Váš nový domov v Green Village je připraven k nastěhování

5:00
Zavřete oči a představte si místo k životu, kde ranní kávu doprovází zpěv ptáků a výhled na svěže zelenou krajinu, kde se za humny rozprostírá zvlněné golfové hřiště a kde pro děti začíná hned za prahem to pravé dobrodružství. Takové místo existuje, a to v dostupné vzdálenosti od Prahy. Nese název Green Village.

Green Village | foto: Green VillageAdvertorial

Tento unikátní developerský projekt společnosti Real-Treuhand, zasazený do malebné krajiny Benešovska, nabízí více než jen dům – přináší ucelený koncept bydlení, kde je klíčem souznění s přírodou a kvalita komunitního života.

Do Benešova za pár minut, Praha na dosah

Areál Green Village se nachází v příjemném zákoutí přímo u 45jamkového golfového resortu Konopiště. Přestože je toto místo oázou klidu, není odříznuto od civilizace. Do Benešova, který nabízí komplexní občanskou vybavenost, se dostanete autem za pouhých 9 minut.

Praha je přitom vzdálena jen 40 minut jízdy autem nebo z Benešova vlakem, což z Green Village dělá ideální volbu i pro ty, kteří potřebují pravidelně dojíždět za prací do metropole. Navíc plánovaná stavba dálnice D3 se sjezdem necelých 6 minut od projektu slibuje v budoucnu výrazné zhodnocení celé investice.

Green Village

Nízkonákladový luxus a jezírka s vodopádem

Projekt navazuje na úspěšně dokončenou první etapu a právě se otevírá prodej dalších 25 nízkonákladových rodinných domů. Domy jsou již zkolaudované a připravené k okamžitému nastěhování.

Architekti si před návrhem položili klíčové otázky o povaze moderního venkovského bydlení a zaměřili se na variabilní, ale stálá řešení. Domy o dispozicích 4+kk a 5+kk a výměře 107 až 144 m² poskytují dostatek prostoru i pro početnější rodinu. Každý dům má vlastní pozemek, prostornou dřevěnou terasu a parkování – některé domy s garáží, jiné se zastřešeným stáním s přípravou pro dobíjecí stanici elektromobilů.

K celkovému komfortu bydlení přispívá:

  • Energetická efektivita: Moderní systém podlahového vytápění pomocí tepelného čerpadla.
  • Světlo a prostor: Velká okna, která opticky zvětšují interiér a propojují ho s okolní krajinou.
  • Architektonická rozmanitost: Možnost výběru ze dvou typů fasád – bílá omítka, nebo obklad z přírodního kamene.

Společná náves a soukromí domova

Filozofie Green Village klade důraz na harmonii veřejného a soukromého prostoru, což je jeden z předpokladů pro fungující sousedství. Uprostřed nové etapy se rozprostírá náves s přírodním biotopem v podobě dvou romantických jezírek s molem, vodopádem a kořenovou čističkou. Tyto vodní prvky dodávají místu nevšední, uklidňující charakter.

Architektura domů je navržena tak, aby podporovala budování sousedských vztahů a zároveň jasně definovala místa zcela soukromá – terasy a zahrady, které patří jen obyvatelům.

Green Village

Nadstandardní bonusy pro aktivní život

Poloha u golfového hřiště přináší nevšední benefity. Každý majitel nemovitosti získá dvě plnohodnotná členství v golfovém klubu Konopiště. Přímo v sousedním hotelu Golf a Spa Resort Konopiště je navíc k dispozici lázeňská zóna, fitness centrum a restaurace.

Green Village je tak ideálním domovem, který příznivě přispívá ke zdravému vývoji dětí a nabízí ideální rovnováhu pro sport, relaxaci i rodinný život.

Pokud vás tento koncept oslovil, developerská společnost Real-Treuhand, která se opírá o silné ekonomické zázemí rakouské banky Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, v současné době nabízí pro prvních pět domů z nové etapy zvýhodněnou cenu .

Vítejte doma v Green Village!

Váš nový domov v Green Village je připraven k nastěhování

Green Village

Zavřete oči a představte si místo k životu, kde ranní kávu doprovází zpěv ptáků a výhled na svěže zelenou krajinu, kde se za humny rozprostírá zvlněné golfové hřiště a kde pro děti začíná hned za...

