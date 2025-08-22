„Pokémon“ ze Středozemního moře. Jedovatý plž zavřel oblíbené pláže

Ivana Vaňkátová
  12:13
Představte si slunečné pláže Španělska, vůni moře a... náhlý zákaz koupání. Důvod? Malé, ale nebezpečné stvoření, které vypadá, jako by uteklo z japonského animovaného seriálu. Jeho jméno je Glaucus atlanticus, přezdívaný modrý drak moří. Tento jedovatý mořský plž nedávno uzavřel pláže v Guardamar del Segura v oblíbeném Alicante.

Na konci srpna se na plážích v oblíbené lokalitě Alicante objevili dva jedinci Glaucus atlanticus. Ačkoliv jsou tito vzácní tvorové dlouzí jen kolem čtyř centimetrů, dokážou svým žihadlem zasadit pořádnou dávku, která může vést k nevolnosti, zvracení nebo alergickým reakcím.

Červená vlajka kvůli modrým potvůrkám

„Nedotýkejte se jich, ani v rukavicích, informujte záchranáře a úřady, a pokud vás to svědí, opláchněte postižené místo slanou vodou a jděte na pohotovost nebo do zdravotního střediska,“ radil José Luis Sáez, starosta Guardamar del Segura.

Místní úřady kvůli modrým tvorům všechny pláže dočasně uzavřely a vyvěsily na nich červené vlajky. Ty se od čtvrtka 21. srpna zmírnily na žlutou, která nyní jen varuje před možným nebezpečím.

Blue dragon-glaucus atlanticus

Proč je nebezpečný?

Glaucus atlanticus se živí jinými jedovatými tvory, například medúzou měchýřovkou portugalskou, které se přezdívá portugalský válečník. Její jedovaté buňky (nematocysty) v sobě akumuluje a využívá je k vlastní obraně. Tento drobný tvor se v posledních letech šíří po celém pobřeží od Kanárských ostrovů až po Gibraltar.

Proč modrý drak vypadá jako Pokémon?

Kromě nebezpečných schopností je Glaucus atlanticus fascinující svým vzhledem. Na hladině oceánu plave břichem vzhůru, což mu umožňuje dokonalou kamufláž. Díky plynovému váčku v žaludku je nadnášen, a zatímco jeho modrá vrchní část těla splyne s mořem a oblohou, stříbrno-šedá spodní část ho chrání před predátory z opačné strany.

Glaucus atlanticus

Tento jedinečný design a jeho neobvyklé obranné mechanismy vedly k tomu, že ho lidé začali přirovnávat k Pokémonům, což z něj udělalo hvězdu sociálních sítí. Ostatně, on zdaleka není jediný. Mnoho populárních Pokémonů má své předlohy v reálných zvířatech:

  • Wooper je inspirován axolotlem.
  • Shellos má svůj vzor v mořské slizovce Chromodoris.
  • A kultovní Pikachu je často spojován s hlodavcem pika.

Takže, až příště vyrazíte na španělskou pláž, možná se vám poštěstí a potkáte svého vlastního živého Pokémona. Raději ho ale jen odlovte aplikací nebo vyfoťte a nezkoušejte jej chytat!

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Hnutí Stačilo!

Sdružuje kandidáty z několika stran středopravicového až silně levicového zaměření. Navazuje na stejnojmennou volební koalici a doufá v obdobný výsledek jako v loňských krajských volbách. Hlavní...

28. července 2025  12:39

Sociální demokracie (SOCDEM)

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) v červnu 2023 změnila název na Sociální demokracie se zkratkou SOCDEM. Osvěžení má straně s dlouholetou tradicí dopomoci k návratu do Sněmovny po debaklu ve...

23. července 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.