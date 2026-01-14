„Bydlím v Kanadě a v zimě je tu hrozně zima a sucho. Mám úžasnou kočku s krásnou, huňatou srstí, na kterou se nabalují chuchvalce, suché listí a podle všeho i miliony volných elektronů,“ stěžuje si uživatelka na síti Reddit.
„Pokaždé, když se jí dotknu, dostanu malý elektrický výboj. Někdy v noci dokonce vidím malé jiskřičky, jak jí při hlazení přeskakují v srsti. Právě jsem jí dala pusu na čumák a fakt to bolelo. Ten zvuk prasknutí a její překvapené mňouknutí mi láme srdce.“
Podobné zkušenosti nejsou nijak výjimečné. V zimních měsících dochází ke kombinaci několika faktorů: suchý vzduch, vytápění a tření. Jakmile rukou přejíždíte po kočičí srsti, vzniká třením nerovnoměrné rozložení elektrických nábojů. Ty se postupně hromadí, až se v jediném okamžiku vybíjí v podobě drobného výboje. Nejde tedy o samotný dotyk, ale o klouzavý pohyb ruky po srsti.
Diskuze na sociálních sítích jsou plné rad, jak podobným „šokům“ předejít. „Pomohly mi bavlněné deky na nábytku. Sedačka byla dřív neustále zelektrizovaná, hlavně s fleecovou dekou,“ radí jedna z diskutujících. Jiní doporučují držet při hlazení v ruce kousek alobalu, který pomůže náboj odvést a snížit výboje.
Základem prevence je vlhčí vzduch. Statické elektřině se daří tam, kde je sucho. Pomoci může zvlhčovač vzduchu, případně můžete nechat na plotně odpařovat vodu v hrnci. Přirozenou alternativou jsou i pokojové rostliny, jako je lopatkovec, aloe vera, tchýnin jazyk nebo gumovník, které pomáhají udržovat vyšší vlhkost v místnosti.
Majitelé koček doporučují i drobné každodenní triky: před hlazením si lehce navlhčit ruce vodou, použít neparfémovaný krém nebo malou kapku oleje.
A pokud vás přesto občas „kopne“? Můžete si být jistí, že chyba není na vaší straně. Zkuste to ale vysvětlit kočce, ta o fyzice obvykle slyšet nechce.