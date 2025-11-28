Bezpečné florbalové mantinely: 5 technických detailů rozhoduje o kvalitě hry

Florbalový mantinel je často přehlíženou součástí hry, přitom je klíčový pro bezpečnost hráčů, dynamiku hry a plynulost turnajů. Pro správce hal, nákupčí sportovního vybavení i trenéry je důležité vědět, co se skrývá pod povrchem a jaký typ mantinelu je pro dané využití optimální.

Florbalové mantinely ROSCO

Florbalové mantinely ROSCO | foto: ROSCO

Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
6 fotografií

Jakých 5 technických detailů určuje skutečnou kvalitu a bezpečnost florbalových mantinelů?

1. Rozhoduje certifikace: IFF versus standard

Hlavní rozdíl mezi mantinely spočívá v certifikaci Mezinárodní florbalové federace (IFF):

  • IFF Certifikace: Tyto modely, jako třeba ROSCO Active IFF, splňují přísné mezinárodní standardy pro tlumivé vlastnosti, stabilitu a geometrii. Jsou nezbytné pro oficiální soutěže a profesionální ligu.
  • Tréninkové modely: Například verze ROSCO Active nabízí stejnou odolnost a snadnou manipulaci, ale bez formální IFF certifikace. Jsou ideální pro školy, kroužky a tréninková centra, kde je prioritou trvanlivost a ekonomická úspora.
Florbalové mantinely ROSCO

2. Polypropylen: Pevnost, která tlumí

Kvalita mantinelu začíná u materiálu. Florbalové mantinely by měly být vyráběny z kvalitního pevného polypropylenu. Jsou tak pevné, odolávají častým manipulacím a vykazují vysokou odolnost vůči zlomení či opakovanému zatížení, které s sebou nese hráčská aktivita a vášeň pro hru.

Odolávají střelám a pádům hráčů, zároveň splňují požadavky na bezpečnost. Právě bezpečnost podporuje také jednotná výška 0,5 metrů, kterou mají všechny mantinely ROSCO. Jsou navíc konstruovány tak,a by poskytovaly maximální stabilitu bez nutnosti dodatečných stabilizačních prvků.

Florbalové mantinely ROSCO

3. Všestrannost a celoroční provoz

Moderní mantinely musí zvládnout více než jen hru v tělocvičně. Mantinely ROSCO jsou tak navrženy pro:

  • Indoor i Outdoor: Jsou tak vhodné pro každé roční období.
  • Multisport využití: Speciální MULTISPORT mantinely jsou vhodné pro ohraničení hrací plochy pro sálovou kopanou, pozemní hokej, hokejbal nebo jiné sportovní aktivity. Mezi speciální modely patří i SUPRA ICE pro ledové plochy nebo mantinely pro handicapované sportovce s upravenou konstrukcí.

4. Rychlost montáže a manipulace

Rychlá montáž a demontáž je klíčová pro správce multifunkčních hal. Tento aspekt je zajištěn chytrým designem:

  • Jednoduchý systém: Jednotlivé díly se skládají z nárazového štítu, podstavce a horního madla. Spojení zajišťuje elastické lano, které dva díly rychle zajistí k sobě.
  • Snadná manipulace: Univerzální systém ROSCO mantinelů je velmi praktický. Jednotlivé díly jsou lehké. Hrací pole lze složit za pouhých pár minut. Součástí dodávky je i kvalitní transportní vozík, který usnadňuje manipulaci a skladování.
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO
Florbalové mantinely ROSCO

5. Personalizace, udržitelnost a kvalita

Kvalita výroby se odráží i v ekologickém přístupu a možnosti úprav. Značka klade důraz na životní prostředí a garantuje 100% recyklaci odpadu ze všech výrobních procesů a použitých obalových materiálů.

Všechny florbalové mantinely ROSCO lze potisknout reklamou z obou stran, což je důležité pro sponzorské branding a vizuální prezentaci klubů.

Značka ROSCO, která je součástí společnosti TITAN - Multiplast s.r.o., největšího obráběcího centra pro plasty v České republice, dnes nabízí kompletní ekosystém vybavení: od florbalových branek a florbalek až po transportní vozíky a rozdělovače hřišť, a to vše s garancí odolnosti a bezpečnosti, kterou potvrzují i samotní hráči: „Hrajeme s mantinely ROSCO už třetí sezónu a pořád drží jako nové. Rychlá montáž, pevné spoje a hlavně jistota, že i při tvrdších soubojích zůstanou stabilní.“

