Francie má hrdinu jako byl Goro bílý pes. Ztracený Filou ušel domů přes 200 kilometrů

Tereza Hrabinová
  5:00
Více než 200 kilometrů urazil kocour Filou španělskou a francouzskou krajinou, aby se z dovolené svých majitelů dostal zpátky domů. Jeho dobrodružství trvalo skoro půl roku. Svou nezdolností a instinktem připomíná hrdinu ze slavného japonského seriálu Goro, bílý pes.

Kocour Filou urazil stovky kilometrů, aby se po půl roce vrátil domů. | foto: Instagram archiv Patricka a Evelyne Sire

Stačila jen jedna krátká zastávka autem u benzinky na dovolené a manželé Sirovi přišli o kocoura. Na to, že vyskočil oknem ven, přišli až další den.

Patrick a Evelyne Sirovi se loni v srpnu vraceli z cest obytným vozem a v katalánském městečku Maçanet de la Selva a jejich kocour Filou pravděpodobně vyskočil z otevřeného okna.

Jeho zmizení si majitelé všimli až následující ráno. Patrick Sire se na místo opakovaně vracel a ptal se místních, jestli zvíře neviděli. Marně. „Nikdo o něm neměl žádnou zprávu,“ vzpomíná. Jak týdny ubíhaly, naděje se pomalu vytrácela.

Filou zmizel na místě vzdáleném více než 200 kilometrů od domova, který má ve francouzské obci Olonzac. O to větší bylo překvapení, když letos 9. ledna zazvonil telefon. Volala obyvatelka z nedaleké obce Homps vzdálené asi kilometr od domu Sirových.

Toulavého kocoura si všimla někdy v prosinci a začala ho pravidelně krmit. Protože byl ale výrazně vyhublý a kašlal, odnesla ho k veterináři. A tam přišlo rozuzlení: čtečka mikročipu odhalila, že jde o Filoua.

„Filou urazil takovou cestu, aby se k nám dostal. Ale jak to dokázal? Šel podél dálnic, přes města, nebo sledoval řeky?“ popsal dojatý Patrick Sire regionální stanici France3 News. „To už se nikdy nedozvíme.“

V nadsázce by se dalo říci, že má Francie hrdinu podobného slavnému japonskému filmovému psovi Goro. Ten v příběhu, který se v Československu vysílal v roce 1983, ušel z hor na severu Japonska do Tokia přes 1400 kilometrů. Dokonce se dokázal vyznat i v tehdy 12milionové metropoli a dostat se až domů. Obtíže, které u toho prožíval, daly vzniknout přirovnání „zmatný jak Goro před Tokiem“.

