Prestižní anketa Český slavík vyvrcholí slavnostním galavečerem, který televize Nova odvysílá v pátek 21. listopadu v hlavním vysílacím čase. Přímým přenosem provede moderátorská dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma. Hlavní roli hrají i reklamním spotu, který se začal vysílat tento týden. Představují zkrachovalé moderátory, kteří hledají práci.
Galavečer Českého slavíka 2025 odvysílá TV Nova 21. listopadu ve 20:20.

„Je to možná nejsilnější moderátorská dvojice u nás. Jsou to správní týpci, baví mě jejich energie a jsem rád v jejich přítomnosti,“ komentuje zpěvák Ben Cristovao.

Sokol a Háma v roli zahradníků i chův

Na galavečer upozorňují promospoty, ve kterých kromě moderátorského dua Ondřej Sokol a Aleš Háma vystupují i další výrazné osobnosti české pop music: Richard Krajčo, Monika Absolonová, Ben Cristovao, Lucie Vondráčková, Václav Noid Bárta, Tereza Mašková a Pokáč.

„Příběhem navazujeme na spoty z předešlých let, kdy Ondřej Sokol a Aleš Háma slibovali výhru v Českém slavíkovi za úplatky a následně skončili za mřížemi. Nyní jsou na svobodě a bez práce. Podali si inzerát, že dokážou cokoli, a celebrity si je najímají na domácí práce, které jim příliš nejdou. Proto doufají, že se vrátí k moderování Českého slavíka,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.

Hlasování běží do 9. listopadu

Fanoušci mají stále možnost ovlivnit výsledky ankety. Na oficiálním webu ceskyslavik.cz mohou až do půlnoci 9. listopadu nominovat šest jmen v každé ze čtyř kategorií Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. Na galavečeru se krmě vítězů jednotlivých kategorií dozvíme také jméno letošního Absolutního slavíka a nového člena Slavičí síně slávy.

Kdo bude letošním Objevem roku?

Lidé také rozhodnou o vítězi v kategorii Trinity Bank Objev roku, ve které jsou letos nominovaní čtyři interpreti: Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron.

Smyslem této kategorie je ocenit a zpopularizovat zpěváky, zpěvačky, hudební skupiny a hiphopové či rapové interprety, kteří se v uplynulém roce výrazně prosadili na hudební scéně a jejichž působení reflektuje moderní trendy populární hudby a zároveň znamená přínos z hlediska žánrů a interpretace. Podmínkou není, aby šlo o naprosto neznámé umělce.

