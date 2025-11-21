České florbalové mantinely chrání hráče Florida Panthers

Florbal je v České republice druhým největším kolektivním sportem, který si svou popularitu získal díky jednoduchosti, dostupnosti a rychlé dynamice. Málokdo však ví, že tento „švédský“ sport má ve skutečnosti americké kořeny a jeho globální expanze stále pokračuje – a to i za pomoci českých výrobků.

Florbalové mantinely ROSCO

Florbalové mantinely ROSCO | foto: ROSCO

Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Přestože se florbal nejrychleji rozšířil v severských zemích, jako je Švédsko nebo Finsko, zrodil se v 60. letech 20. století v americké firmě na plasty, která jako první vyrobila lehké hole a míčky. Odtud se sport masivně rozšířil do Evropy.

Dnes se florbal hraje ve více než 80 zemích světa, z nichž 75 je členy Mezinárodní florbalové federace (IFF). Češi se na tomto sportu podílejí velmi aktivně. Florbal je u nás druhým největším kolektivním sportem, a právě díky globálnímu šíření se nároky na kvalitu vybavení neustále zvyšují.

Proč se florbal hraje s mantinely?

Na rozdíl od hokeje, kde je mantinel pevnou součástí hřiště, ve florbalu mantinel ohraničuje hrací plochu o rozměrech 40x20 metrů, udržuje míček ve hře a zajišťuje maximální dynamiku.

Florbalové mantinely jsou potřebné pro:

  1. Dynamiku hry: Míček se od nich rychle odráží, čímž hra získává spád.
  2. Bezpečnost: Tlumí nárazy hráčů při soubojích.
  3. Rychlou montáž: Hřiště musí být často sestaveno a demontováno během několika minut.
Florbalové mantinely ROSCO

České florbalové mantinely v zahraničních stadiónech

Věděli jste, že na Floridě slouží hráčům naše florbalové mantinely? Tým Florida Panthers, vítěz Stanley Cupu, sice dominuje v NHL, ale provozuje i aktivní florbalový program pro mládež a ukázky sportu. Právě do tréninkových center tohoto klubu byly dodány české florbalové mantinely od značky ROSCO.

Značka dodala pro klub sedm kompletních florbalových hřišť, která slouží pro tréninkové kempy, mládežnické programy i mezinárodní ukázky sportu. V hale, kde trénují vítězové Stanley Cupu, dnes stojí mantinely z Jizerských hor – symbol precizního českého řemesla, které si našlo cestu až na Floridu.

Florbalové mantinely ROSCO

Od tradice k IFF standardu a globálnímu dosahu

Značka ROSCO s historií 27 let na trhu se stala synonymem pro kvalitní florbalové mantinely. I když zpočátku vyráběla oblíbené modely bez mezinárodní certifikace IFF (ideální pro školy a tréninková centra), dnes nabízí kompletní sortiment, který sahá až po soutěžní mantinely s oficiální certifikací IFF.

Od roku 2024 je ROSCO součástí společnosti TITAN - Multiplast s.r.o., což značce přineslo modernější výrobní zázemí a technologickou přesnost ve zpracování plastů.

Tato fúze spojuje poctivou českou tradici s inovací, díky které dnes florbalové mantinely ROSCO stojí ve více než 20 zemích světa a slouží na více než 1000 hřištích. Mantinely ROSCO najdete ve Finsku, Švédsku, Norsku, Německu, Švýcarsku, USA, Singapuru, Polsku, Rakousku i na Slovensku – tedy tam, kde se florbal hraje na nejvyšší úrovni.

Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO

Mezi hlavní modely patří:

  • Active IFF: Oficiální soutěžní mantinely pro profesionální florbalové zápasy.
  • Active: Spolehlivá tréninková verze bez IFF certifikace, pro školy a kluby.
  • Outdoorové verze (SUPRA IFF / SUPRA): Řešení pro celoroční venkovní provoz a speciální MULTISPORT mantinely pro využití i pro sálovou kopanou či inline hokej.

České florbalové mantinely si chválí i sami hráči: „Naše hala přešla z běžných mantinelů na ROSCO Active IFF a rozdíl byl cítit hned. Při nárazu jsou měkčí, bezpečnější a celé hřiště působí profesionálněji. Hra má úplně jinou energii.“

