Snímek sdílel hornorakouský hejtman Thomas Stelzer, který rodinu navštívil 1. ledna přímo v porodnici. Na fotografii leží otec v posteli s novorozeným dítětem v náručí, zatímco matka sedí oblečená na kraji lůžka a přijímá květiny a gratulace. Z původně nevinné momentky se během krátké doby stal virální obsah, který rozpoutal vášnivou debatu.
Pod snímkem se začaly objevovat stovky komentářů, často velmi ostrých:
„Příznačné. Matka odvedla veškerou práci, on pózuje s dítětem v její posteli a ona sama zabírá co nejméně místa.“
„Vypadá to, jako by těžký porod absolvoval otec.“
„Září štěstím a určitě je nesmírně vděčná, že za ni převzal úplně všechno – od těhotenství až po porod.“
Část diskutujících kritizovala také to, že matka krátce po porodu sedí vzpřímeně, nebo že otec leží v nemocniční posteli v běžném oblečení. Podle některých je to nehygienické a nevhodné pro citlivé novorozeně.
Po sílící vlně kritiky politik komentáře u příspěvku vypnul. V reakci pro deník Kronen Zeitung uvedl:
„Vnímám, že diskuse na sociálních sítích jsou vedeny velmi emotivně. Důležité pro mě je, že se matce i dítěti daří dobře.“
Na obranu rodičů se následně postavilo samotné zdravotnické zařízení. Nemocnice vysvětlila, že fotografie vznikla v rodinném pokoji se zvláštním hygienickým režimem, kde byla mladá rodina ubytována sama.
„Snímek vznikl v okamžiku, kdy se otec právě mazlil se svým novorozeným dítětem v posteli. A to je naprosto žádoucí,“ uvedlo zařízení.