořčíku ovlivňuje i složení stravy. Velmi vysoký příjem vlákniny nebo fytátů může jeho využití snižovat, zatímco dostatek bílkovin a vitamínu D ho naopak podporuje. Rozložení zdrojů hořčíku do více jídel během dne je praktičtější než jeho jednorázový příjem.
Hořčík v doplňcích stravy
Doplňky stravy s hořčíkem jsou dostupné v mnoha formách, které se liší obsahem elementárního hořčíku a vstřebatelností. Mezi organické formy patří citrát, bisglycinát, malát nebo laktát, mezi anorganické oxid či uhličitan. Organické formy bývají obecně lépe využitelné, oxid má naopak vysoký obsah hořčíku na gram, ale nižší vstřebatelnost. Jednotlivé formy a jejich dávkování lze porovnat v kategorii hořčík.
Při výběru je důležité sledovat množství elementárního hořčíku v jedné dávce, nikoli hmotnost celé sloučeniny. Nadměrný příjem hořčíku z doplňků stravy, obvykle nad 250 mg denně nad rámec stravy, může u citlivých osob způsobit průjem. Lidé s onemocněním ledvin nebo ti, kteří užívají léky, by měli vhodnost doplňku konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.
Hořčík se často kombinuje s vitamínem B6, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy, nebo se zinkem ve výrobcích typu ZMA. Širokou nabídku minerálních látek a vitamínů pro aktivní lidi najdete v e-shopu allnutrition.cz. Doplněk stravy má doplňovat pestrý jídelníček, nikoli ho nahrazovat.