Ve výšce zhruba 22 metrů tam zůstal viset arborista, který při ořezu náhle zkolaboval. Jeho tělo bezvládně viselo dolů upoutané v bezpečnostních lanech.
Na místo dorazily jednotky místních hasičů. Brzy ale bylo jasné, že se k němu ze země nedostanou. Žebříky nestačily. Muž uvázl v husté koruně palmy, kam byl přístup prakticky nemožný.
„Je to poprvé, kdy jsme museli provést vyproštění ze stromu za pomocí vrtulníku. Obvykle se k podobným zásahům dostáváme pomocí výškové techniky, takže šlo o výjimečnou situaci,“ uvedl zástupce hasičů v San José.
Na pomoc byl povolán vrtulník. Záchranáři se k muži postupně spustili a po zhruba hodině se ho podařilo bezpečně uvolnit a transportovat dolů na zem. Podle hasičů byl při vědomí už během převozu do nemocnice, kde ho převzali lékaři. Jeho stav byl ale vážný. Co přesně zdravotní kolaps způsobilo, hasiči neupřesnili.