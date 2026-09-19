Jak naplánovat firemní večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat?

Při plánování firemních oslav se organizátoři často dopouštějí dvou zásadních chyb – buď zvolí neosobní prostory v centru města, odkud se lidé po dvou hodinách rozutečou domů, nebo akci roztříští mezi několik dodavatelů, což zbytečně prodražuje rozpočet a komplikuje logistiku. Stále oblíbenějším trendem se proto stávají výjezdní akce v uzavřených rezortech, kde má tým k dispozici vše na jednom místě.
Základem úspěchu je prostor s atmosférou a flexibilitou
Místo konání udává tón celé akci ještě předtím, než ťuknou skleničky k prvnímu přípitku. Doba, kdy zaměstnancům stačil pronajatý salonek s chlebíčky a reprodukovanou hudbou, je nenávratně pryč. Moderní týmy očekávají od firemních setkání zážitek a prostředí, které je vytrhne z každodenní pracovní rutiny.
Důležitým faktorem pro HR manažery je flexibilita prostoru. Úspěšný večírek často začíná oficiálním zhodnocením roku či školením, pokračuje neformálním rautem a končí večerní zábavou. Vyžaduje to variabilní zázemí, které dokáže tyto fáze dne přirozeně oddělit. Neocenitelná je také dobrá dopravní dostupnost pro pobočky z různých koutů republiky a komfortní zázemí, které účastníky neomezuje ani v případě nepříznivého počasí.
Gastronomie jako zážitek a neformální vyžití
Co si lidé z firemní akce pamatují nejvíce? Vedle celkové atmosféry je to bezpochyby jídlo a zábavný program. Klasické servírované menu s jedním druhem masa už ale mladší týmy neosloví. HR manažeři dnes staví na interaktivní gastronomii – obrovský ohlas mají živá kuchařská stanoviště (live cooking), kde šéfkuchař připravuje pokrmy přímo před hosty, tematické degustační bary nebo večerní grill akademie.
Vedle jídla je klíčové dát účastníkům prostor pro neformální zábavu, do které se mohou dobrovolně zapojit. Místo pasivního sezení u stolu moderní akce nabízejí interaktivní workshopy – od míchání drinků s barmanem přes kurz čepování piva až po týmový pub kvíz vytvořený na míru historii firmy. V zimním období fungují například venkovní ohniště se svařeným vínem nebo pub casino.
Místo spěšného ranního odjezdu navíc firmy stále častěji zařazují do programu společnou snídani a dopolední regeneraci – od týmových turnajů v bowlingu až po odpočinek ve wellness. Proměnit firemní akci v příjemný zaměstnanecký benefit je pro utužení týmu často přínosnější než samotný večerní program.
Příklad z praxe: Vše v jednom balíčku v srdci Vysočiny
Všechny tyto požadavky na logistiku, zážitky a komfort zosobňuje například hotel Zámek Valeč na Vysočině. Nabízí výbornou dopravní dostupnost z D1 (přibližně hodinu z Brna a dvě hodiny z Prahy) a variabilní konferenční prostory – od velkolepého Velkého sálu (510 m²) až po Kaskádový sál či komorní zámeckou vinárnu.
Rezort je ideální volbou pro podzimní a zimní firemní akce i vánoční večírky. Hosté oceňují, že mohou celý areál projít doslova suchou nohou – budovy zámku, ubytovací kapacity i relaxační zóny jsou navzájem propojené podzemními chodbami. Pro večerní zábavu i neformální teambuilding je k dispozici bowling, zámecká restaurace Stodola s vlastní výrobou dezertů i ubytování pro téměř 400 hostů.
Atmosféru akce podtrhuje rozsáhlý wellness palác se saunovou vesničkou a celoročně vyhřívanými venkovními bazény. I během chladných zimních měsíců si tak účastníci mohou dopřát unikátní relaxaci pod širým nebem, díky čemuž se z firemního večírku stává nezapomenutelný zážitek.
Obsah vznikl ve spolupráci s hotelem Zámek Valeč.