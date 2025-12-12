Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese

Petra Škraňková
  18:45
Je to sice zpráva hodná svým významem pátečního večera, ale zároveň potvrzuje, že světu vládnou čím dál častěji bizarní události. Celosvětový gigant Google se rozhodl zareagovat na populární, byť nesmyslnou hlášku 67 (čtěte six seven), a po zadání čísel do vyhledávače se roztřese.

Ilustrační snímek. | foto: Sverre Haugland/ImageSource/Profimedia.cz

Už několik hodin kolabují výsledky vyhledávání Google, když lidé zadávají do vyhledávače frázi „6 7“ nebo „six seven“. Místo klasických odkazů se stránka na několik sekund rozhoupá nahoru a dolů, jako by napodobovala gesto, které trend provází. Reakce na jednu z nejčastějších a nejdiskutovanějších (protože nepochopitelných) hlášek teenagerů samozřejmě plní sociální sítě a internetové diskuse.

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

Fráze Six Seven (6 7, 6-7 nebo 67) patří mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu. Americký server Dictionary.com, který je jedním z největších amerických online slovníků a zároveň platforma sledující vývoj angličtiny, ji totiž vybral jako frázi roku 2025. A zoufalí dospělí zřejmě hledají její význam.

Jenže fráze 6 7 žádný hluboký význam nemá. Jako digitální slang se rozšířila v letošním roce z TikToku, Instagramu a dalších sítí. Původ výrazu se dá vystopovat k písni Doot Doot od rappera Skrilly, která se začala objevovat ve virálních videích s basketbalisty na TikToku.

Znáte virál 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co znamená

Ve Spojených státech se výška sportovců tradičně uvádí ve stopách a palcích a v této souvislosti čísla 6-7 znamenají šest stop a sedm palců, v přepočtu zhruba dva metry. Na TikToku se začalo objevovat spojení „I’m 6-7“ právě ve videích s basketbalovými hráči, kteří se tím chlubili nebo si z toho dělali legraci. Mezi prvními, kdo 6-7 popularizovali, byli právě fanoušci a imitátoři LaMela Balla, což je NBA hráč, jehož výška je oněch 6 stop a 7 palců.

