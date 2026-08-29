Začátek školního roku bývá pro rodiče směsí těšení, plánování a bohužel i dlouhého seznamu povinností. Nový batoh, přezůvky, sešity, psací potřeby, výtvarné pomůcky, láhev, svačinový box a spousta dalšího.
Kromě toho se ale musí i nadále starat o domácnost a chodit do práce. Mnoho z nich se tak přípravám na nový školní rok věnuje po večerech a víkendy tráví nakupováním. A když už mají všechno nakoupené, čeká je ještě třídění pomůcek, podepisování věcí nebo obalování učebnic.
Školní výbava navíc není zanedbatelnou položkou rodinného rozpočtu. Pokud dítě nastupuje do školy nebo potřebuje větší část výbavy obměnit, mohou se výdaje vyšplhat i na tisíce korun. O to víc se vyplatí mít nákup dobře naplánovaný a neztrácet čas tam, kde to není nutné.
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Nemusíte všechno zařizovat sami
Soutěžte o 20 000 Kč na školní výbavu
Od 15. srpna do 15. září se můžete zapojit do soutěže o dárkovou kartu na nákup školních pomůcek v Globusu. Stačí, když v článcích na iDNES.cz Spotřebiteli najdete soutěžní ikonu. Ve hře jsou dárkové karty v hodnotě 3 000 korun, 10 000 korun a hlavní výhra 20 000 korun.
Pokud máte všeho až nad hlavu, můžete se obrátit na obchodní řetězec Globus. Ten svým zákazníkům letos nabízí služby, které část příprav převezmou za rodiče.
Místo toho, abyste s nákupním seznamem obcházeli regály a následně doma několik hodin obalovali sešity a učebnice, můžete některé z těchto úkolů nechat na obsluze obchodu.
Jak na to?
- Připravte si seznam pomůcek
- Pošlete ho e-mailem na adresu konkrétní pobočky
- Vyzvedněte si hotový nákup
Podobně můžete vyřešit i obalování učebnic a sešitů.
Nákup bez bloudění mezi regály a čekáním ve frontě
Jednou z časově i psychicky nejnáročnějších částí přípravy na školu bývá nákup školních pomůcek. O to víc vyčerpávající je tehdy, pokud máte doma více dětí a každý potřebuje jiné pomůcky.
Pokud se tomu všemu chcete vyhnout, můžete. Stačí, když pošlete nákupní seznam školních pomůcek e-mailem na adresu vámi vybrané pobočky, a Globus nákup obstará za vás. Do zprávy uveďte případné požadavky na barvu, velikost nebo tvar a samozřejmě vaše jméno a telefonní číslo.
Pracovníci následně pomůcky vychystají a do 24 hodin je připraví k vyzvednutí v informačním centru. Za pomůcky platíte až při jeho převzetí, samotnou službu máte zdarma a můžete ji využít ve vybraných obchodech od 29. července do 29. září 2026.
Výhodou je nejen úspora času, ale také menší prostor pro impulzivní nákupy. Když do obchodu nejdete vybírat jednotlivé věci s dětmi, nemusíte během nákupu řešit, zda opravdu potřebují další penál, pastelky nebo sešit s oblíbenou postavičkou.
Konec obalování učebnic po večerech
Tím však povinnosti rodičů nekončí. Jakmile nakoupí školní pomůcky, čeká je další úkol. Obalit sešity a učebnice. Zatímco u prvňáčků může jít o pár sešitů, u větších dětí může jít o desítky sešitů a knih, které musíte správně změřit, nastříhat a obalit, aby se neponičily.
I v tomto případě vám naštěstí Globus podá pomocnou ruku. Učebnice a sešity vám obsluha zabalí přímo na míru, a to včetně knih a učebnic atypických rozměrů. Nemusíte tak doma hledat správně velké obaly ani zápasit s tím, aby na knize dobře držely.
Na vše se používají obaly značky CoLibri Eco Shield. Hotové učebnice a sešity jsou následně připravené k vyzvednutí do 24 hodin. Služba je dostupná ve všech hypermarketech Globus ve stejném termínu jako vychystávání školních pomůcek, tedy do 29. září. Samotná služba je zdarma, platí se pouze za použité obaly.
|Formát obalu
|Cena
|A5
|15 Kč
|A4
|17 Kč
|Větší nebo atypický formát
|22 Kč
Co všechno můžete nechat na Globusu?
Příprava na školní rok nemusí znamenat několik večerů strávených nakupováním a obalováním učebnic. Globus rodičům nabízí služby, které část těchto povinností převezmou:
- Vychystá školní pomůcky
- Připraví nákup do 24 hodin
- Obalí učebnice a sešity
- Poradí si i s atypickými formáty
- Ušetří čas i starosti