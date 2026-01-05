Zárubův křik a Antošovo „chachááá“. Tři roky po sobě to znamená jediné

  13:12
Začíná to být hezká tradice. Už třetím rokem po sobě přicházejí závěrečné sekundy nerozhodného zápasu ve vyřazovací části mezi Kanadou a Českem a pak se to stane. Češi dají gól, komentátor Robert Záruba křičí a do toho se zablýskne smích spolukomentátora Milana Antoše.
Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v semifinále zaslouženě zdolali Kanadu 6:4. | foto: AP

Čeští hokejisté slaví pojišťující gól útočníka Vojtěcha Čihaře (15) do prázdné...
Milan Antoš se svým kolegou Robertem Zárubou
JE TO TAM! Čeští hokejisté slaví postup do finále na světovém šampionátu do...
Český útočník Adam Benák (20) oslavuje trefu do sítě Kanady v semifinále...
Smějící se bestie. Antošův smích do všech kanadských hororů, píší fanoušci na sítích a přejí si, aby se bývalý hokejista smál co nejčastěji.

Stalo se to v roce 2024, kdy se dvanáct sekund před koncem šťastná rána Jakuba Štancla otřela o hůl kanadského soupeře Olivera Bonka a zapadla do branky - 3:2 a Češi postupují do semifinále. „Chachacháááá,“ zazní do Zárubova nadšeného komentáře smích jeho kolegy.

A o rok později podobná situace. Jen do konce čtvrtfinálového zápasu Česko – Kanada zbývá 40 sekund. Češi hrají přesilovku, Jiříček přihrává vlevo, kde pálí bez přípravy Adam Jecho.

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

„Jecho, Jecho, Jecho,“ exploduje Záruba a do jeho křiku se ozve pro Kanadu už trochu zlověstné „chachachááá“ Milana Antoše. Zápas končí 4:3 a Češi jdou znovu do boje o medaile.

Letos se oba týmy střetly v play off až v semifinále a jen několik hodin starou šťastnou trefu Tomáše Poletína ještě máme v paměti.

Češi ji stihli minutu a čtrnáct sekund před koncem. „Gól, góóól. Odraz o brusli a Česko vede,“ jásá Záruba a i dnes nad ránem ho doplnilo Antošovo „chachacháááá“ a následný záběr kanadské režie na plačící fanoušky javorových listů v hledišti.

Češi Kanadě už potřetí za sebou ukázali, kdo se směje nejlíp - ten, kdo se v zápase trefí naposled a ještě navíc vítězným gólem.

Měla by tato komentátorská „tradice“ pokračovat?

6. ledna 2026

5. ledna 2026  13:12

31. prosince 2025  13:51

31. prosince 2025

30. prosince 2025  14:35

