Hlídka bratislavské dopravní policie nevšední dopravní prostředek – tedy gauč usazený na dvojici elektrických koloběžek – zaznamenala v sobotu zhruba čtvrt hodiny před půlnocí.
Dvojice mužů ve věku 22 a 23 let jen krátce před zastavením projela směrem od Náměstí Slovenského národního povstání přímo před budovou Krajského ředitelství Policejního sboru ve Špitálské ulici. Motorizovaný nábytek pak na výzvu hlídky zastavil na rohu Lazaretské ulice.
Díky koloběžkám byl nábytek za jízdy řádně osvětlen, nechyběla ani registrační značka s nápisem „GAUCIKK.“ Ani jedno však hlídku nepřesvědčilo, jak je vidět na videu, které bratislavská policie sdílela na Facebooku.
Pojízdnému gauči policisté zakázali další jízdu a oběma „šoférům“ pro ohrožování sebe i dalších účastníků provozu uložili pokutu. Dvojice také musela na místě konstrukci na dvou elektrických koloběžkách rozebrat.