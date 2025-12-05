Tento unikátní developerský projekt společnosti Real-Treuhand, zasazený do malebné krajiny Benešovska, nabízí více než jen dům – přináší ucelený koncept bydlení, kde je klíčem souznění s přírodou a kvalita komunitního života.
Do Benešova za pár minut, Praha na dosah
Areál Green Village se nachází v příjemném zákoutí přímo u 45jamkového golfového resortu Konopiště. Přestože je toto místo oázou klidu, není odříznuto od civilizace. Do Benešova, který nabízí komplexní občanskou vybavenost, se dostanete autem za pouhých 9 minut.
Praha je přitom vzdálena jen 40 minut jízdy autem nebo z Benešova vlakem, což z Green Village dělá ideální volbu i pro ty, kteří potřebují pravidelně dojíždět za prací do metropole. Navíc plánovaná stavba dálnice D3 se sjezdem necelých 6 minut od projektu slibuje v budoucnu výrazné zhodnocení celé investice.
Nízkonákladový luxus a jezírka s vodopádem
Projekt navazuje na úspěšně dokončenou první etapu a právě se otevírá prodej dalších 25 nízkonákladových rodinných domů. Domy jsou již zkolaudované a připravené k okamžitému nastěhování.
Architekti si před návrhem položili klíčové otázky o povaze moderního venkovského bydlení a zaměřili se na variabilní, ale stálá řešení. Domy o dispozicích 4+kk a 5+kk a výměře 107 až 144 m² poskytují dostatek prostoru i pro početnější rodinu. Každý dům má vlastní pozemek, prostornou dřevěnou terasu a parkování – některé domy s garáží, jiné se zastřešeným stáním s přípravou pro dobíjecí stanici elektromobilů.
K celkovému komfortu bydlení přispívá:
- Energetická efektivita: Moderní systém podlahového vytápění pomocí tepelného čerpadla.
- Světlo a prostor: Velká okna, která opticky zvětšují interiér a propojují ho s okolní krajinou.
- Architektonická rozmanitost: Možnost výběru ze dvou typů fasád – bílá omítka, nebo obklad z přírodního kamene.
Společná náves a soukromí domova
Filozofie Green Village klade důraz na harmonii veřejného a soukromého prostoru, což je jeden z předpokladů pro fungující sousedství. Uprostřed nové etapy se rozprostírá náves s přírodním biotopem v podobě dvou romantických jezírek s molem, vodopádem a kořenovou čističkou. Tyto vodní prvky dodávají místu nevšední, uklidňující charakter.
Architektura domů je navržena tak, aby podporovala budování sousedských vztahů a zároveň jasně definovala místa zcela soukromá – terasy a zahrady, které patří jen obyvatelům.
Nadstandardní bonusy pro aktivní život
Poloha u golfového hřiště přináší nevšední benefity. Každý majitel nemovitosti získá dvě plnohodnotná členství v golfovém klubu Konopiště. Přímo v sousedním hotelu Golf a Spa Resort Konopiště je navíc k dispozici lázeňská zóna, fitness centrum a restaurace.
Green Village je tak ideálním domovem, který příznivě přispívá ke zdravému vývoji dětí a nabízí ideální rovnováhu pro sport, relaxaci i rodinný život.
Pokud vás tento koncept oslovil, developerská společnost Real-Treuhand, která se opírá o silné ekonomické zázemí rakouské banky Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, v současné době nabízí pro prvních pět domů z nové etapy zvýhodněnou cenu .
Vítejte doma v Green Village!