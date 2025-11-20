Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Herečka a zpěvačka Taylor Momsenová, kterou si svět spojuje především s rolí roztomilé Cindy Lou z filmové adaptace Grinche z roku 2000, se 8. listopadu při ceremoniálu Rokenrolové síně slávy znovu setkala se svým tehdejším hereckým kolegou Jimem Carreym. Ačkoli se od premiéry snímku neviděli, chovali se k sobě jako staří známí.
„Byl ke mně velmi ochranářský, vždycky laskavý,“ zavzpomínala Momsenová na červeném koberci pro magazín People. V době natáčení jí bylo pouhých pět let.
„Celý zážitek z natáčení Grinche, práce s ním i pozorování jeho uměleckého zápalu na mě jako na dítě udělalo obrovský dojem. Jsem nadšená, že mu jako dospělá můžu říct, jak moc mě ovlivnil.“
Jim Carrey přišel na pódium uvést legendární Soundgarden do Síně slávy, zatímco dvaatřicetiletá Momsenová na galavečeru vystoupila se svou rockovou kapelou The Pretty Reckless. Skupinu, kterou spoluzaložila v roce 2009 a s níž dosud vydala čtyři studiová alba, čeká příští rok i vystoupení v České republice – The Pretty Reckless dorazí na festival Rock for People 2026.
|
Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon
Po natáčení Grinche pokračovala Taylor Momsenová v herectví. Objevila se ve filmech jako Spy Kids 2: Ostrov ztracených snů, válečném dramatu Údolí stínů nebo rodinné komedii Superpes. Diváci si ji mohou pamatovat také jako Jenny Humphreyovou v seriálu Super drbna.
Na natáčení Grinche ale nezapomíná. „Všechno na tom bylo skvělé a neuvěřitelně zábavné. Byla jsem opravdu malá, ale bylo úžasné být součástí projektu na tak vysoké úrovni a vidět hvězdy takového kalibru, jako je Jim Carrey, Molly Shannonová a režisér Ron Howard. Byla to také moje první zkušenost v nahrávacím studiu.“