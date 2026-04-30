Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Natálie Brabcová
  6:00
Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

Ve výšce zhruba 22 metrů tam zůstal viset arborista, který při ořezu náhle zkolaboval. Jeho tělo bezvládně viselo dolů upoutané v bezpečnostních lanech.

Na místo dorazily jednotky místních hasičů. Brzy ale bylo jasné, že se k němu ze země nedostanou. Žebříky nestačily. Muž uvázl v husté koruně palmy, kam byl přístup prakticky nemožný.

Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů

„Je to poprvé, kdy jsme museli provést vyproštění ze stromu za pomocí vrtulníku. Obvykle se k podobným zásahům dostáváme pomocí výškové techniky, takže šlo o výjimečnou situaci,“ uvedl zástupce hasičů v San José.

Na pomoc byl povolán vrtulník. Záchranáři se k muži postupně spustili a po zhruba hodině se ho podařilo bezpečně uvolnit a transportovat dolů na zem. Podle hasičů byl při vědomí už během převozu do nemocnice, kde ho převzali lékaři. Jeho stav byl ale vážný. Co přesně zdravotní kolaps způsobilo, hasiči neupřesnili.

Přespíš, nebo neprojdeš. Horská vesnice v pátek zakáže vjezd kvůli fotce kostela

Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...

Údolí Val di Funes v severoitalské provincii patří k nejmalebnějším místům v Alpách. Zelené louky s roztroušenými domy leží pod dramatickými štíty Dolomit. Kvůli náporu návštěvníků tu od začátku...

Archeology v Egyptě překvapila mumie. V jejím břiše našli skutečný poklad

Zbytky města Oxyrhynchus v Egyptě.

Nález nedozírné hodnoty učinili španělští archeologové během vykopávek v Egyptě. V břišní dutině mumie pohřbené zhruba před 1 600 lety objevili papyrus se slavným dílem - kopií Iliady řeckého básníka...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

Poznáte, koho napodobují? V Belgii soutěžili imitátoři známých zlodějů jídla

V Belgii se konalo tradiční mistrovství v napodobování křiku racků

Když se u moře ozve křik racků, většina lidí si zakryje uši. V belgickém letovisku De Panne to ale berou opačně a snaží se ho napodobit co nejvěrněji.

Bezpečné dveře pro školy a školky: Kde končí strach z přiskřípnutých prstů?

Komerční sdělení
Speciální dveře, do kterých si neskřípnete prsty

Školní chodby a třídy jsou místa plná života, smíchu a neustálého pohybu. Pro zřizovatele a ředitele školských zařízení to však znamená i velkou zodpovědnost. Každý detail v interiéru musí splňovat...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

Den matek 2026. Kdy se slaví v Česku a proč

Dárky ke Dni matek

Den matek je pohyblivý a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Letos nastane 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,...

Poznáte, koho napodobují? V Belgii soutěžili imitátoři známých zlodějů jídla

V Belgii se konalo tradiční mistrovství v napodobování křiku racků

Když se u moře ozve křik racků, většina lidí si zakryje uši. V belgickém letovisku De Panne to ale berou opačně a snaží se ho napodobit co nejvěrněji.

Přespíš, nebo neprojdeš. Horská vesnice v pátek zakáže vjezd kvůli fotce kostela

Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti...

Údolí Val di Funes v severoitalské provincii patří k nejmalebnějším místům v Alpách. Zelené louky s roztroušenými domy leží pod dramatickými štíty Dolomit. Kvůli náporu návštěvníků tu od začátku...

Archeology v Egyptě překvapila mumie. V jejím břiše našli skutečný poklad

Zbytky města Oxyrhynchus v Egyptě.

Nález nedozírné hodnoty učinili španělští archeologové během vykopávek v Egyptě. V břišní dutině mumie pohřbené zhruba před 1 600 lety objevili papyrus se slavným dílem - kopií Iliady řeckého básníka...

Den otců 2026: Kdy se slaví, proč a jak

ilustrační snímek

Svátek matek má u v Česku tradici už od první republiky a Mezinárodní den dětí je velmi oblíbenou společenskou a komerční událostí. Kdy má ale svátek otec a jaký dárek od dětí mu udělá největší...

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

Taková návštěva v Ulici dlouho nebyla. Vrací se postava, kterou nikdo nečekal

Hana Holišová jako Veronika Maléřová se vrací do seriálu Ulice

Do Ulice se vrací postava, která dlouho stála v pozadí. Teď přichází ve chvíli, kdy se dění začíná pořádně vyostřovat – a Veronika Maléřová u toho nebude jen náhodou.

Obojek pro pejska za cenu luxusního bytu. New York představil nový trend

Pejsek Bubba předvádí diamantový obojek.

Na první pohled to vypadá jako přehlídka luxusních šperků. Jenže místo celebrit se třpytí obojky na psech. A slavná píseň o diamantech jako nejlepším příteli žen? V New Yorku ji právě přepsali.

Magnesia Litera 2026. Jaké jsou nejlepší knihy roku 2025

Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera.

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

