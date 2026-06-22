Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Příběh, který začal s jasnou vizí
Hollandia vznikla na počátku 90. let s ambicí přinést na trh jogurty s autentickou chutí, postavené na kvalitním mléce a poctivém výrobním procesu. Od začátku je pevně spojená s Karlovarskem, jehož přírodní podmínky i výrobní zázemí v Krásném Údolí formovaly její přístup k výrobě, tedy důraz na respekt k surovinám, precizní zpracování a výslednou chuť, která je pro značku typická.
Za růstem a úspěchem značky stojí přístup, který se od jejího založení zásadně nezměnil. Hollandia dává prostor přirozenému zrání jogurtu přímo v kelímku a nesnaží se jej urychlovat na úkor výsledné kvality. Důležitou roli hraje čas i důslednost v jednotlivých krocích výroby, které společně utvářejí charakter produktu, jeho typickou konzistenci a plnou chuť. Výrobní proces zároveň není zatěžován zbytečnými zásahy, ale naopak staví na přirozenosti a vyváženosti, které se promítají do výsledné chuti. Právě ta je pro Hollandii zásadní a je důvodem dlouhotrvající důvěry zákazníků napříč generacemi.
Vysoké nároky klade od začátku Hollandia také na hlavní vstupní surovinu, tedy mléko. Vedle spolupráce s farmami v regionu používá mléko z vlastní ekologické farmy v Otročíně, která se nachází jen sedm kilometrů od Krásného Údolí v CHKO Slavkovský les. Farma staví na moderním a udržitelném způsobu hospodaření, šetrném přístupu k přírodě i kvalitních podmínkách chovu zvířat a patří mezi významné producenty biomléka v České republice.
„Když jsme Hollandii zakládali, měli jsme jasnou představu o výrobě jogurtů, které budou stát na skutečné chuti a kvalitních surovinách a kterým lidé budou věřit. Od začátku jsme věděli, že kvalitu nelze uspěchat a že je potřeba dát výrobě čas a zachovat přirozený proces, který se promítne do výsledku. To je způsob, kterého se držíme dodnes a který považujeme za klíčový pro to, čím Hollandia je,“ říká Ing. Michal Škoda, ředitel, jednatel a spoluzakladatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Kelímek jako nositel příběhu
Pro Hollandii je kelímek dlouhodobě víc než jen obal. Představuje přímý kontakt se zákazníkem i prostor, kde se značka přirozeně projevuje. Právě proto se stává hlavním prvkem výroční komunikace. Limitovaná edice pracuje s motivem „35 let DÍKY VÁM“, který dává oslavě osobní rozměr a připomíná dlouhodobou důvěru zákazníků.
„Kelímek vnímáme jako místo, kde se potkává produkt, chuť i hodnoty značky. Výroční motiv jsme proto pojali jako poděkování všem, kteří se k našim výrobkům dlouhodobě vracejí,“ říká Ing. Petr Novák, místopředseda představenstva skupiny HOPI Holding, a.s., a jednatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Jogurt v každodenním životě
Jogurt má v českém jídelníčku dlouhodobě pevné místo a podle aktuálních dat ho konzumuje 9 z 10 Čechů. Tvoří tak běžnou součást snídaní i svačin napříč generacemi. V posledních letech se zároveň mění i způsob, jakým k němu lidé přistupují, a stále častěji ho vnímají jako součást aktivního životního stylu a vyváženého stravování. Z původně základní potraviny se tak stává přirozená součást každodenního režimu, která spojuje chuť, kvalitu i praktické využití.
Z dat zároveň vyplývá, že jogurt si lidé spojují především s každodenní rutinou, ať už jako rychlou snídani, svačinu nebo lehké jídlo během dne. Právě tato stálost a jednoduchost jsou jedním z důvodů, proč si v českém prostředí drží tak silnou pozici. Nejde totiž o výjimečný moment, ale o přirozenou součást dne, ke které se lidé vracejí.
Na tomto přístupu dlouhodobě stojí i samotná značka Hollandia. Její produkty jsou spojené s chutí, která zůstává stabilní, a kvalitou, na kterou se zákazníci mohou spolehnout. Je to dáno způsobem výroby, který dává prostor přirozenému zrání jogurtu a zachovává jeho charakter i typickou konzistenci. Právě díky tomu si značka udržuje důvěru zákazníků od svého vzniku na počátku 90. let až do současnosti.
Chuť, která obstála v čase
Tento princip se nejvýrazněji promítá do klíčových produktů značky. Typickým příkladem je Hollandia Originál Selský jogurt bílý, jeden z jejích nejvýraznějších výrobků, který si dlouhodobě drží pevné místo mezi zákazníky. Oblibu tohoto produktu potvrzuje skutečnost, že jeho 500g varianta je nejprodávanějším značkovým jogurtem na českém trhu1.
„Je to živý produkt, který potřebuje svůj čas a správný průběh výroby. Jakmile bychom proces urychlili nebo do něj zasahovali víc, než je nutné, projeví se to na výsledku. Právě proto dbáme na to, aby jogurt mohl přirozeně zrát a zachoval si svou pevnou konzistenci i charakteristickou chuť,“ říká Pavel Dostál, vedoucí výroby společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
V minulosti se zároveň opakovaně řadil mezi nejlépe hodnocené jogurty v nezávislých spotřebitelských a redakčních testech, a to především díky své vyvážené chuti a charakteristické konzistenci. Jeho obliba zároveň odráží širší trend, kdy si spotřebitelé stále častěji vybírají produkty, které spojují chuť, kvalitu a jednoduché složení.
O společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. je český výrobce mléčných produktů s tradicí od roku 1991. Výroba probíhá v Krásném Údolí v Karlovarském kraji, v prostředí, které se dlouhodobě promítá do přístupu značky ke kvalitě i samotné výrobě.
Hollandia staví na mléce výběrové kvality, pečlivě vybraných surovinách a výrobním procesu, který dává prostor přirozenému zrání jogurtu přímo v kelímku. Bílé jogurty neobsahují stabilizátory konzistence a vznikají bez zbytečných zásahů, které by ovlivňovaly jejich charakter. Klíčovým produktem značky je Originál Selský jogurt, který dlouhodobě reprezentuje její přístup k výrobě i výsledné chuti.
Společnost je držitelem mezinárodního certifikátu bezpečnosti potravin IFS a prochází pravidelnými audity nezávislých organizací. Je součástí skupiny HOPI HOLDING, a.s., jejíž logistické zázemí umožňuje distribuci výrobků nejen v České republice, ale i v rámci dalších evropských trhů.
Více informací naleznete na www.hollandia.
1Na základě NIQ RMS dat v kategorii Jogurty (vyjma privátních značek) v objemu prodeje za období 12 po sobě jdoucích měsíců (rok 2025) na trhu CZ Total Czech FOOD (Copyright © 2026, ACNielsen Czech Republic, s. r. o.).