GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Natálie Brabcová
  5:30
V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží poslední doby. Do obchodu se zlatem a šperky se zloděj vloupal nečekaným způsobem a ještě podivnějším z místa činu uprchnul. Policie jej brzy dopadla, ale video z incidentu obletělo svět a stalo se virálním.

Je to scéna jako z komedie nebo počítačové hry. Do prodejny šperků se 26letý muž dostal pomocí vysokozdvižného vozíku. S jeho pomocí nadzvedl roletu a rozbil vitrínu. Lup pak začal sbíral ze země do tašky, protože nebyl schopen přemístit těžké trezory.

Poté následuje nejkurióznější okamžik zločinu. Zloděj na noční ulici nasedl na osla a na jeho hřbetě se pod rouškou tmy vydal pryč.

Bezpečnostní kamery však zaznamenaly každý krok pachatele, respektive jeho čtyřnohého pohonu. Policie zloděje během několika dní identifikovala a zatkla. Lup byl nalezen a vrácen původnímu majiteli.

Video z incidentu okamžitě získalo virální pozornost. Internet obdivuje nápaditost útěku i bizarnost celé situace. „GTA po turecku“, komentují diváci video, které obletělo svět. Nebo ironicky poznamenávají, že oslík neměl espézetku, takže ho nebylo snadné sledovat.

