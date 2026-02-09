Stačila jen jedna krátká zastávka autem u benzinky na dovolené a manželé Sirovi přišli o kocoura. Na to, že vyskočil oknem ven, přišli až další den.
Patrick a Evelyne Sirovi se loni v srpnu vraceli z cest obytným vozem a v katalánském městečku Maçanet de la Selva a jejich kocour Filou pravděpodobně vyskočil z otevřeného okna.
Jeho zmizení si majitelé všimli až následující ráno. Patrick Sire se na místo opakovaně vracel a ptal se místních, jestli zvíře neviděli. Marně. „Nikdo o něm neměl žádnou zprávu,“ vzpomíná. Jak týdny ubíhaly, naděje se pomalu vytrácela.
Filou zmizel na místě vzdáleném více než 200 kilometrů od domova, který má ve francouzské obci Olonzac. O to větší bylo překvapení, když letos 9. ledna zazvonil telefon. Volala obyvatelka z nedaleké obce Homps vzdálené asi kilometr od domu Sirových.
Toulavého kocoura si všimla někdy v prosinci a začala ho pravidelně krmit. Protože byl ale výrazně vyhublý a kašlal, odnesla ho k veterináři. A tam přišlo rozuzlení: čtečka mikročipu odhalila, že jde o Filoua.
„Filou urazil takovou cestu, aby se k nám dostal. Ale jak to dokázal? Šel podél dálnic, přes města, nebo sledoval řeky?“ popsal dojatý Patrick Sire regionální stanici France3 News. „To už se nikdy nedozvíme.“
V nadsázce by se dalo říci, že má Francie hrdinu podobného slavnému japonskému filmovému psovi Goro. Ten v příběhu, který se v Československu vysílal v roce 1983, ušel z hor na severu Japonska do Tokia přes 1400 kilometrů. Dokonce se dokázal vyznat i v tehdy 12milionové metropoli a dostat se až domů. Obtíže, které u toho prožíval, daly vzniknout přirovnání „zmatný jak Goro před Tokiem“.