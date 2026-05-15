Ty záběry vypadají spíš jako z nějaké komedie než z prestižní módní akce. Značka Commas pořádala přehlídku přímo u oceánu na Tamarama Beach, modelové scházeli po schodech na písek a předváděli outfity. Mezi nimi je jeden muž, který není model a nic si z toho nedělá. Prostě se jde vykoupat.
Plavec sejde po stejných schodech jako modelové, udělá si pár protahovacích cviků, shodí tričko a suverénně zamíří do moře na ranní koupání. Bez jediného zaváhání, jestli se snad neocitl ve špatnou chvíli na špatném místě.
Video se začalo šířit na sociální síti TikTok a vtipné komentáře na sebe nenechaly čekat. „Čí je to táta?“ je jeden z nejoceňovanějších. Další vyjadřovaly obdiv k mužově ledovému klidu.
Australská televizní show Today identifikovala virálního hrdinu z pláže v Sydney jako Davida, místního obyvatele, který chodí na ranní koupání na Tamarama Beach už třicet let. A právě tahle rutina ho nevědomky přivedla doprostřed módní přehlídky značky Commas.
„Musím se omluvit módnímu návrháři,“ uvedl pobaveně David v televizi. Když nahoře na schodech uviděl modela, myslel si, že pokud už přehlídka začala, určitě tam někdo hlídá vstup. „Myslel jsem si, že se tam asi všichni teprve scházejí,“ vysvětloval.
Ale už o pár kroků později mu došlo, že něco nehraje. „Došel jsem asi sem a najednou mi došlo: Já jsem hlavní model,“ zavtipkoval David. Internet jeho ledový klid miluje a mnozí tvrdí, že právě nenucený plavec zastínil profesionální modely i celou přehlídku.