V tunelu pro vláčky v modelu železnice se schoval jedovatý had, chtěl klid na ekdyzi

Když ho majitel modelové železnice poprvé spatřil, myslel si, že je to jen gumová hračka, ale brzy zjistil, že má co do činění s živým a poměrně velkým plazem. Nelenil a místo hrátek s mašinkami zavolal místní odborníky z odchytové služby.
Jeden z odchytávačů, Stuart McKenzie, zdokumentoval tento kuriózní zásah na video. Podle něj se had chystal svléknout kůži, a proto si hledal bezpečné a klidné místo – a miniaturní tunel byl zjevně to pravé. Hadí kůži tvoří keratin, který není pružný, takže had nemůže dobře růst. Proto se jednou za čas vrchní vrstvy kůže zbavuje, odborně se to nazývá ekdyze. Je to jeden z nejchoulostivějších momentů v životě každého hada, proto se při tom ukrývá.
Stuart hada opatrně vyprostil a vrátil ho zpět do přírody s jasným poselstvím: „Zpět na stromy, kam patříš, a pryč od modelové železnice!“
Ačkoliv je stromový had jedovatý, pro člověka zpravidla nepředstavuje vážné nebezpečí. V Austrálii však žije i nejjedovatější had na světě, taipan menší. Jed z jeho uštknutí by dokázal zabít sto lidí.