Fotovoltaika na rodinný dům: jak vybrat panely a spočítat návratnost

Z čeho se skládá funkční domácí elektrárna
Aby solární systém spolehlivě pokrýval spotřebu domácnosti, musí jednotlivé komponenty fungovat v dokonalé souhře. Moderní FVE není pouhý soubor součástek, ale promyšlený celek, který tvoří několik klíčových prvků.
Nejviditelnější součástí jsou samotné fotovoltaické panely, které zachycují sluneční záření a přeměňují ho na stejnosměrný proud. Mozek celého systému pak tvoří měnič napětí (tzv. střídač), který převádí stejnosměrný proud na střídavý o napětí 230/400 V, běžně využitelný v domácí síti.
Nezbytnou součástí je konstrukce, kabeláž a jištění, jenž zajišťují bezpečné mechanické uchycení krovu a ochranu domu. Pro maximálně efektivní využití FVE je dnes nezbytná i baterie, respektive akumulační systém. Ten ukládá přebytky energie vyrobené během dne pro večerní a noční spotřebu, případně slouží jako záloha při výpadku distribuční sítě.
Opomenout však nesmíme ani profesionální instalaci, která je zakončená oficiální revizní zprávou je nezbytnou podmínkou pro legální připojení k distribuční soustavě a bezproblémové čerpání případné dotace.
Typy panelů, účinnost a reálná životnost
Při výběru panelů se dnes trh soustředí především na monokrystalickou technologii, která nabízí nejlepší poměr výkonu a plochy. Oproti dřívějším polykrystalickým modelům disponují vyšší účinností (běžně mezi 20 až 22 %) a lépe pracují i při difuzním světle, tedy když je zataženo.
Standardem se dnes stávají poločlánkové (half-cut) konstrukce, které minimalizují ztráty při částečném zastínění, a bifaciální (oboustranné) panely schopné využít odražené světlo ze zadní strany.
Nezbytné je věnovat pozornost i kvalitě, protože kvalitní solární panel má mechanickou životnost přesahující 30 let. Výrobci zpravidla garantují, že po 25 letech neklesne jeho výkon pod 80 až 85 % původní hodnoty.
Kolik elektřiny panel reálně vyrobí
Jmenovitý špičkový výkon (udávaný ve Wp – watt-peak) panelu odpovídá ideálním laboratorním podmínkám. V tuzemském klimatu je reálná roční výroba ovlivněna třemi základními faktory, a to orientací, sklonem střechy a případným stíněním.
V ohledu na orientaci platí, že ideální je jižní směr. Velmi efektivní je však i orientace na východ a západ, která lépe rozkládá výrobu do ranních a odpoledních špiček domácnosti.
Co se týče sklonu střechy je pro celoroční provoz optimální sklon 35° až 45°. Plochá střecha vyžaduje montáž na nosné konstrukce se správným úhlem.
Pamatujte však na to, že pokud vám stíní komíny, stromy, vikýře či okolní zástavba výkon může být dramaticky snížen. V takových případech je nutné nasadit výkonové optimizéry, aby zastíněný článek nesnižoval výkon celé větve.
V podmínkách České republiky dokáže jeden moderní panel o výkonu 450 Wp vyrobit přibližně 400 až 470 kWhelektrické energie za rok. Pokud zvolíte certifikovaná řešení, jaká představují například fotovoltaické panely innogy, získáte stabilní výnosy i v méně příznivých dnech.
Návratnost investice a dotační podpora
Ekonomická stránka celé investice se odvíjí především od toho, jak velkou část vyrobené elektřiny dokáže domácnost spotřebovat přímo na místě – ať už pro běžný provoz spotřebičů, ohřev užitkové vody, nebo napájení tepelného čerpadla.
Návratnost pak výrazně ovlivňuje i program Nová zelená úsporám. Ten sice přešel na model bezúročných úvěrů. Pro běžné domácnosti stát plně hradí úroky a poplatky komerčním bankám, takže žadatel splácí pouze čistou jistinu s možností rozložení až na 25 let (přímé dotace zůstávají vyhrazeny nízkopříjmovým domácnostem v rámci NZÚ Light).
Díky bezúročným úvěrům a okamžitému snížení výdajů za energie se reálná návratnost kvalitně navržené elektrárny pohybuje mezi 7 až 10 lety. Při mechanické životnosti moderních panelů přesahující tři dekády tak systém po většinu svého provozu funguje v režimu čisté finanční úspory.