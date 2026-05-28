Protože ve stejném období vrcholí nejsledovanější klubová fotbalová soutěž světa a světový hokejový šampionát, je pro mnoho lidí prakticky nemožné vybrat si jen jednu z těchto událostí. Právě zde přicházejí ke slovu online televize, díky kterým už člověk nemusí řešit, jestli zůstane doma u televize, nebo půjde s přáteli do restaurace na hokej. Hokejové i fotbalové přenosy si můžete pustit paralelně třeba v mobilu nebo tabletu a mít přehled o obou sportech současně.
Hlavní výhody online televize
- Sledování dvou zařízení současně
- Kompatibilita s více druhy zařízení
- Archiv pořadů i možnost vrátit pořad zpět
- Zkušební verze zdarma
- Sportovní balíčky
Kdy se koná finále Ligy mistrů a semifinále
v MS v hokeji?
Mistrovství světa v hokeji 2026 se letos koná ve Švýcarsku, konkrétně v Curychu a Fribourgu, a turnaj vyvrcholí finálovým zápasem 31. května 2026.
MS v hokeji 2026
Liga mistrů UEFA 2025/2026
Ještě předtím ale čeká sportovní fanoušky mimořádně nabitý víkend. Zatímco hokejové mistrovství finišuje napínavým Play Off, fotbalový svět bude upínat pozornost k další prestižní události, tedy finále Ligy mistrů UEFA, v němž se v Budapešti utkají týmy Paris Saint-Germain a Arsenal.
Přímé přenosy:
- Liga mistrů, finále (Budapešť): sobota 30. 5. 2026 18:00
- MS v hokeji, semifinále (Curych): sobota 30. 5. 2026 15:00 a 19:30
- MS v hokeji, utkání o třetí místo (Curych): neděle 31. 5. 2026 15:00
- MS v hokeji, finále (Curych): neděle 31. 5. 2026 19:30
Kde sledovat online přenos finále i semifinále?
Jedna z nejpraktičtějších funkcí internetových televizí je možnost sledovat obsah na více zařízeních současně, díky které se nemusí členové jedné domácnosti pravidelně dohadovat o svém večerním programu. Výhody této funkce se nejlépe ukazují rovněž během velkých sportovních akcí. Sportovní fanoušci totiž dnes často neřeší jeden zápas, ale několik velkých událostí zároveň.
Hlavní je flexibilita
Na Telly.cz lze přenosy sledovat:
V praxi to znamená jednoduchý scénář. Přímo v pohodlí domova se můžete dívat na hokej a přitom na druhém zařízení průběžně kontrolovat finále Ligy mistrů. To samé platí, pokud vyrazíte do restaurace na plátno nebo velkou obrazovku, a současně může druhý člen rodiny doma sledovat úplně jiný přenos.
Nestihli jste začátek? Dá se vrátit
Velké sportovní večery mají oproti filmům, které se pravidelně opakují, jednu nevýhodu. To nejdůležitější se děje teď a tady. Vstřelený gól už nelze vzít zpět, stejně jako radost nebo hmatatelné napětí během nájezdovek. Možnost vrátit dění o chvíli zpět a znovu si ho pečlivě prohlédnout je však právě během napínavých utkání k nezaplacení a rozhodčí ji velmi často využívají k rozhodování nejasných situací.
Možnost shlédnout program zpětně v archivu pořadů nebo se libovolně vracet ale ocení každý, kdo prošvihne začátek, ale nechce přijít o důležité okamžiky zápasu. Nemusí tedy hledat sestřihy ani zdlouhavě pročítat online reportáže.
Sport zdarma na zkoušku?
Pro fanoušky, kteří podobné sportovní maratony sledují jen několikrát do roka, může být zajímavou možností i zkušební verze internetové televize. Díky trialu Telly.cz si mohou zdarma vyzkoušet, jak funguje sledování sportu na mobilu, tabletu nebo chytré televizi, a zvládnout bez stresu hokejové semifinále i finále Ligy mistrů během jednoho večera. Je to rozhodně pohodlnější řešení než složité hledání podnik, kde budou vysílat „ten správný“ zápas.
MS, NHL, MMA: Hlavní sportovní soutěže
na jednom místě
To, že se v jednom termínu setkávají tak výjimečné zápasy, rozhodně není výjimkou. Různé sportovní sezony se totiž překrývají prakticky neustále. Ještě před pár lety znamenal jejich souběh, že si člověk zkrátka si musel vybrat.
Vedle Ligy mistrů nebo MS v hokeji nabízí Telly.cz i další soutěže a závody:
Dnešní technologie poskytují mnohem větší pohodlí, ale i přehled o dění ve sportovním světě. Právě univerzálnost je dnes pro mnoho fanoušků zásadní.
Díky internetovým televizím lze kombinovat více přenosů, aniž byste přišli o klíčové momenty, sledovat utkání odkudkoliv a kombinovat si program z různých sportů, které Vás zajímají.