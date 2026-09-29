Firemní vánoční dárky 2026 s nápadem pro každého

Komerční sdělení   9:33aktualizováno  9:56

Ilustrační obrázek | foto: inetprint.cz

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Firemní vánoční dárek může potěšit zaměstnance, posílit vztahy s klienty a přirozeně připomenout vaši značku. Jak letos vybrat správný produkt, nastavit rozpočet a využít personalizaci? Přinášíme pestré nápady na praktické dárky, originální stavebnice i deskové hry vytvořené na míru pro Vánoce 2026.

Správný výběr začíná u příjemce

Představte si rodinu u deskové hry inspirované příběhem vaší firmy nebo rodiče s dítětem, kteří společně skládají model jejího produktu z kostek. I takovou chvíli může vánoční dárek vytvořit. Někdo jiný si rád vychutná balíček s oblíbenými dobrotami nebo bude každý den používat kvalitní termohrnek. Při výběru proto myslete na člověka, kterému dárek předáte, a na radost, kterou mu chcete udělat.

Výběr nemusí začínat procházením jednotlivých produktů. Inspirace rozdělená podle příjemce a účelu pomůže najít nápady, které odpovídají tomu, koho chcete potěšit, jaký máte rozpočet a jaký dojem má dárek zanechat.

Rozpočet není jediným měřítkem dobrého dárku

Při výběru firemního vánočního dárku nerozhoduje pouze jeho cena. I menší pozornost může působit hodnotně, pokud je užitečná, kvalitně zpracovaná a dobře prezentovaná. Naopak drahý produkt bez vazby na příjemce nebo značku může rychle zapadnout.

Firmám s přesně stanoveným rozpočtem pomůže předem určit částku na jednoho obdarovaného a teprve potom řešit konkrétní produkty, branding a balení. Při omezeném rozpočtu mohou být vhodnou volbou také vánoční dárky do 500 Kč, u kterých se dá spojit dostupná cena s praktickým využitím.

Do celkového rozpočtu je potřeba započítat nejen samotný produkt, ale také potisk, výšivku, gravírování, vlastní obal, kompletaci a dopravu. Tyto detaily často rozhodují o tom, zda bude výsledek působit jako běžný reklamní předmět, nebo jako skutečný dárek.

Dárek podle hodnot vaší firmy

Vánoční dárek může přirozeně vycházet z toho, co firmu vystihuje. Technologické značce může slušet praktická elektronika, firmě zaměřené na zdraví kvalitní potraviny nebo sportovní doplněk. Dárek tak získá souvislost se značkou a působí osobněji.

Záleží také na tom, co ocení obdarovaní. Někdo uvítá lokální delikatesu, jiný udržitelný výrobek nebo produkt navržený přímo pro konkrétní firmu. Nejsilnější nápady propojují příjemce, příležitost a příběh značky.

„Při nákupu firemních dárků se zákazníci stále častěji zajímají o originalitu a možnost vytvořit něco vlastního. Chtějí, aby dárek příjemce potěšil a současně mu přirozeně připomněl jejich brand. Zároveň chtějí objednávku nebo poptávku na míru rychle vyřešit,“ říká Vilém Terich, CMO společnosti Inetprint.

Originální dárky vytvářejí společné zážitky

Pokud má vánoční dárek vyprávět příběh firmy, zajímavou volbou jsou originální dárky na míru. Firemní výrobek, vozidlo nebo budovu lze převést do stavebnice z kostek či kovového modelu Merkur. Desková hra zase nabízí prostor pro firemní témata, ilustrace a společnou zábavu. Při volbě formátu je důležité promyslet, co příjemci řekne nejvíce o značce a s čím si bude chtít skutečně hrát.

Takový dárek obdarovaného aktivně zapojí. Při skládání modelu nebo během hry postupně objevuje motivy značky. Hotový model si může vystavit a ke hře se vracet i po Vánocích.

Branding s citem pro detail

Firemní vánoční dárek nemusí na první pohled připomínat reklamní předmět. U prémiových produktů často funguje nejlépe decentní gravírování, malé logo, firemní barva nebo nenápadný motiv. Výraznější grafika dává větší smysl tam, kde se stává přirozenou součástí celého konceptu, například na obalu, herním plánu nebo stavebnici vytvořené na míru.

Důležitou roli hraje také prezentace. Dárkové balení může zahrnovat pevnou krabici, výplň, stuhu, vlastní etiketu, papírový rukáv s firemní grafikou nebo osobní přání. I praktický produkt tak získá slavnostnější a reprezentativnější podobu.

S výběrem firemních dárků nečekejte na listopad

Personalizovaný firemní dárek vyžaduje několik kroků. Je potřeba vybrat produkt, připravit grafické podklady, vytvořit náhled, schválit branding, zajistit potisk nebo gravírování a případně také kompletaci a balení.

Včasné zadání proto přináší více prostoru pro originální řešení, širší výběr produktů a klidnější schvalování. Čím blíže jsou Vánoce, tím více se výběr řídí dostupností a termínem dodání. Firma, která začne s přípravou včas, se naopak může rozhodovat podle toho, co příjemce skutečně potěší.

Z nápadu ke konkrétnímu zadání

Nejlepší firemní vánoční dárek nemusí být nejdražší ani nejvýraznější. Měl by odpovídat příjemci, přirozeně navazovat na hodnoty firmy a ukázat, že jeho výběru někdo věnoval pozornost.

Před konečným výběrem si ujasněte počet obdarovaných, rozpočet, termín předání a míru personalizace. Právě tyto čtyři údaje pomohou proměnit vánoční inspiraci v konkrétní zadání. Další možnosti a inspiraci najdete na inetprint.cz.

Nejčtenější

Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

I letos na konci října po sedmi měsících skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, v říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní,...

Elektřina a plyn opět zdražují. Co se stane, když budete čekat „na zázrak“?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

AI v účetnictví: konec OCR jako komodity, nástup autonomních AP systémů

Ve spolupráci
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Umělá inteligence v účetnictví už dávno neznamená jen OCR skener, který z faktury přečte částku a datum. Pokročilé systémy se dnes učí doklady samy zaúčtovat, přiřadit schvalovatele, porovnat je s...

Firemní vánoční dárky 2026 s nápadem pro každého

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Firemní vánoční dárek může potěšit zaměstnance, posílit vztahy s klienty a přirozeně připomenout vaši značku. Jak letos vybrat správný produkt, nastavit rozpočet a využít personalizaci? Přinášíme...

29. září 2026  9:33,  aktualizováno  9:53

Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

I letos na konci října po sedmi měsících skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, v říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní,...

25. září 2026  13:18

Kde Češi nakupují BIO? Většina trhu patří řetězcům a e-shopům

Ve spolupráci
Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských...

Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských trhů. Čeští spotřebitelé je nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích a e-shopech. Pokud ale chtějí zároveň...

25. září 2026  11:45

Elektřina a plyn opět zdražují. Co se stane, když budete čekat „na zázrak“?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

24. září 2026  14:16

AI v účetnictví: konec OCR jako komodity, nástup autonomních AP systémů

Ve spolupráci
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Umělá inteligence v účetnictví už dávno neznamená jen OCR skener, který z faktury přečte částku a datum. Pokročilé systémy se dnes učí doklady samy zaúčtovat, přiřadit schvalovatele, porovnat je s...

23. září 2026  14:45

Martin Kuba

Martin Kuba se 17. června 2013 postavil do čela ODS (archivní snímek)

Martin Kuba je od listopadu 2020 jihočeským hejtmanem. Bývalý ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase, dočasný předseda ODS byl i předsedou Asociace krajů ČR. V listopadu 2025 z ODS odešel a...

17. června 2013  14:48,  aktualizováno  22. 9. 10:43

Naftali Bennett

Izraelský premiér Naftali Bennett (5. září 2021)

Pravicový a nacionalistický Naftali Bennett je veteránem izraelské politiky. Zprvu podnikatel a později milionář se během posledních dvaceti let na politické scéně propracoval řadou ministerských...

22. září 2026  7:58

Gadi Eisenkot

Gadi Eisenkot během tiskové konference k zahájení volební kampaně strany Jašar...

Nadějný vyzyvatel dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua je v politice prakticky nováčkem. Gadi Eisenkot má rozsáhlé zkušenosti z armády, do nadcházejících parlamentních voleb vstupuje v čele...

21. září 2026  17:45

Jak naplánovat firemní večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat?

Ve spolupráci
Jak naplánovat firemní večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat?

Pravidelný firemní večírek je pro většinu společností hlavním momentem roku. Je to příležitost poděkovat týmu za odvedenou práci, oslavit společné úspěchy a upevnit vztahy v neformálním prostředí....

19. září 2026

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

18. září 2026  11:49

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ceny Thálie 2026

Monika Absolonová a Ladislav Frej jako čerstvý držitelé Ceny Thálie (1....

Divadelní Ceny Thálie budou vyhlášeny v sobotu 3. října 2026 na slavnostním večeru v historické budově Národního divadla. Ceremoniál bude v přímém přenosu od 20 hodin vysílat Česká televize.

18. září 2026  9:51

Kvůli jedné chybě majitelé nemovitostí tratí miliony. Třetina Čechů ji stále dělá

Ve spolupráci
Pojištění nemovitosti není totéž, co pojištění domácnosti.

Mnoho Čechů stále žije v iluzi, že jejich pojistná smlouva sjednaná před více než pěti lety je dostatečná. Aktuální data však ukazují, že podpojištění je v Česku masivním problémem, který může při...

18. září 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde