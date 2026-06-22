Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Komerční sdělení   15:47

Ilustrační obrázek | foto: Hollandia

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Česká značka Hollandia slaví v roce 2026 už 35 let od svého založení. Výrobce jogurtů z Karlovarska si dlouhodobě zakládá na kvalitním mléce, poctivé výrobě a přirozeném zrání jogurtu přímo v kelímku. Výroční komunikace propojuje historii značky se současností a připomíná dlouhodobou důvěru zákazníků také prostřednictvím limitované edice kelímků s motivem „35 LET DÍKY VÁM“.

Příběh, který začal s jasnou vizí

Hollandia vznikla na počátku 90. let s ambicí přinést na trh jogurty s autentickou chutí, postavené na kvalitním mléce a poctivém výrobním procesu. Od začátku je pevně spojená s Karlovarskem, jehož přírodní podmínky i výrobní zázemí v Krásném Údolí formovaly její přístup k výrobě, tedy důraz na respekt k surovinám, precizní zpracování a výslednou chuť, která je pro značku typická.

Za růstem a úspěchem značky stojí přístup, který se od jejího založení zásadně nezměnil. Hollandia dává prostor přirozenému zrání jogurtu přímo v kelímku a nesnaží se jej urychlovat na úkor výsledné kvality. Důležitou roli hraje čas i důslednost v jednotlivých krocích výroby, které společně utvářejí charakter produktu, jeho typickou konzistenci a plnou chuť. Výrobní proces zároveň není zatěžován zbytečnými zásahy, ale naopak staví na přirozenosti a vyváženosti, které se promítají do výsledné chuti. Právě ta je pro Hollandii zásadní a je důvodem dlouhotrvající důvěry zákazníků napříč generacemi.

Vysoké nároky klade od začátku Hollandia také na hlavní vstupní surovinu, tedy mléko. Vedle spolupráce s farmami v regionu používá mléko z vlastní ekologické farmy v Otročíně, která se nachází jen sedm kilometrů od Krásného Údolí v CHKO Slavkovský les. Farma staví na moderním a udržitelném způsobu hospodaření, šetrném přístupu k přírodě i kvalitních podmínkách chovu zvířat a patří mezi významné producenty biomléka v České republice.

Ilustrační Obrázek

„Když jsme Hollandii zakládali, měli jsme jasnou představu o výrobě jogurtů, které budou stát na skutečné chuti a kvalitních surovinách a kterým lidé budou věřit. Od začátku jsme věděli, že kvalitu nelze uspěchat a že je potřeba dát výrobě čas a zachovat přirozený proces, který se promítne do výsledku. To je způsob, kterého se držíme dodnes a který považujeme za klíčový pro to, čím Hollandia je,“ říká Ing. Michal Škoda, ředitel, jednatel a spoluzakladatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Kelímek jako nositel příběhu

Ilustrační Obrázek

Pro Hollandii je kelímek dlouhodobě víc než jen obal. Představuje přímý kontakt se zákazníkem i prostor, kde se značka přirozeně projevuje. Právě proto se stává hlavním prvkem výroční komunikace. Limitovaná edice pracuje s motivem „35 let DÍKY VÁM“, který dává oslavě osobní rozměr a připomíná dlouhodobou důvěru zákazníků.

„Kelímek vnímáme jako místo, kde se potkává produkt, chuť i hodnoty značky. Výroční motiv jsme proto pojali jako poděkování všem, kteří se k našim výrobkům dlouhodobě vracejí,“ říká Ing. Petr Novák, místopředseda představenstva skupiny HOPI Holding, a.s., a jednatel společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Jogurt v každodenním životě

Jogurt má v českém jídelníčku dlouhodobě pevné místo a podle aktuálních dat ho konzumuje 9 z 10 Čechů. Tvoří tak běžnou součást snídaní i svačin napříč generacemi. V posledních letech se zároveň mění i způsob, jakým k němu lidé přistupují, a stále častěji ho vnímají jako součást aktivního životního stylu a vyváženého stravování. Z původně základní potraviny se tak stává přirozená součást každodenního režimu, která spojuje chuť, kvalitu i praktické využití.

Ilustrační obrázek

Z dat zároveň vyplývá, že jogurt si lidé spojují především s každodenní rutinou, ať už jako rychlou snídani, svačinu nebo lehké jídlo během dne. Právě tato stálost a jednoduchost jsou jedním z důvodů, proč si v českém prostředí drží tak silnou pozici. Nejde totiž o výjimečný moment, ale o přirozenou součást dne, ke které se lidé vracejí.

Na tomto přístupu dlouhodobě stojí i samotná značka Hollandia. Její produkty jsou spojené s chutí, která zůstává stabilní, a kvalitou, na kterou se zákazníci mohou spolehnout. Je to dáno způsobem výroby, který dává prostor přirozenému zrání jogurtu a zachovává jeho charakter i typickou konzistenci. Právě díky tomu si značka udržuje důvěru zákazníků od svého vzniku na počátku 90. let až do současnosti.

Chuť, která obstála v čase

Tento princip se nejvýrazněji promítá do klíčových produktů značky. Typickým příkladem je Hollandia Originál Selský jogurt bílý, jeden z jejích nejvýraznějších výrobků, který si dlouhodobě drží pevné místo mezi zákazníky. Oblibu tohoto produktu potvrzuje skutečnost, že jeho 500g varianta je nejprodávanějším značkovým jogurtem na českém trhu1.

„Je to živý produkt, který potřebuje svůj čas a správný průběh výroby. Jakmile bychom proces urychlili nebo do něj zasahovali víc, než je nutné, projeví se to na výsledku. Právě proto dbáme na to, aby jogurt mohl přirozeně zrát a zachoval si svou pevnou konzistenci i charakteristickou chuť,“ říká Pavel Dostál, vedoucí výroby společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

V minulosti se zároveň opakovaně řadil mezi nejlépe hodnocené jogurty v nezávislých spotřebitelských a redakčních testech, a to především díky své vyvážené chuti a charakteristické konzistenci. Jeho obliba zároveň odráží širší trend, kdy si spotřebitelé stále častěji vybírají produkty, které spojují chuť, kvalitu a jednoduché složení.

Ilustrační obrázek

O společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. je český výrobce mléčných produktů s tradicí od roku 1991. Výroba probíhá v Krásném Údolí v Karlovarském kraji, v prostředí, které se dlouhodobě promítá do přístupu značky ke kvalitě i samotné výrobě.

Hollandia staví na mléce výběrové kvality, pečlivě vybraných surovinách a výrobním procesu, který dává prostor přirozenému zrání jogurtu přímo v kelímku. Bílé jogurty neobsahují stabilizátory konzistence a vznikají bez zbytečných zásahů, které by ovlivňovaly jejich charakter. Klíčovým produktem značky je Originál Selský jogurt, který dlouhodobě reprezentuje její přístup k výrobě i výsledné chuti.

Společnost je držitelem mezinárodního certifikátu bezpečnosti potravin IFS a prochází pravidelnými audity nezávislých organizací. Je součástí skupiny HOPI HOLDING, a.s., jejíž logistické zázemí umožňuje distribuci výrobků nejen v České republice, ale i v rámci dalších evropských trhů.

Více informací naleznete na www.hollandia.

1Na základě NIQ RMS dat v kategorii Jogurty (vyjma privátních značek) v objemu prodeje za období 12 po sobě jdoucích měsíců (rok 2025) na trhu CZ Total Czech FOOD (Copyright © 2026, ACNielsen Czech Republic, s. r. o.).

Nejčtenější

Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Muž z Indie stojí už několik let na nohou

Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu...

První letní den 2026 se blíží. Kdy nastane slunovrat a jaké léto vlastně začne?

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na...

První letní den letos nastane v neděli 21. června 2026 dopoledne, přesně v 10:24 hodin. Je to nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc a říká se mu také letní slunovrat. Na severní polokouli tím...

Slunečné pobřeží a Zlaté Písky – proč je Bulharsko stále králem cenově dostupné dovolené?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V roce 2026, kdy ceny ubytování na řeckých ostrovech opět zaznamenaly znatelný nárůst a luxusní turecké All Inclusive resorty se začínají více orientovat na movitější klientelu, si Bulharsko...

Češi už nesází jen na byty. Kam dnes investují pro výnos 15 % ročně?

Ve spolupráci
Po jakých typech investic se tak tuzemští investoři nově poohlížejí?

Investice do nemovitostí jsou mezi Čechy historicky jasnou první volbou a vlastnictví bytu ve velkých městech je vnímáno jako svatý grál každého českého investora. Éra levných peněz je však za námi a...

Aleš Navrátil: U hypotéky by se měl klient cítit jako v lázních

Komerční sdělení
Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Vyřízení hypotečního úvěru bývá pro většinu lidí jedním z nejstresovějších období v životě. Že to jde i jinak, bez nervů a s kávou v ruce, dokazuje hypoteční poradce Aleš Navrátil. Pro něj jsou...

Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Česká značka Hollandia slaví v roce 2026 už 35 let od svého založení. Výrobce jogurtů z Karlovarska si dlouhodobě zakládá na kvalitním mléce, poctivé výrobě a přirozeném zrání jogurtu přímo v...

22. června 2026  15:47

Paraglidista zažil kvůli své chybě čtyři hodiny hrůzy. Bolí pouhý pohled na něj

Parašutista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.

Silný vítr proměnil běžný let v dramatický boj o bezpečný návrat na zem. Paraglidista v Číně uvízl vysoko nad zemí a na pomoc mu museli přispěchat hasiči. V pozici, která je nepříjemná po pár...

22. června 2026  14:57

Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do...

22. června 2026  12:43

10 let WITTE Ostrov: Příběh růstu, technologií a lidí

Komerční sdělení
WITTE Ostrov 2026

Když byl v květnu 2016 slavnostně otevřen první závod WITTE Automotive v Ostrově, pracovalo zde necelých 100 zaměstnanců. Dnes jich je více než 600 a závod vyrábí komponenty pro přední světové...

17. června 2026  10:57

Aleš Navrátil: U hypotéky by se měl klient cítit jako v lázních

Komerční sdělení
Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Vyřízení hypotečního úvěru bývá pro většinu lidí jedním z nejstresovějších období v životě. Že to jde i jinak, bez nervů a s kávou v ruce, dokazuje hypoteční poradce Aleš Navrátil. Pro něj jsou...

17. června 2026

Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Muž z Indie stojí už několik let na nohou

Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu...

16. června 2026  14:56

První letní den 2026 se blíží. Kdy nastane slunovrat a jaké léto vlastně začne?

Letní slunovrat - nejkratší noc roku u menhiru Kamenný pastýř u obce Klobuky na...

První letní den letos nastane v neděli 21. června 2026 dopoledne, přesně v 10:24 hodin. Je to nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc a říká se mu také letní slunovrat. Na severní polokouli tím...

16. června 2026  11:19

Češi už nesází jen na byty. Kam dnes investují pro výnos 15 % ročně?

Ve spolupráci
Po jakých typech investic se tak tuzemští investoři nově poohlížejí?

Investice do nemovitostí jsou mezi Čechy historicky jasnou první volbou a vlastnictví bytu ve velkých městech je vnímáno jako svatý grál každého českého investora. Éra levných peněz je však za námi a...

15. června 2026  10:54

Slunečné pobřeží a Zlaté Písky – proč je Bulharsko stále králem cenově dostupné dovolené?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V roce 2026, kdy ceny ubytování na řeckých ostrovech opět zaznamenaly znatelný nárůst a luxusní turecké All Inclusive resorty se začínají více orientovat na movitější klientelu, si Bulharsko...

15. června 2026  9:58

Obsluha se nezakecá, ale ani nepotěší. Budoucnost stánků s popcornem a zmrzlinou

Roboti na občerstvení lákají návštěvníky veletrhu optoelektroniky v...

Kde nejsou lidi, nastoupí roboti. Tak bude podle čínského veletrhu techniky vypadat blízká budoucnost s obsluhou rychlého občerstvení. Zatím inženýři představili roboty, kteří umí nasypat porci...

12. června 2026  15:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rohde & Schwarz Vimperk slaví 25 let. Na oslavách zahrají Chinaski i Lenny

Komerční sdělení
25 let Rohde & Schwarz ve Vimperku

Ve druhé polovině června čekají Vimperk velké oslavy. Před 25 lety zde byl založen první výrobní závod společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo. Významné jubileum připomene velká akce pro veřejnost,...

11. června 2026  14:46

Velká zrcadla v interiéru – funkční i dekorativní prvek každé místnosti

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Zrcadla, ačkoli slouží především k praktickým účelům, mohou opticky zvětšovat prostor. Aby však tento efekt skutečně fungoval, musí odrážet přirozené nebo umělé světlo. Samotný povrch zrcadla bez...

11. června 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.