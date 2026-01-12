Relaxovaná matka, otec po těžkém porodu. Fotka s miminkem rozhorlila Rakousko

Tereza Hrabinová
  13:13
Silvestrovská noc v rakouském Bad Ischl měla pro mladou rodinu zůstat výjimečným okamžikem, přesně o půlnoci přišla na svět jejich malá holčička. O den později ale nastal rozruch, když se na sociálních sítích objevila fotografie rodičů z nemocničního pokoje.
Novorozeně

Novorozeně | foto: Profimedia.cz

Snímek sdílel hornorakouský hejtman Thomas Stelzer, který rodinu navštívil 1. ledna přímo v porodnici. Na fotografii leží otec v posteli s novorozeným dítětem v náručí, zatímco matka sedí oblečená na kraji lůžka a přijímá květiny a gratulace. Z původně nevinné momentky se během krátké doby stal virální obsah, který rozpoutal vášnivou debatu.

thomasstelzer

Das Neujahrsbaby des Jahres 2026 heißt Malia Ella und kam um exakt 00:00 Uhr im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl zur Welt.

Beim kurzen Besuch durfte ich viel Glück, Zufriedenheit und alles erdenklich Gute für den bevorstehenden Lebensweg wünschen.

Land OÖ / Peter Mayr

1. ledna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 9. ledna 2026 v 13:22
Pod snímkem se začaly objevovat stovky komentářů, často velmi ostrých:

„Příznačné. Matka odvedla veškerou práci, on pózuje s dítětem v její posteli a ona sama zabírá co nejméně místa.“

„Vypadá to, jako by těžký porod absolvoval otec.“

„Září štěstím a určitě je nesmírně vděčná, že za ni převzal úplně všechno – od těhotenství až po porod.“

Část diskutujících kritizovala také to, že matka krátce po porodu sedí vzpřímeně, nebo že otec leží v nemocniční posteli v běžném oblečení. Podle některých je to nehygienické a nevhodné pro citlivé novorozeně.

Po sílící vlně kritiky politik komentáře u příspěvku vypnul. V reakci pro deník Kronen Zeitung uvedl:

„Vnímám, že diskuse na sociálních sítích jsou vedeny velmi emotivně. Důležité pro mě je, že se matce i dítěti daří dobře.“

Na obranu rodičů se následně postavilo samotné zdravotnické zařízení. Nemocnice vysvětlila, že fotografie vznikla v rodinném pokoji se zvláštním hygienickým režimem, kde byla mladá rodina ubytována sama.

„Snímek vznikl v okamžiku, kdy se otec právě mazlil se svým novorozeným dítětem v posteli. A to je naprosto žádoucí,“ uvedlo zařízení.

Relaxovaná matka, otec po těžkém porodu. Fotka s miminkem rozhorlila Rakousko

