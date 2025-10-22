„Je to možná nejsilnější moderátorská dvojice u nás. Jsou to správní týpci, baví mě jejich energie a jsem rád v jejich přítomnosti,“ komentuje zpěvák Ben Cristovao.
Sokol a Háma v roli zahradníků i chův
Na galavečer upozorňují promospoty, ve kterých kromě moderátorského dua Ondřej Sokol a Aleš Háma vystupují i další výrazné osobnosti české pop music: Richard Krajčo, Monika Absolonová, Ben Cristovao, Lucie Vondráčková, Václav Noid Bárta, Tereza Mašková a Pokáč.
„Příběhem navazujeme na spoty z předešlých let, kdy Ondřej Sokol a Aleš Háma slibovali výhru v Českém slavíkovi za úplatky a následně skončili za mřížemi. Nyní jsou na svobodě a bez práce. Podali si inzerát, že dokážou cokoli, a celebrity si je najímají na domácí práce, které jim příliš nejdou. Proto doufají, že se vrátí k moderování Českého slavíka,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Hlasování běží do 9. listopadu
Fanoušci mají stále možnost ovlivnit výsledky ankety. Na oficiálním webu ceskyslavik.cz mohou až do půlnoci 9. listopadu nominovat šest jmen v každé ze čtyř kategorií Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. Na galavečeru se krmě vítězů jednotlivých kategorií dozvíme také jméno letošního Absolutního slavíka a nového člena Slavičí síně slávy.
Kdo bude letošním Objevem roku?
Lidé také rozhodnou o vítězi v kategorii Trinity Bank Objev roku, ve které jsou letos nominovaní čtyři interpreti: Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron.
Smyslem této kategorie je ocenit a zpopularizovat zpěváky, zpěvačky, hudební skupiny a hiphopové či rapové interprety, kteří se v uplynulém roce výrazně prosadili na hudební scéně a jejichž působení reflektuje moderní trendy populární hudby a zároveň znamená přínos z hlediska žánrů a interpretace. Podmínkou není, aby šlo o naprosto neznámé umělce.