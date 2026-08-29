Globus odmaká školní přípravy za vás: Stačí poslat e-mail a do 24 hodin máte hotovo

Autor:
Ve spolupráci   5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Nákup školních pomůcek, jejich hledání, třídění i obalování učebnic dokážou rodičům před začátkem školního roku zabrat celé hodiny. Některé povinnosti ale nemusí zůstat na jejich bedrech. Existují služby, které část příprav vyřeší za ně a ušetří jim čas i starosti.

Začátek školního roku bývá pro rodiče směsí těšení, plánování a bohužel i dlouhého seznamu povinností. Nový batoh, přezůvky, sešity, psací potřeby, výtvarné pomůcky, láhev, svačinový box a spousta dalšího.

Kromě toho se ale musí i nadále starat o domácnost a chodit do práce. Mnoho z nich se tak přípravám na nový školní rok věnuje po večerech a víkendy tráví nakupováním. A když už mají všechno nakoupené, čeká je ještě třídění pomůcek, podepisování věcí nebo obalování učebnic.

Školní výbava navíc není zanedbatelnou položkou rodinného rozpočtu. Pokud dítě nastupuje do školy nebo potřebuje větší část výbavy obměnit, mohou se výdaje vyšplhat i na tisíce korun. O to víc se vyplatí mít nákup dobře naplánovaný a neztrácet čas tam, kde to není nutné.

Obsah

Nemusíte všechno zařizovat sami

Soutěžte o 20 000 Kč na školní výbavu

Od 15. srpna do 15. září se můžete zapojit do soutěže o dárkovou kartu na nákup školních pomůcek v Globusu. Stačí, když v článcích na iDNES.cz Spotřebiteli najdete soutěžní ikonu. Ve hře jsou dárkové karty v hodnotě 3 000 korun, 10 000 korun a hlavní výhra 20 000 korun.

Pokud máte všeho až nad hlavu, můžete se obrátit na obchodní řetězec Globus. Ten svým zákazníkům letos nabízí služby, které část příprav převezmou za rodiče.

Místo toho, abyste s nákupním seznamem obcházeli regály a následně doma několik hodin obalovali sešity a učebnice, můžete některé z těchto úkolů nechat na obsluze obchodu.

Jak na to?

  1. Připravte si seznam pomůcek
  2. Pošlete ho e-mailem na adresu konkrétní pobočky
  3. Vyzvedněte si hotový nákup

Podobně můžete vyřešit i obalování učebnic a sešitů.

Nákup bez bloudění mezi regály a čekáním ve frontě

Jednou z časově i psychicky nejnáročnějších částí přípravy na školu bývá nákup školních pomůcek. O to víc vyčerpávající je tehdy, pokud máte doma více dětí a každý potřebuje jiné pomůcky.

Pokud se tomu všemu chcete vyhnout, můžete. Stačí, když pošlete nákupní seznam školních pomůcek e-mailem na adresu vámi vybrané pobočky, a Globus nákup obstará za vás. Do zprávy uveďte případné požadavky na barvu, velikost nebo tvar a samozřejmě vaše jméno a telefonní číslo.

Pracovníci následně pomůcky vychystají a do 24 hodin je připraví k vyzvednutí v informačním centru. Za pomůcky platíte až při jeho převzetí, samotnou službu máte zdarma a můžete ji využít ve vybraných obchodech od 29. července do 29. září 2026.

Výhodou je nejen úspora času, ale také menší prostor pro impulzivní nákupy. Když do obchodu nejdete vybírat jednotlivé věci s dětmi, nemusíte během nákupu řešit, zda opravdu potřebují další penál, pastelky nebo sešit s oblíbenou postavičkou.

Nakupování školních pomůcek může být pro mnoho rodičů časově i psychicky náročné.

Konec obalování učebnic po večerech

Tím však povinnosti rodičů nekončí. Jakmile nakoupí školní pomůcky, čeká je další úkol. Obalit sešity a učebnice. Zatímco u prvňáčků může jít o pár sešitů, u větších dětí může jít o desítky sešitů a knih, které musíte správně změřit, nastříhat a obalit, aby se neponičily.

I v tomto případě vám naštěstí Globus podá pomocnou ruku. Učebnice a sešity vám obsluha zabalí přímo na míru, a to včetně knih a učebnic atypických rozměrů. Nemusíte tak doma hledat správně velké obaly ani zápasit s tím, aby na knize dobře držely.

Na vše se používají obaly značky CoLibri Eco Shield. Hotové učebnice a sešity jsou následně připravené k vyzvednutí do 24 hodin. Služba je dostupná ve všech hypermarketech Globus ve stejném termínu jako vychystávání školních pomůcek, tedy do 29. září. Samotná služba je zdarma, platí se pouze za použité obaly.

Ceník obalů 2026 – Globus
Formát obaluCena
A515 Kč
A417 Kč
Větší nebo atypický formát22 Kč

Co všechno můžete nechat na Globusu?

Příprava na školní rok nemusí znamenat několik večerů strávených nakupováním a obalováním učebnic. Globus rodičům nabízí služby, které část těchto povinností převezmou:

  • Vychystá školní pomůcky
  • Připraví nákup do 24 hodin
  • Obalí učebnice a sešity
  • Poradí si i s atypickými formáty
  • Ušetří čas i starosti

Nejčtenější

Velká školní soutěž: Čtěte Spotřebitele a vyhrajte až 20 tisíc korun na nákupy v Globusu

Soutěž
Globus hyperlov: sbírej body, vyhraj kartu.

Nový školní rok se blíží a s ním i nákupy školních potřeb. Pokud jste si letos pro nákupy vybrali Globus a zároveň jste čtenáři rubriky Spotřebitel, můžete v rámci soutěže Back to School vyhrát až 20...

Když se nad krajinou zavře poklice. Co je tepelná kupole a proč je tak nebezpečná

Tepelná kupole může nad jednou oblastí udržovat mimořádně vysoké teploty několik dní.

Když horký vzduch zůstane několik dní nad jednou oblastí, teploty rostou a úlevu nepřinášejí ani noci, může za to tepelná kupole. Jak vzniká a proč je nebezpečná?

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Ve spolupráci
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...

Globus odmaká školní přípravy za vás: Stačí poslat e-mail a do 24 hodin máte hotovo

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nákup školních pomůcek, jejich hledání, třídění i obalování učebnic dokážou rodičům před začátkem školního roku zabrat celé hodiny. Některé povinnosti ale nemusí zůstat na jejich bedrech. Existují...

29. srpna 2026

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Ve spolupráci
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...

28. srpna 2026  11:48

Velká školní soutěž: Čtěte Spotřebitele a vyhrajte až 20 tisíc korun na nákupy v Globusu

Soutěž
Globus hyperlov: sbírej body, vyhraj kartu.

Nový školní rok se blíží a s ním i nákupy školních potřeb. Pokud jste si letos pro nákupy vybrali Globus a zároveň jste čtenáři rubriky Spotřebitel, můžete v rámci soutěže Back to School vyhrát až 20...

15. srpna 2026,  aktualizováno  27. 8. 23:30

Když se nad krajinou zavře poklice. Co je tepelná kupole a proč je tak nebezpečná

Tepelná kupole může nad jednou oblastí udržovat mimořádně vysoké teploty několik dní.

Když horký vzduch zůstane několik dní nad jednou oblastí, teploty rostou a úlevu nepřinášejí ani noci, může za to tepelná kupole. Jak vzniká a proč je nebezpečná?

26. srpna 2026  5:30

Fotovoltaika na rodinný dům: jak vybrat panely a spočítat návratnost

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Představa energetické soběstačnosti a nižších účtů za elektřinu láká stále více majitelů rodinných domů. Cesta od prvotního nápadu k okamžiku, kdy ze střídače do sítě začne proudit první vyrobená...

20. srpna 2026  20:20

Elektřina a plyn doma: jak vybrat dodavatele a co dělat při výpadku

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Elektřina a plyn se staly nepostradatelnou součástí našeho moderního života a pohání všechny aspekty našich každodenních činností. Nicméně existují situace, kdy může dojít k výpadkům proudu v...

20. srpna 2026  20:16

Zdravé nohy od dětství: jak vybírat boty, přezůvky na doma i do školy

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V botách trávíme každý den několik hodin, aniž bychom se příliš zamýšleli nad tím, jak ovlivňují naše chodidla. U dětí je výběr obuvi ještě důležitější, protože se jejich nohy stále vyvíjejí. Správně...

20. srpna 2026  20:09

Jaké sukně budou letos absolutním hitem na ulicích i přehlídkách?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Móda se neustále proměňuje, ale některé kousky si své pevné místo na výsluní udržují s neuvěřitelnou lehkostí. Letošní módní přehlídky i ulice světových metropolí jasně ukazují, že ženám záleží...

20. srpna 2026  20:07

První mobil pro prvňáčka? Nezapomeňte na ochranu, která vám ušetří tisíce za opravy

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Nástup do první třídy je obrovským milníkem. Mnoho rodičů právě v tomto období pořizuje svým dětem první chytrý telefon, aby s nimi mohli být po cestě ze školy v kontaktu. Ať už školákovi koupíte...

20. srpna 2026

Když vířivka dává skutečný smysl: Unique Slim System přináší novou éru domácího wellness

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Vířivka už dnes není jen symbolem luxusu. Stává se chytrou investicí do pohodlí, zdraví a kvalitnějšího života. Stále více lidí hledá řešení, které propojí každodenní relaxaci, moderní design a...

20. srpna 2026  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž frčel městem na ledničce, koloběžka se pod nimi ztrácela. Hledá je policie

Muž vezl na elektrické koloběžce ledničku.

Na silnici člověk občas narazí na scénu, která vypadá jako vystřižená ze skryté kamery. Bratislavští policisté teď pátrají po muži, který se rozhodl převézt ledničku na elektrické koloběžce – a podle...

20. srpna 2026  12:43

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

20. srpna 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.