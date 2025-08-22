Na konci srpna se na plážích v oblíbené lokalitě Alicante objevili dva jedinci Glaucus atlanticus. Ačkoliv jsou tito vzácní tvorové dlouzí jen kolem čtyř centimetrů, dokážou svým žihadlem zasadit pořádnou dávku, která může vést k nevolnosti, zvracení nebo alergickým reakcím.
Červená vlajka kvůli modrým potvůrkám
„Nedotýkejte se jich, ani v rukavicích, informujte záchranáře a úřady, a pokud vás to svědí, opláchněte postižené místo slanou vodou a jděte na pohotovost nebo do zdravotního střediska,“ radil José Luis Sáez, starosta Guardamar del Segura.
Místní úřady kvůli modrým tvorům všechny pláže dočasně uzavřely a vyvěsily na nich červené vlajky. Ty se od čtvrtka 21. srpna zmírnily na žlutou, která nyní jen varuje před možným nebezpečím.
Proč je nebezpečný?
Glaucus atlanticus se živí jinými jedovatými tvory, například medúzou měchýřovkou portugalskou, které se přezdívá portugalský válečník. Její jedovaté buňky (nematocysty) v sobě akumuluje a využívá je k vlastní obraně. Tento drobný tvor se v posledních letech šíří po celém pobřeží od Kanárských ostrovů až po Gibraltar.
Proč modrý drak vypadá jako Pokémon?
Kromě nebezpečných schopností je Glaucus atlanticus fascinující svým vzhledem. Na hladině oceánu plave břichem vzhůru, což mu umožňuje dokonalou kamufláž. Díky plynovému váčku v žaludku je nadnášen, a zatímco jeho modrá vrchní část těla splyne s mořem a oblohou, stříbrno-šedá spodní část ho chrání před predátory z opačné strany.
Tento jedinečný design a jeho neobvyklé obranné mechanismy vedly k tomu, že ho lidé začali přirovnávat k Pokémonům, což z něj udělalo hvězdu sociálních sítí. Ostatně, on zdaleka není jediný. Mnoho populárních Pokémonů má své předlohy v reálných zvířatech:
- Wooper je inspirován axolotlem.
- Shellos má svůj vzor v mořské slizovce Chromodoris.
- A kultovní Pikachu je často spojován s hlodavcem pika.
Takže, až příště vyrazíte na španělskou pláž, možná se vám poštěstí a potkáte svého vlastního živého Pokémona. Raději ho ale jen odlovte aplikací nebo vyfoťte a nezkoušejte jej chytat!