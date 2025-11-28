Jakých 5 technických detailů určuje skutečnou kvalitu a bezpečnost florbalových mantinelů?
1. Rozhoduje certifikace: IFF versus standard
Hlavní rozdíl mezi mantinely spočívá v certifikaci Mezinárodní florbalové federace (IFF):
- IFF Certifikace: Tyto modely, jako třeba ROSCO Active IFF, splňují přísné mezinárodní standardy pro tlumivé vlastnosti, stabilitu a geometrii. Jsou nezbytné pro oficiální soutěže a profesionální ligu.
- Tréninkové modely: Například verze ROSCO Active nabízí stejnou odolnost a snadnou manipulaci, ale bez formální IFF certifikace. Jsou ideální pro školy, kroužky a tréninková centra, kde je prioritou trvanlivost a ekonomická úspora.
2. Polypropylen: Pevnost, která tlumí
Kvalita mantinelu začíná u materiálu. Florbalové mantinely by měly být vyráběny z kvalitního pevného polypropylenu. Jsou tak pevné, odolávají častým manipulacím a vykazují vysokou odolnost vůči zlomení či opakovanému zatížení, které s sebou nese hráčská aktivita a vášeň pro hru.
Odolávají střelám a pádům hráčů, zároveň splňují požadavky na bezpečnost. Právě bezpečnost podporuje také jednotná výška 0,5 metrů, kterou mají všechny mantinely ROSCO. Jsou navíc konstruovány tak,a by poskytovaly maximální stabilitu bez nutnosti dodatečných stabilizačních prvků.
3. Všestrannost a celoroční provoz
Moderní mantinely musí zvládnout více než jen hru v tělocvičně. Mantinely ROSCO jsou tak navrženy pro:
- Indoor i Outdoor: Jsou tak vhodné pro každé roční období.
- Multisport využití: Speciální MULTISPORT mantinely jsou vhodné pro ohraničení hrací plochy pro sálovou kopanou, pozemní hokej, hokejbal nebo jiné sportovní aktivity. Mezi speciální modely patří i SUPRA ICE pro ledové plochy nebo mantinely pro handicapované sportovce s upravenou konstrukcí.
4. Rychlost montáže a manipulace
Rychlá montáž a demontáž je klíčová pro správce multifunkčních hal. Tento aspekt je zajištěn chytrým designem:
- Jednoduchý systém: Jednotlivé díly se skládají z nárazového štítu, podstavce a horního madla. Spojení zajišťuje elastické lano, které dva díly rychle zajistí k sobě.
- Snadná manipulace: Univerzální systém ROSCO mantinelů je velmi praktický. Jednotlivé díly jsou lehké. Hrací pole lze složit za pouhých pár minut. Součástí dodávky je i kvalitní transportní vozík, který usnadňuje manipulaci a skladování.
5. Personalizace, udržitelnost a kvalita
Kvalita výroby se odráží i v ekologickém přístupu a možnosti úprav. Značka klade důraz na životní prostředí a garantuje 100% recyklaci odpadu ze všech výrobních procesů a použitých obalových materiálů.
Všechny florbalové mantinely ROSCO lze potisknout reklamou z obou stran, což je důležité pro sponzorské branding a vizuální prezentaci klubů.
Značka ROSCO, která je součástí společnosti TITAN - Multiplast s.r.o., největšího obráběcího centra pro plasty v České republice, dnes nabízí kompletní ekosystém vybavení: od florbalových branek a florbalek až po transportní vozíky a rozdělovače hřišť, a to vše s garancí odolnosti a bezpečnosti, kterou potvrzují i samotní hráči: „Hrajeme s mantinely ROSCO už třetí sezónu a pořád drží jako nové. Rychlá montáž, pevné spoje a hlavně jistota, že i při tvrdších soubojích zůstanou stabilní.“