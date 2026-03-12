Hvězda seriálů Koruna a Akta X má práci v řetězci. Bude ředitelkou komplimentů

Hvězda seriálů Akta X, Koruna nebo Sexuální výchova Gillian Anderson má na vizitce novou funkci. Stala se vůbec první Chief Compliments Officer (CCO) britského řetězce Marks & Spencer. Než ale začnete hledat její kancelář v londýnské centrále, zadržte. Má za úkol něco mnohem příjemnějšího než papírování.
Gillian Anderson jako šéfka komplimentů v M&S | foto: Marks and Spencer

Zapomeňte na přísnou agentku Scullyovou z Akt X nebo nekompromisní Margaret Thatcherovou v seriálu Koruna. Gillian Andersonová se letos v březnu oficiálně ujala žezla v kampani s názvem Love That! Jako Chief Compliments Officer, tedy šéfka přes komplimenty, má za úkol jediné: šířit pozitivní energii a připomínat světu, že upřímná pochvala dokáže změnit celý den.

CCO: Funkce, kterou si zamilujete

I když titul Chief Compliments Officer zní jako vysoká manažerská pozice, jde o kreativní marketingový tah. Řetězec jím reaguje na vlastní průzkumy, které ukazují, že zatímco 62 % lidí se po komplimentu cítí okamžitě šťastněji, celých 8 % prý nedostává vůbec žádné.

„Jednoduchý kompliment může člověku skutečně dodat sebevědomí a ovlivnit to, jak se cítí po celý den. V roli Chief Compliments Officer proto chci pomoci, aby takových momentů bylo co nejvíce. Během své kariéry jsem často ztvárňovala ženy plné síly, složitosti i rozporů. I proto jsem začala vědomě přemýšlet o tom, jak se oblékám. Když mi někdo složí kompliment, hodně to pro mě znamená. Způsob, kterým se oblékám, reflektuje to, kým jsem. Upřímná pochvala může změnit nejen to, jak se cítite, ale i to, jak vystupujete, ať už stojíte na červeném koberci, nebo jen ráno vezete děti do školy. A taková vzpruha by rozhodně neměla být vzácností,“ říká k nové roli sama Gillian Andersonová.

marksandspencer

The wait is finally over. Spring 2026 has landed!

A-list actress and our newly appointed Chief Compliments Officer is officially in post (yes, Gillian Anderson), ready to deliver unapologetic, joy-sparking “LOVE that” energy to your new-season wardrobe.

From warm-weather-ready dresses to office-appropriate co-ords, these are the pieces guaranteed to earn her approval… and everyone else’s. Prepare for compliments. Love that.

12. března 2026 v 9:02
Co přesně bude „paní ředitelka“ dělat?

Kampaň, která odstartovala 10. března, představuje herečku v centru dění nové jarní kolekce 2026. Andersonová v ní stylově rozdává komplimenty ženám a oslavuje radost z módy i bydlení. Součástí jsou i vtipná videa zachycující zákulisní práci její asistentky, která se stará o to, aby každá situace skončila nadšeným výkřikem: „To miluju!“

Gillian Anderson jako šéfka komplimentů v M&S

Proč M&S vsadilo právě na ni?

Britská ikona Marks & Spencer, která byla založena už v roce 1884, se tímto krokem snaží omladit svou image a přitáhnout mladší publikum, aniž by ztratila své věrné zákaznice.

  • Ikonický styl: Gillian je vnímána jako zosobnění nadčasové elegance.
  • Přesah mezi generacemi: Milují ji pamětníci Akt X i fanoušci hitu Sexuální výchova.
  • Důvěryhodnost: Její hlas má váhu, a když vám složí kompliment ona, prostě jí to věříte.

Nová kampaň s Gillian Anderson má ukázat, že M&S není jen o skvělém kabátu, ale o tom, jak se v něm cítíte. Protože když se cítíte dobře, komplimenty na sebe nenechají dlouho čekat.

