GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Je to scéna jako z komedie nebo počítačové hry. Do prodejny šperků se 26letý muž dostal pomocí vysokozdvižného vozíku. S jeho pomocí nadzvedl roletu a rozbil vitrínu. Lup pak začal sbíral ze země do tašky, protože nebyl schopen přemístit těžké trezory.
Poté následuje nejkurióznější okamžik zločinu. Zloděj na noční ulici nasedl na osla a na jeho hřbetě se pod rouškou tmy vydal pryč.
Bezpečnostní kamery však zaznamenaly každý krok pachatele, respektive jeho čtyřnohého pohonu. Policie zloděje během několika dní identifikovala a zatkla. Lup byl nalezen a vrácen původnímu majiteli.
Video z incidentu okamžitě získalo virální pozornost. Internet obdivuje nápaditost útěku i bizarnost celé situace. „GTA po turecku“, komentují diváci video, které obletělo svět. Nebo ironicky poznamenávají, že oslík neměl espézetku, takže ho nebylo snadné sledovat.